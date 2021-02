VLA: Venemaa suurendab endiselt valmisolekut suureks vastasseisuks NATO-ga

Kuigi koroonaviirus levis mullu ulatuslikult ja avalikkuse eest varjatult ka Venemaa relvajõududes ning nakatunuid ja surnuid oli ka kõrgemate ohvitseride, kindralite ja admiralide hulgas, ei kannatanud idanaabri relvajõudude üldine areng või olulised võimekused, märgiti raportis.

VLA hinnangul pole ka ühtegi märki sellest, et Venemaa oleks muutnud oma relvajõudude pikaaegset strateegiat – suurendada valmisolekut täiemõõtmeliseks vastasseisuks NATO-ga. "Endiselt on näha, et selles vallas on Venemaale esmatähtis regionaalse jõuülekaalu suurendamine, seda nii vägede kohaloleku võtmes kui ka rakettrelvastuse moderniseerimisel ja paigutamisel," märgiti raportis.

Kaliningradi oblastis loodi 2019 uus tankipolk ja mullu uus motolaskurdiviis. Viimane on juba järjekorras kuues diviis viimase seitsme aasta jooksul, mille Vene relvõjõud on Lääne suunal loonud. Ühtlasi paigutab Venemaa Soome lahe

kaldale kaldakaitseraketisüsteeme Bal, laskeulatusega 120 km.

Lisaks käib Venemaal õhudessantvägede (VDV) reformimine. VDV üksused peavad olema tulevikus võimelised täitma ülesandeid kogu sõjategevuse spektris, lokaalsest konfliktist kuni ulatusliku konventsionaalse sõjani.

Kui seni on Vene relvajõud pidanud oma sõjajõudude nurgakiviks Euroopas

lähi- ja keskmaaraketisüsteemide ülekaalu ning taktikaliste tuumalõhkepeade

täielikku ülekaalu, siis keskmaa tuumarelvastuse piiramise (INF) lepingu lõppemise tõttu on Venemaa riigikaitse juhtkond hakanud muretsema selle ülekaalu säilimise pärast.

"Venemaa üritab ära hoida USA rakettrelvastuse paigutamist Euroopasse ning sellest tulenevat jõudude pariteeti. Endiselt on Venemaa juhtkond mures USA

raketitõrjesüsteemi Aegis Ashore taristu pärast Euroopas, kuna Venemaa arvates takistab raketitõrje tal NATO-t tuumarünnakuga ähvardada," märgiti raportis.

"Zapad" võib kujuneda tänavu uudseks

Venemaa jätkas vaatamata vastupidistele välispoliitlistele üleskutsetele ka samas mahus õppustega Lääne sõjaväeringkonnas ja luurelendudega. Tänavu on oodata järjekordset suurõppust Euroopa suunal, "Zapad 2021", kus harjutatakse tavapäraselt sõda NATO-ga Läänemere regioonis

"Õppus on Eesti ja NATO seisukohalt oluline, kuna selle raames koondab Venemaa Balti riikide piiride äärde kümneid tuhandeid sõjaväelasi. Suureneb oluliselt Vene õhuväe lennuaktiivsus Läänemere kohal ning Venemaa toob siia regiooni tõenäoliselt juurde sõjalaevu Musta mere ja Põhjalaevastikust," märgiti raportis.

VLA hinnangul võib tänavune "Zapad" kujuneda uudseks, ning seda Valgevene olukorra ja Hiina võimaliku osalemise tõttu. "Valgevene relvajõudusid võib tiheda

integreerituse tõttu Vene relvajõududega praegu nimetada Venemaa "Valgevene sõjaväeringkonnaks". Kuid Valgevene sisepoliitilise kriisi olulise süvenemise või poliitiliste reformide korral Valgevenes võib osutuda vajalikuks teha korrektuure Venemaa õppuste stsenaariumites või NATO-suunalistes sõjalistes plaanides," märgiti raportis.

Hiina on seni osalenud Venemaa strateegilistel õppustel alates 2018. aastast. "Kui Hiina kinnitab osalemist ka õppusel "Zapad 2021", siis on äärmiselt huvitav jälgida, kuidas defineerivad Hiina relvajõud oma rolli NATO-vastases sõjalises operatsioonis Euroopas," kirjutati raportis.

VLA märkis, et Venemaa ja Hiina sõjalist liitu samas lähiajal ei teki, sest Hiina ei ole sellest huvitatud.

