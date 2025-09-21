Pariisi Jumalaema kiriku tornid avati avalikkusele

Katedraali keskosa taasavati 2024. aasta detsembris, kuid hoone kaksiktornide avamine võttis kauem aega. Suure restaureerimisprojekti eesmärk on taastada katedraali endine hiilgus.

Enam kui 850 aastat vana Notre-Dame'i katedraal hävis osaliselt 2019. aastal toimunud tohutus põlengus, mille järel tuli üks Pariisi kuulsamaid vaatamisväärsusi aastateks sulgeda. Täit selgust põlengu põhjuste kohta pole seniajani.

"Katedraal taastab kogu oma hiilguse ja pakub taas vapustavaid vaateid Pariisile," kirjutas Macron sotsiaalmeedias avamisest teatades.

Kuus aastat pärast laastavat tulekahju on Pariisi Jumalaema kiriku ehk Notre-Dame'i katedraali tornid taas avalikkusele avatud.

