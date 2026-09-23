Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Andrus Durejko
ETV "Esimeses stuudios" räägib kolmapäeval Eesti energeetika tulevikust Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko.
Eesti Energia nõukogu kinnitas kontserni uue pikaajalise strateegia. Milline peaks olema tasakaal elektri hinna, varustuskindluse ja puhta looduse vahel? Kui suur peaks olema taastuvenergia roll meie energiaportfellis? Millised hinnatasemed ootavad eestimaalasi ees sellel talvel? Andrus Durejkot usutleb saatejuht Andres Kuusk.
"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi