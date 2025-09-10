Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid

Ööl vastu kolmapäeva tungiti 19 korral seadusevastaselt Poola õhuruumi ning Poola õhukaitse tulistas alla vähemalt kolm võõrast drooni, teatas riigi peaminister Donald Tusk. Poola võimud sulgesid öösel Varssavi lennujaama ja panid riigi õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse pärast teateid, et Venemaa droonid on öiste õhurünnakute laine ajal Ukrainale sisenenud ka Poola õhuruumi.

Olulised faktid Poolat tabanud droonirünnakus kell 13.34:

- Tusk: Poola õhuruumi tungis suur hulk Vene droone;

- Poola: õhuruumi rikkumised on agressioon;

- Poola palus NATO-lt artikkel nelja alusel konsultatsioone;

- Allika sõnul ei käsitle NATO drooniintsidenti Venemaa rünnakuna;

- Poola lühendas reservistide relvile kutsumise aega;

- Kallas: tõenäoliselt oli Vene droonide sisenemine Poola tahtlik;

- Zelenski pakkus Poolale abi;

- Macron: sissetung on lihtsalt vastuvõetamatuks;

- Tšehhi peaminister: Poolat tabanud droonirünnak on NATO kaitsevõime proovikivi;

- Ida-Poolas sai eramu arvata drooniga pihta;

- USA kongresmenid kritiseerivad Vene droonimanöövreid;

- Läti tõstis valmisolekut;

"Käimas on Poola õhuruumi rikkumistega seotud operatsioon. Sõjavägi kasutas nende objektide vastu relvi," teatas Tusk kolmapäeva varahommikul sotsiaalmeediakanalis X, märkides, et sellest kandis talle ette relvajõudude operatiivjuht. Tusk kinnitas, et pidevas kontaktis presidendi ja kaitseministriga.

Lõuna ajal parlamendis esinedes ütles Tusk öösel tungiti Poola õhuruumi 19 korda, kusjuures suur osa droonidest sisenes Valgevenest. Tusk lisas, et kolme drooni allatulistamine on kinnitust leidnud ja neljanda allatulistamine on tõenäoline.

Tusk: Poola õhuruumi tungis suur hulk Vene droone

Hiljem teatas Tusk sotsiaalmeedias, et Poola õhupiiri rikkus suur hulk Vene droone ning need, mis ohtlikud olid, tulistas õhukaitse alla.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Poola peaminister nimetas sissetungi agressiooniaktiks.

Droonide sisenemise järel tõstsid Poola relvajõud riigi õhukaitse kõrgendatud valmisolekusse ning saatsid patrullima oma ja liitlaste hävitajad.

"Tänase Venemaa rünnaku ajal Ukraina sihtmärkide vastu rikkusid Poola õhuruumi korduvalt drooni-laadsed objektid," teatas Poola õhuvägi. Maapealsed õhukaitse- ja radarisüsteemid on pandud kõrgendatud valmisolekusse ning käimas on operatsioon droonide leidmiseks ja neutraliseerimiseks, lisas õhuvägi.

Poola siseministeeriumi pressiesindaja Karolina Gałecka andis kolmapäeva lõunal uut informatsiooni ja ütles, et kokku on leitud seitse drooni ja raketi tükid, vahendas The Guardian.

Lennuliikluse jälgimise veebisaidi Flightradar24 andmed näitasid, et Poola õhuruumis viibis ka F-35 hävitaja, vahendas RBC-Ukraina.

Kui teated droonide allatulistamisest tõele vastavad, oleks see esimene kord, kui mõni NATO riik on Vene droonide vastu sõjalist jõudu kasutanud, kommenteeris sotsiaalmeediakanal Special Kherson Cat.

Polish authorities have officially confirmed that Polish airspace was reportedly violated by drones tonight. According to Polish authorities, defensive weapons were used to intercept the drones. If confirmed this incident marks the first time a NATO member state has shot down… https://t.co/lKz7K2XmAL pic.twitter.com/aqzSmAz8YH — Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) September 10, 2025

Poola võimud kutsusid Podlaskie, Mazowieckie ja Lublini vojevoodkondade elanikke üles jääma siseruumidesse, hoiatades, et sõjaline operatsioon jätkub.

Lublini vojevoodkond piirneb otse Ukrainaga; Podlaskie asub piiri lähimast punktist umbes 50–70 kilomeetri kaugusel, samas kui Mazowieckie asub Ukraina piirist umbes 120–150 kilomeetri kaugusel.

