Keskerakond viskas asutajaliikme välja

Keskerakond viskas oma ridadest välja kõik valimisliidus Põlva vallavolikokku kandideerivad poliitikud, nende seas ka erakonna asutajaliikme Georg Pelisaare.

Postimees kirjutas, et väljaviskamise otseseks ajendiks oli see, et Pelisaar otsustas kohalike omavalitsuste valimisteks luua valimisliidu Meie Valla Eest! koos reformierakondlastega, sh taristuministri Kuldar Leisiga ehk sama seltskonnaga, kellega koos hetkel viimaseid nädalaid valda valitsetakse.

"Keskerakonna juhatus otsustas, et igal pool, kus meil on nimekiri, lähevad keskerakondlased enda lipu all välja, kus ei ole, võivad kandideerida valimisliitudes," põhjendas erakonna esimees Mihhail Kõlvart Pelisaare koos nelja kaasvõitlejaga erakonnast väljaviskamist. "Kui sa lähed teise erakonnaga kokku valimisliidus olukorras, kus on olemas Keskerakonna nimekiri, siis see tegelikult tähendab, et poliitiline valik on tehtud."

Pelisaar ütles, et valimisliidu loomist ajendas mitu asjaolu, ennekõike aga vastuvõetamatu seis, et Keskerakonna juhatus keeldus erakonnast välja viskamast mässumeelset pensionäri Toivo Narusbekki, keda Pelisaare juhitav Põlva osakond soovis välja visata.

Äriregistri andmetel oli Pelisaar Keskerakonna liige ligi 34 aastat ehk alates 12. oktoobrist 1991. Erakonnast välja arvati ta 19. septembril 2025.

Pelisaar oli IX riigikogu liige 1999–2003. 28. augustil 2006 sai ta Robert Lepiksoni asendusliikmena X riigikogu liikmeks. Alates juulist 2009 oli ta XI riigikogu liige Vilja Savisaare asendusliikmena.