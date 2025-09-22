ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

Venemaa hakkas väidetavalt 2025. aasta juulist moodustama uutest värvatud sõduritest strateegilist reservi, kirjutas USA mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) esmaspäeval oma ülevaates. See näitab, et Moskva ei ole huvitatud Ukraina-vastase sõja lõpetamisest ning võib valmistuda ka konfliktiks NATO-ga, lisas ISW.

Vene siseringi allikas, kes on järjepidevalt esitanud täpset infot Venemaa sõjaväe juhtkonnas toimuva kohta, teatas pühapäeval, et alates 2025. aasta algusest kuni 15. septembrini on Vene kaitseministeeriumiga lepingu sõlminud umbes 292 000 inimest – keskmiselt umbes 7900 värvatut nädalas ehk 31 600 kuus. Allikas väitis, et mõned neist värvatutest liituvad strateegilise reserviga, mida Venemaa on moodustanud alates 2025. aasta juuli algusest. Ta ei täpsustanud, kui palju värvatuid läheb strateegilisse reservi, mitte ei saadeta Ukraina rindele, märkis ISW.

Instituudi hinnangul võib Venemaa sõjaväe juhtkond olla otsustanud, et saab endale lubada strateegilise reservi loomist pärast seda, kui Vene vägede kaotused hakkasid 2025. aasta suvel vähenema.

Samas Ukraina relvajõudude peastaabi andmeil kaotas Venemaa jaanuarist juulini 32 000–48 000 võitlejat kuus, mida on rohkem kui keskmiselt iga kuu värvata suudetakse. Ukraina teatel olid Venemaa kaotused tänavu augustis umbes 29 000 ja septembri esimesel poolel 13 000 võitlejat, mis on seega ainsad kuud 2025. aastal, mil Vene inimkaotuste arv oli madalam kui keskmine värbamismäär.

ISW hindas hiljuti, et Venemaa territoriaalsed vallutused nõudsid tänavu maist augustini vähem inimkaotusi kui 2025. aasta kevadel, ehk Vene vägede inimohvrite arv vallutatud ruutkilomeetri kohta oli madalam. Kaotuste vähenemine suvel võis veenda Venemaa sõjaväe juhtkonda, et ta saab endale lubada osa uute värvatute üleviimist strateegilisse reservi, säilitades samal ajal Ukraina rindel pealetungioperatsioonide senise tempo.

ISW tõdes, et Venemaa taktika muutused lahinguväljal viimastel kuudel aitasid tõenäoliselt osaliselt kaasa kaotuste vähenemisele. Vene väed ründavad nüüd väiksemate jalaväegruppidena ja kasutavad üha enam väikerühmade infiltratsioonitaktikat, mille eesmärk on leida ja ära kasutada nõrkusi ja auke Ukraina alamehitatud kaitses. Sellise taktikaga suudab Vene armee jätkata oma praegust edasiliikumise tempot, aga võimaldab samas lähetada rindele vähem sõdureid.

Teated Venemaa strateegilise reservi loomise kohta annavad uut kinnitust sellele, et Kreml ei ole huvitatud Ukraina-vastase sõja lõpetamisest, vaid on endiselt pühendunud oma sõjaliste eesmärkide saavutamisele lahinguväljal ja võib valmistuda ka konfliktiks NATO-ga, tõdes Sõjauuringute Instituut.

ISW meenutas, et Venemaa režiimi juht Vladimir Putin on korduvalt esitanud teooriat, mille kohaselt suudavad Vene väed aeglaselt aga lõputult lahinguväljal edasi liikuda, võimaldades Venemaal selliselt võita Ukraina-vastast kurnamissõda.

Otsus luua strateegiline reserv ja kõiki uusi värvatuid mitte rindele saata näitab, et Putin ja Venemaa sõjaväe juhtkond on praeguse edasiliikumise tempoga rahul, kuigi Venemaa väed liiguvad edasi väga aeglaselt, lisas ISW.

Strateegilise reservi loomine viitab ka sellele, et Venemaa kavatseb lähitulevikus ja keskpikas perspektiivis Ukrainas pealetungioperatsioone eskaleerida, mitte sõda lõpetada.

Venemaa võib oma strateegilist reservi suurendada ka osana Kremli laiematest ettevalmistustest võimalikuks Venemaa-NATO konfliktiks tulevikus, eriti kuna Venemaa intensiivistab oma noorte sõjalis-patriootlikke programme, mille eesmärk on värvata Venemaa noori lähiaastatel sõjaväkke.

Eesti välisluureamet (VLA) kirjutas oma tänavuses aastaraportis, mis ilmus juba veebruaris, et Venemaa relvajõud saavutasid juba 2022. aasta sügisel läbiviidud osalise mobilisatsiooniga Ukraina sõja eelse isikkoosseisu taseme (600 000 – 700 000 sõjaväelast) ning pärast seda on jätkanud paralleelselt nii sõjapidamiseks vajalike jõudude lahinguvõime taastamist kui ka sõjaväereformiga deklareeritud uute üksuste moodustamist lepinguliste sõjaväelaste värbamise teel. 2026. aastaks on Kreml seadnud eesmärgiks jõuda 1,5 miljoni sõjaväelaseni, teatas VLA.