USA Föderaalse Lennundusameti (FAA) veebisaidil avaldatud teates kinnitati, et Varssavi peamine rahvusvaheline lennujaam oli ajutiselt kättesaamatu riigi julgeoleku tagamisega seotud planeerimata sõjalise tegevuse tõttu.

Uudisteagentuuri Reuters teatel sulges Poola koguni neli lennujaama, sealhulgas Varssavi lennujaama, kuid Poola juhtkond ei ole ametlikult kinnitanud lennujaamade sulgemist.

USA lennuameti teatel oli üks ajutiselt suletud lennujaamadest Rzeszow-Jasionka Poola kaguosas, mis on reisijate ja relvade Ukrainasse transportimise üks peamisi keskusi.

⚡️ Russian drones attack Poland



Shaheds have crossed the border and are moving towards Polish cities, monitoring groups report.



▪️ Rzeszów airport — the main hub for arms supplies to Ukraine — has been urgently closed.

▪️ Polish Air Force scrambled, air defense active.… pic.twitter.com/7KkiolgKru — NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025

Varem teatasid Ukraina õhujõud, et Venemaa droonid on sisenenud NATO liikme Poola õhuruumi, ohustades Zamosci linna, mis asub umbes 70 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, kuid eemaldasid selle avalduse hiljem Telegrami sõnumsiderakendusest.

Poola õhujõudude hävitajad FA-50. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / RAFAL GUZ

Poola: õhuruumi rikkumised on agressioon

Võõraste droonide sisenemine Poola õhuruumi Venemaa korraldatud rünnaku ajal Ukraina vastu oli agressioon, mis ohustas avalikkuse turvalisust ja nõudis õhuobjektide allavõtmist, teatas Poola armee kolmapäeva hommikul.

"See on agressioon, mis kujutas endast reaalset ohtu meie kodanike turvalisusele," ütles Poola relvajõudude operatiivjuhatus X -is.

Poola palus NATO-lt artikkel nelja alusel konsultatsioone

Poola peaminister Donald Tusk ütles, et öösel toimus 19 sissetungi Poola õhuruumi, kusjuures suur osa droonidest sisenes Valgevenest. Tusk lisas, et kolme drooni allatulistamine on kinnitust leidnud ja neljanda allatulistamine on tõenäoline.

"Asjaolu, et need julgeolekuohtu kujutavad droonid alla tulistati, muudab poliitilist olukorda. Seetõttu toimusid liitlaste konsultatsioonid ametliku taotluse vormis NATO lepingu 4. artikli aktiveerimiseks," ütles Tusk parlamendis.

NATO aluslepingu artikkel 4 sedastab, et lepinguosalised konsulteerivad omavahel alati, kui neist kellegi arvates on ohustatud mis tahes lepinguosalise territoriaalne terviklikkus, poliitiline sõltumatus või julgeolek.

Allika sõnul ei käsitle NATO drooniintsidenti Venemaa rünnakuna

NATO ei käsitle droonide sissetungi Poola territooriumile rünnakuna alliansi vastu, ütles NATO allikas kolmapäeval Reutersile, lisades, et esialgsed märgid viitavad kuue kuni kümne Vene drooni tahtlikule sissetungile.

"See oli esimene kord, kui NATO lennukid ründasid liitlaste õhuruumis potentsiaalseid ohte," ütles allikas, lisades, et piirkonnas asuvad NATO õhutõrjesüsteemid Patriot olid droonid oma radaritega tuvastanud, kuid ei rünnanud neid.

Allika sõnul osalesid öises operatsioonis Poola hävitajad F-16, Hollandi õhujõudude hävitajad F-35, Itaaliale kuuluvad seirelennukid AWACS ja NATO ühiselt opereeritud õhus tankimise lennukid.

NATO pressiesindaja Allison Hart ütles Reutersile, et alliansi liimesriikide suursaadikud arutavad juhtumit Põhja-Atlandi Nõukogu korralisel istungil kolmapäeva hommikul.

Poola lühendas reservistide relvile kutsumise aega

Poola relvajõudude territoriaalkaitse (WOT) vähendas pärast ööl vastu kolmapäeva toimunud Vene droonide sisenemist riigi õhuruumi reservväelaste teenistusse kutsumise maksimaalset aega.

Territoriaalkaitse vägi, mis on moodustatud sõduritest, kes ühendavad sõjaväeteenistuse teiste töökohtadega, lühendas Poola neljas idapoolsemas vojevoodkonnas reservistide teavitusaega kuue tunni pikkuseseks, teatas WOT sotsiaalmeedia vahendusel.

