Majandusraskustes Sillamäe kohvik-söökla Perenaine on sunnitud uksed sulgema

Sillamäel suleb majandusraskustele viidates uksed kohvik Perenaine, mis on tuntust kogunud aastakümneid muutmata interjööri ja odavate sööklatoitudega.

Retrohõnguline kohvik-söökla Perenaine pidas Sillamäel vastu 31 aastat. Algusaastatel läks sööklapidajate sõnul neil hästi: lõunatamise kõrval peeti seal nii pulmi kui ka peiesid. Viimasel ajal on aga maksejõuliste klientide hulk vähenenud ja nii suleb asutus 1. oktoobrist uksed.

"Inimesed on hakanud raha kokku hoidma. On hakatud ka vähem väljas söömas käima. Tundub, et aina rohkem tehakse süüa kodus. Lisaks on noori Sillamäel väheks jäänud, sest töökohti siin pole. Nii ongi noored läinud mujale tööle," ütles Perenaise kohviku perenaine Valentina Vingogadova.

Näiteks eelmisel aastal oli kohvikut pidava osaühingu kahjum 5755 eurot.

Juba kümmekond aastat Sillamäel elanud inglane Mark Vellacott on Perenaise püsiklient. Talle meeldis söökla taskukohaste hindade poolest.

"See pole väga rikkalik toit, aga see on lihtne, tööliste toit. Ja nad teevad siin kõik algusest lõpuni ise, kui makaronid välja arvata," ütles Vellacott.

Kokku pakkus peatselt uksed sulgev Perenaine tööd kolmele inimesele.