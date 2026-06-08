X!

Riigikohus avaldab kirikuseaduse kohta otsuse

Eesti
Pühtitsa kloostri nunnad viisid 17. veebruaril 2025 riigikogule palvekirja, mis puudutas tollal menetluses olnud kirikute ja koguduste seaduse muudatusi.
Pühtitsa kloostri nunnad viisid 17. veebruaril 2025 riigikogule palvekirja, mis puudutas tollal menetluses olnud kirikute ja koguduste seaduse muudatusi. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikohus avaldab esmaspäeval otsuse kohtuasjas, mis puudutab president Alar Karise taotlust tunnistada kirikute ja koduduste seaduse muudatused põhiseadusevastaseks.

Riigikogu võttis 9. aprillil 2025 vastu kirikute ja koguduste seaduse, mille president jättis 24. aprilli 2025. aasta otsusega välja kuulutamata.

Riigikogu võttis 18. juunil 2025 seaduse muudetud kujul uuesti vastu, kuid president jättis 3. juuli 2025. aasta otsusega ka selle välja kuulutamata ja tegi riigikogule ettepaneku seadust veelkord arutada ning viia see kooskõlla põhiseadusega.

Riigikogu võttis kirikute ja koguduste seaduse muutmise seaduse 17. septembril 2025 muutmata kujul uuesti vastu. Seejärel esitas president 3. oktoobril 2025 riigikohtule taotluse tunnistada seadus põhiseadusega vastuolus olevaks.

Kuna riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumil tekkisid põhimõttelist laadi erimeelsused presidendi taotluse osas, andis kolleegium tänavu veebruaris kohtuasja lahendamiseks üle üldkogule, kuhu kuuluvad kõik riigikohtunikud. 

Riigikogus tehtud seadusemuudatusega soovitakse tagada, et Eestis tegutsevaid usuorganisatsioone ei saaks ära kasutada vaenu või vägivalla õhutamiseks. Seadus puudutas eeskätt Eesti Kristlikku Õigeusu Kirikut (varem Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik), kel tuleks öelda lahti Vene õigeusu kirikust. 

13. aprillil avalikustatud kaitsepolitseiameti aastaraamatus kirjutatakse, et ehkki uue nime võtnud ja põhikirjas mõned muudatused Eesti Kristlik Õigeusu Kirik püüab end näidata iseseisva ja otsustava kirikuna, juhib selle tegevust endiselt Vene õigeusu kirik. Viimane aga teeb endiselt koostööd Venemaa jõuametkondadega, märkis kapo.

Mullu said julgeolekuohu tõttu Schengeni sissesõidukeelu või Eestisse sissesõidukeelu kuus Eesti Kristlik Õigeusu Kiriku vaimulikku, tänavu üks.

Toimetaja: Urmet Kook

Samal teemal

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

08:37

Suri eestlastelegi tuttav legendaarne Soome uudisteankur Arvi Lind

08:34

Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

08:32

Kaheksajalg oskab peegli abil nurga taha vaadata

08:10

Terras: Putini ülbitsev käitumine on muutunud

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

07:43

Meedia: Trumpi administratsioon kaalub Chagose saarte ostmist

07:15

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

07:08

Otse 13.15: erikomisjon arutab Rail Balticu rahastamist ja tulevikku

06:41

Euroopameelne Pašinjan kuulutas võitu Armeenia parlamendivalimistel

06:29

Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

07.06

Sõja 1565 päev:Ukraina ründas energia- ja transporditaristut okupeeritud aladel Uuendatud

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

07.06

Katoliku kirik ja tervisekassa vaidlevad nunnade ravikindlustuse üle

07:15

Lõuna-Venemaal Novorossiiskis süttis Ukraina rünnaku järel naftaterminal Uuendatud

07.06

Kajaka rünnaku eest tasub end kaitsta tutimütsiga

07.06

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kui oled korra laibalõhna tundnud, siis tunned selle igal pool ära

07.06

Hegseth ründas Normandia dessandi mälestuspäeva kõnes Euroopa rändepoliitikat

06.06

Suurenenud salvestusmaht hoiab elektri hinna ülalpool nulli

07.06

Politsei sõnul on MTÜ-d ja korteriühistud kelmuste riskirühmas

06:29

Michelini soovitusega restoran tuleb Siuru tõttu lammutada

ilmateade

loe: sport

08:34

Drelli koduklubi pääses Hispaania kõrgliigas poolfinaali

08:05

Itaalia krooniti enam kui 7000 pealtvaataja ees U-17 Euroopa meistriks

07.06

Noored piljardimängijad esinesid hästi kõrgetasemelisel turniiril

07.06

Taani jalgpallitäht kukkus taas väljakul kokku Uuendatud

loe: kultuur

07.06

Kaarin Kivirähk: publiku ees maalimine on Merike Estna jaoks suure unistuse täitumine

07.06

Kuldse kaadri taga. Intervjuu Kuldse Palmioksa võitnud "Fjordi" juures töötanud eestlasega

07.06

Rindeoperaator Ivar Heinmaa: kui oled korra laibalõhna tundnud, siis tunned selle igal pool ära

06.06

Tallinnas esineb tuleval aastal heavy metal legend Sabaton

loe: eeter

07.06

Sandra Sillamaa: minus on kurbuse foon ja ma pole kindel, et sellest üldse lahti tahan saada

07.06

ETV2 teemaõhtu on pühendatud Ingo Normetile

07.06

Enn Eesmaa 80: ERR-i arhiivikaadrid ja intervjuud juubilariga

06.06

Pildid: Maian Kärmas avas oma esimese isikunäituse "Sui"

Raadiouudised

07.06

Nädalavahetusel sai tutvuda omanäoliste koduaedadega

07.06

Kajaka rünnaku eest tasub end kaitsta tutimütsiga

07.06

Riiklik LGBT+ tegevuskava võtab luubi alla võrdsed võimalused

07.06

Päevakaja (07.06.2026 18:00:00)

06.06

Viljandi pärandtehnoloogid uurisid lambaväärindamist

06.06

Tallinna Pirita linnaosa kulutab teeteo tõrjeks sel kevadel paarkümmend tuhat eurot

06.06

Päevakaja (06.06.2026 18:00:00)

05.06

Päevakaja (05.06.2026 18:00:00)

05.06

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

05.06

Suveürituste korraldajad: piletiost jääb üha enam viimasele hetkele

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo