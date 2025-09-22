X!

Majandusraskustes Sillamäe kohvik-söökla Perenaine on sunnitud uksed sulgema

Eesti
Foto: Ekraanikuva.
Eesti

Sillamäel suleb majandusraskustele viidates uksed kohvik Perenaine, mis on tuntust kogunud aastakümneid muutmata interjööri ja odavate sööklatoitudega.

Retrohõnguline kohvik-söökla Perenaine pidas Sillamäel vastu 31 aastat. Algusaastatel läks sööklapidajate sõnul neil hästi: lõunatamise kõrval peeti seal nii pulmi kui ka peiesid. Viimasel ajal on aga maksejõuliste klientide hulk vähenenud ja nii suleb asutus 1. oktoobrist uksed.

"Inimesed on hakanud raha kokku hoidma. On hakatud ka vähem väljas söömas käima. Tundub, et aina rohkem tehakse süüa kodus. Lisaks on noori Sillamäel väheks jäänud, sest töökohti siin pole. Nii ongi noored läinud mujale tööle," ütles Perenaise kohviku perenaine Valentina Vingogadova.

Näiteks eelmisel aastal oli kohvikut pidava osaühingu kahjum 5755 eurot.

Juba kümmekond aastat Sillamäel elanud inglane Mark Vellacott on Perenaise püsiklient. Talle meeldis söökla taskukohaste hindade poolest.

"See pole väga rikkalik toit, aga see on lihtne, tööliste toit. Ja nad teevad siin kõik algusest lõpuni ise, kui makaronid välja arvata," ütles Vellacott.

Kokku pakkus peatselt uksed sulgev Perenaine tööd kolmele inimesele.

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

17:00

Ekseko farm koondab seakatku tõttu veerandi oma töötajatest

16:59

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

16:46

Prantsuse ärijuhid hoiatasid ülirikaste maksukoormuse tõstmise eest

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:30

Kütus kallines tanklates järsult

16:27

Susannah Kaul sai paraujumise MM-il kaheksanda koha

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

16:17

Majandusraskustes Sillamäe kohvik-söökla Perenaine on sunnitud uksed sulgema

16:02

Kaspar Oja: valitsussektori kulude kasvu peaks pidurdama

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

21.09

Trump: kaitsen Balti riike Venemaa eest

11:04

Ukraina ründas Krimmis FSB sanatooriumi Uuendatud

21.09

NATO hävitajad tõusid Läänemere kohal õhku Vene luurelennuki tõttu

15:34

Ida-Virumaal Pühajõel kukkus alla väikelennuk Uuendatud

21.09

Tallinnast Narva sõitnud reisirongiga juhtus õnnelik õnnetus Uuendatud

13:33

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

21.09

Pihela jäi kõrgushüppe finaalis tulemuseta, meeste kettaheite võitis Stahl Uuendatud

21.09

Uued kanged sünteetilised opioidid põhjustavad Eestis narkosurmi

10:35

ISW: Venemaa loob sõjapidamise kõrval sõdurite strateegilist reservi

07:05

Charlie Kirki mälestusteenistusel osalesid ka Trump ja JD Vance

ilmateade

loe: sport

16:59

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

16:27

Susannah Kaul sai paraujumise MM-il kaheksanda koha

15:52

Viljandi HC-le lõppes Balti liiga nädalalõpp võidukalt

15:23

Maailma tiim võitis kolmandat korda Laveri karikaturniiri

loe: kultuur

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

14:59

Pille-Riin Purje: teater on kaasaega või ajatut klassikat interpreteerides olevikuline

14:54

Pildid: Viimsi Artiumi tünnigaleriis avati Robin Nõgisto isikunäitus

14:43

"Pikk, pöörane ja ilus teekond" kogus avanädalavahetusel üle 2100 külastuse

loe: eeter

17:08

ETV2 esitleb Matsalu loodusfilmide festivali pärleid

16:31

Riina Hein: oma saatuse eest ei pääse

16:23

Laura Võigemast: ma ei väsi inimestest, kes tunnevad huvi maailma vastu

13:49

Haide Männamäe: Emma sündi ootasime seitse aastat

Raadiouudised

15:35

Kaspar Oja: riik peaks uurima, kuidas tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas kulude kasvu peatada

15:35

Euroopa Liidu ohtlike võõrliikide nimekirja lisandusid ka Eestis tuntud pargitatar, mink ja kanada kobras

15:25

Spordiürituste korraldajad otsivad paisuva eelarve tingimustes toetajaid

15:20

Raadiouudised (22.09.2025 15:00:00)

12:20

Välisteenistust ega välisesindusi uus eelarve koomale ei tõmba

12:20

Raadiouudised (22.09.2025 12:00:00)

10:10

Macron survestab Euroopat Vene energia importi lõpetama

10:05

Eestis on kuus kriisihooldusperet, aga vaja oleks rohkem, sest sünniperedest eraldatud laste arv kasvab

09:25

Raadiouudised (22.09.2025 09:00:00)

21.09

Politsei tunnistab probleemi purjus tõukeratturitega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo