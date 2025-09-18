X!

Läti rannikult leiti drooni rusud

Droonirusud
Droonirusud Autor/allikas: Läti kaitsevägi
Neljapäeval leiti Lätis Ventspilsi piirkonnas asuvas rannas drooni sabaosa tükk. Politsei on ligipääsu piirkonda piiranud, kirjutab LSM.

Esialgsetel andmetel ei ole sündmuskohal ohtu tuvastatud. Võimude hinnangul uhtus meri droonitüki randa.

Läti relvajõudude demineerimisrühm suundus sündmuskohale.

Peaminister Evika Siliņa teatas sotsiaalmeedias, et kaitseminister kinnitas talle, et droonijäätmetes plahvatusohtlikke aineid ei leitud.

"Olen andnud kaitse- ja siseministrile ülesande võtta ühendust oma Poola kolleegidega, et selgitada, kas leitud droon on sama tüüpi, mis eelmisel nädalal Poolas leiti," ütles Siliņa ja rõhutas, et Läänemere rannikuala kaitsmine vajalike sensorite paigaldamise teel on sama oluline kui idapiiri tugevdamine.

Poola teatas 10. septembri hommikul, et oli alla tulistanud Venemaa droonid, mis tungisid ebaseaduslikult üle riigi piiri.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