Kallas: tõenäoliselt oli Vene droonide sisenemine Poola tahtlik

Esialgsed märgid viitavad sellele, et Vene droonide sisenemine Euroopa õhuruumi oli tahtlik, mitte juhuslik, ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas.

"Venemaa eskaleerib sõda, mitte ei lõpeta. Me peame tõstma Moskva kulusid, tugevdama toetust Ukrainale ja investeerima Euroopa kaitsesse. EL mängib olulist rolli ja me toetame selliseid algatusi nagu idapiiri kaitseliin," kirjutas Kallas oma postituses X-is.

Zelenski pakkus Poolale abi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kirjutas pärastlõunal sotsiaalmeedias, et uuendatud andmete kohaselt võis Poola õhuruumi siseneda umbes kaks tosinat drooni. "Me kontrollime seda," kirjutas Zelenski.

Zelenski teatas varem, et teadaolevalt sisenes Poola õhuruumi vähemalt kaheksa Vene drooni ning samas pakkus Poolale abi õhukaitse tugevdamisel.

"Üha rohkem tõendeid näitab, et see liikumine, see rünnaku suund ei olnud juhuslik. Varem on olnud juhtumeid, kus üksikud Venemaa droonid on ületanud piiri ja läbinud lühikese vahemaa naaberriikides. Kuid seekord registreeriti palju suurema ja tahtlik sissetung," kirjutas Zelenski.

"Ukraina on valmis andma Poolale kõik vajalikud andmed selle Venemaa rünnaku kohta. Ukraina on valmis aitama ka Poolal luua tõhusa hoiatus- ja kaitsesüsteem sellise Vene ohu vastu. On selge, et Venemaa agressioon kujutab endast ohtu igale iseseisvale riigile meie piirkonnas ja seetõttu saab ainult ühine ja koordineeritud tegevus tagada usaldusväärse julgeoleku," märkis Ukraina president.

Zelenski leidis ka, et pretsendent, kus mitme Euroopa riigi lahingulennukid osalesid Venemaa relvade allatulistamisel on väga oluline.

"Ukraina on juba ammu teinud oma partneritele ettepaneku luua ühine õhutõrjesüsteem, et tagada Shahedide ning teiste droonide ja rakettide garanteeritud allatulistamine meie lennuväe ja õhutõrje ühendatud jõu abil. Koos on eurooplased alati tugevamad. Venemaa peab tundma, et vastus sellele eskaleerivale sammule ja veelgi enam katsele alandada ühte Euroopa võtmeriiki on kõigi partnerite poolt selge ja jõuline," kirjutas Zelenski.

Macron: sissetung on lihtsalt vastuvõetamatuks

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles kolmapäeval, et droonide sissetung Poola õhuruumi Venemaa rünnaku ajal Lääne-Ukrainale oli lihtsalt vastuvõetamatu, lisades, et räägib peagi NATO juhi Mark Ruttega.

"Me ei tee kompromisse oma liitlaste turvalisuse osas," kirjutas Macron sotsiaalmeedia platvormil X avaldatud postituses.

Tšehhi peaminister: Poolat tabanud droonirünnak on NATO kaitsevõime proovikivi

Tšehhi peaminister Petr Fiala ütles kolmapäeval, et Poolat tabanud Venemaa droonirünnak on NATO riikide kaitsevõime proovikivi ja on raske uskuda, et see on lihtsalt kokkusattumus.

"(Venemaa režiimi juhi Vladimir) Putini režiim ähvardab kogu Euroopat ja testib süstemaatiliselt, kui kaugele ta minna saab," ütles Fiala sotsiaalmeedia platvormil X.

Tšehhi välisminister Jan Lipavsky lisas oma postituses, et Vene droonide sissetung on järjekordne tõend selle kohta, et Moskva sõda Ukraina vastu on oht kõigile ja NATO peaks viivitamatult õhukaitset rindel tugevdama.

"Putin ei peatu, kui me teda ei peata – käsikäes karmimate sanktsioonidega," kirjutas Lipavsky.

Ida-Poolas sai eramu arvata drooniga pihta

Droon või sarnane objekt tabas Ida-Poolas Wyrykis eramut, kuid keegi vigastada ei saanud, ütles kohalik linnapea riiklikule uudistekanalile TVP Info.

"Kell 6.45 sain ühelt töötajalt telefonikõne, milles öeldi, et midagi on alla kukkunud," ütles Wyryki linnapea Bernard Blaszczuk TVP Infole. "Droon või rakett tabas kindlasti maja katust... Politsei tagab turvalisuse ja meil on kohapeal kriisiohjemeeskond," ütles ta.

TVP Info kaadrid näitasid kahjustatud katusega maja, mille sarikaid oli näha.

Documentation of the damage caused by the strike: pic.twitter.com/Hx3S9xuA5j — OSINTdefender (@sentdefender) September 10, 2025

Mujal Ida-Poolas Lublini vojevoodkonnas teatas politsei, et leidis kahjustatud drooni Czosnowka külast.

Samas vojevoodkonnas asuva Zamosci ringkonnaprokuratuur teatas, et neile on teatatud droonikomponentide leidmisest Czniki linna kalmistu lähedalt.

USA kongresmenid kritiseerivad Vene droonimanöövreid

USA kongresmen Joe Wilson nimetas Poola piirialadel toimuvat intsidenti sõjaaktiks.

"Venemaa ründab NATO liitlast Poolat Iraani droonidega vähem kui nädal pärast seda, kui president Trump võõrustas Valges Majas president Nawrockit. See on sõjaakt ja me oleme NATO liitlastele tänulikud kiire reageerimise eest sõjakurjategija Putini jätkuvatele provotseerimata agressioonile vabade riikide vastu. Ma kutsun president Trumpi üles vastama kohustuslike sanktsioonidega, mis viivad Venemaa sõjamasina pankrotti ja varustavad Ukraina relvadega, mis on võimelised Venemaad ründama," kirjutas Wilson sotsiaalmeediakanalis X.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin's continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) September 10, 2025

"Putin ei ole enam rahul ainult Ukrainas kaotamisega, pommitades emasid ja imikuid, vaid paneb nüüd otseselt proovile meie otsusekindluse NATO territooriumil. Putin teatas, et "Venemaa ei tunne piire". Vabad ja jõukad riigid õpetavad Venemaad piiride asjus," jätkas Wilson.

Senaator Dick Durbin kirjutas X-is, et Venemaa korduvad NATO õhuruumi rikkumised droonidega on märk sellest, et Vene režiimijuht Vladimir Putin paneb proovile "meie otsusekindluse kaitsta Poolat ja Balti riike".

Repeated violations of NATO airspace by Russian drones are fair warning that Vladimir Putin is testing our resolve to protect Poland and the Baltic nations. After the carnage Putin continues to visit on Ukraine, these incursions cannot be ignored. — Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) September 9, 2025

"Pärast tapatalguid, mida Putin Ukrainas jätkuvalt korraldab, ei saa neid sissetunge ignoreerida," lisas ta.

Olukorrast ülevaate andnud väljaanne The Kyiv Independent tõdes, et ei saa teateid võimalikest droonide piiriületustest ise kinnitada ja Poola võimud ei ole öelnud, kas mõni droon ületas riigi õhuruumi.

Poola piiri ääres toimuvad droonimanöövrid arengud leiavad aset pärast Venemaa eelmisel nädalal korraldatud suurimat õhurünnakut Ukrainale, mis on suunatud mitmele Ukraina piirkonnale ja kutsunud esile häireid naaberriikides.

Poola on olnud kõrgendatud valmisolekus oma õhuruumi sisenevate objektide suhtes alates 2022. aastast, mil Ukraina eksinud rakett tabas Lõuna-Poola küla, tappes kaks inimest, mõni kuu pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust Ukrainasse. Kuid selle kohta, et Poola või liitlaste kaitsejõud oleks mõne drooni hävitanud, teateid pole.

Ukraina õhujõudude andmetel oli kell 3.20 kohaliku aja järgi suurem osa Ukrainast, sealhulgas Poolaga piirnevad läänepoolsed Volõõnia ja Lvivi oblast, olnud mitu tundi õhuhäire all.

Läti tõstis valmisolekut

Läti tõstis oma valmisoleku taset seoses Vene droonide lennuga Poola, teatas kaitseminister Andris Spruds kolmapäeval.

"Läti on kõrgendatud valmisolekus, tugevdades oma õhukaitset. Oleme Poolaga solidaarsed – Venemaa droonide sisenemist Poola õhuruumi ei saa taluda. NATO peab reageerima ja tegutsema oma välispiiride ja õhuruumi kaitsmiseks!" kirjutas Spruds sotsiaalmeedias.