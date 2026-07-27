Keskerakond alustab Pärnus Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõnelusi

Keskerakonna Pärnu piirkonna juhatuse ja Pärnu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni laiendatud ühiskoosolek otsustas vastu võtta Isamaa ettepaneku alustada läbirääkimisi Isamaa, EKRE ja Keskerakonna koalitsiooni moodustamiseks.

Keskerakonna Pärnu piirkonna juhatus ja linnavolikogu fraktsioon otsustasid arutelu tulemusena alustada Isamaa ja EKRE-ga koalitsioonikõnelusi., teatas Pärnu linnavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Andrei Korobeinik.

"Koosolekul osalejad leidsid, et senine koalitsioonileping on tugev, ning avaldasid lootust, et selle peamised eesmärgid – nagu taristu arendamine, huvihariduse toetamine ja Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamine – jäävad linnajuhtimise fookusesse ka edaspidi. Pärast Keskerakonna otsuse langetamist leppisid kolme poliitilise jõu esindajad kokku, et esimene läbirääkimiste voor toimub teisipäeval Villa Ammendes," lausus Korobeinik.

Korobeiniku sõnul sisaldab senine koalitsioonileping palju olulisi ja Pärnule vajalikke kokkuleppeid ning koostöö enamiku partneritega on olnud väga hea, väljaarvatud koostöö endise linnapea Kristel Voltenbergiga.

Korobeiniku sõnul peab Pärnu juhtimine muutuma professionaalsemaks, läbipaistvamaks ja otsustusvõimelisemaks.