Murdochid võivad liituda Tiktoki USA haru ostutehinguga

Donald Trump nõuab, et hiinlastele kuuluv Tiktoki emafirma loobuks rakenduse USA harust. Trump soovib, et Tiktok läheks lääne kapitali kätte ning ütles, et tehingus võib osaleda ka Murdochite perekond.

Trump on andnud märku, et Tiktoki USA harule on leitud ostja. Tema sõnul võivad ka Lachlan Murdoch ja tema isa Rupert Murdoch liituda meeskonnaga, mis investeerib Tiktoki USA harusse

"Seal on mees nimega Lachlan. Lachlan Murdoch," ütles Trump telekanalile Fox News. Ta lisas, et tõenäoliselt liitub meeskonnaga ka Rupert Murdoch,

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et kui hiinlastega jõutakse kokkuleppele, siis Rupert Murdoch soovib omada firmas väikest osalust. Veel üks asjaga kursis olev isik ütles, et kõnealune investeering toimuks Foxi kaudu.

Murdochi perekonnale kuuluv usaldusfond kontrollib meediafirmat News Corp ja USA populaarset telekanalit Fox News.

Valge Maja pressiesindaja ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele.

Rahandusminister Scott Bessent ütles möödunud esmaspäeval, et USA ja Hiina jõudsid Tiktoki omandisuhtes kokkuleppele. Selle tehingu raames läheb 80 protsenti ettevõttest uute investorite kätte.

Tiktoki USA haru haldama hakkava firma omanike seast leiab Oracle'i asutaja Larry Ellisoni. Konsortsiumisse kuulub veel ka investeerimisfirma Silver Lake.

Valge Maja pressiesindaja Karoline Leavitt ütles, et Tiktoki USA haru kontrolliva ettevõtte juhatuses saab olema seitse liiget, kuus neist on ameeriklased. Leavitt lisas, et eeldatavasti allkirjastatakse leping lähipäevade jooksul.