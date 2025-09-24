X!

Poola taasavab Hiina peamise maismaa kaubandustee Euroopasse

Valgevene piirivalvurid Poola piiril.
Valgevene piirivalvurid Poola piiril. Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Viktor Tolochko
Poola otsustas taasavada piiriületuspunkti Valgevenega, mis on Hiina jaoks üks peamisi maismaal kulgevaid transpordikanaleid kaubavahetusel Euroopa riikidega. Poola oli piiri sulgenud ligi kaks nädalat tagasi julgeolekumurede tõttu, mis eskaleerusid, kui Vene droonid sisenesid Vene-Valgevene ühisõppuse Zapad ajal Poola õhuruumi.

"Nende manöövrite lõppemine vähendab, ma ei ütleks, et kõrvaldab, kuid vähendab mitmesuguseid riske, mis on seotud meie idanaabrite agressiivse hoiakuga," ütles Poola peaminister Donald Tusk teisipäeval. "Piiripunktid avatakse kolmapäeva ja neljapäeva vahelisel ööl," lisas ta.

"Vajaduse korral, kui pinged või teatud naabrite agressiivne käitumine peaksid suurenema, ei kõhkle me hetkegi otsustamast piiripunkte uuesti sulgeda. Kuid praegu tundub, et need otsesed põhjused on kadunud," märkis Tusk.

Vene-Valgevene õppused lõppesid juba eelmise nädala algul, kuid Poola pikendas piiri suletuna hoidmist pärast seda, kui NATO lennukid tulistasid alla Poola õhuruumi sisenenud Vene droone. See on kõige tõsisem vastasseis USA juhitud sõjalise alliansi ja Venemaa vägede vahel pärast Moskva täiemahulise sissetungi alustamist Ukrainasse 2022. aastal.

Tusk märkis, et NATO liitlased on oma kohalolekut tema piirkonnas tugevdanud. Nad ütlesid, et drooniintsidendile vastuseks käivitatud sõjaline missioon Eastern Sentry suurendab turvatunnet.

Valgevene piiriületuspunkt on Hiinat ja Euroopat ühendava strateegilise rongiliini jaoks oluline, kommenteeris väljaanne Financial Times. Ühendus pakub eksportijatele kiiremat alternatiivi meretranspordile, mis katab suurema osa Hiina ekspordist Euroopasse.

Hiina eksportijad avaldasid piiri sulgemise pärast muret. "Paljud kliendid, kes tavaliselt eelistavad raudteed, on nüüd valinud hoopis ookeanitranspordi," ütles Shenzhenis asuva Yuefeng International Logisticsi esindaja enne piiri taasavamise otsust. Raudteeveod Hiinast Euroopasse võtavad aega umbes 30 päeva, võrreldes 40–50 päevaga, mis kulub meritsi transpordiks.

Hiina eksportijad kasutavad Terespoli-Bresti piiriületuspunkti, mis on üks väheseid raudtee- ja maanteeületuspunkte kust kaudu Hiina kaubad Euroopasse saavad liikuda.

Poola maanteetranspordiameti andmetel jäi eelmisel nädalal piiri sulgemise tõttu Valgevene poolel seisma umbes 1500 veoautot ja bussi ning samal ajal seisid Valgevene Bresti jaamas ka rongid Hiina kaubaga.

Piiri sulgemise otsus tekitas spekulatsioone, et Poola ja Euroopa võivad püüda avaldada Hiinale survet seoses selle vaikiva toetusega Venemaa agressioonisõjale Ukrainas. Hiina ettevõtted on täitnud Moskva majanduses lääne sanktsioonidest tekkinud lünki.

Baseli ülikooli Hiina analüütik ja teadur Filip Jirouš ütles, et kuigi raudtee sulgemine ärritas Hiinat, ei muuda see tõenäoliselt Pekingi poliitika strateegilist suunda Moskvaga suhetes.

"See on midagi. Aga ma pole kindel, kas sellest piisab," ütles Jirouš selle kohta, kas raudtee avatuna hoidmine andis Euroopale Hiina üle mingit mõjuvõimu.

Raudteetransporti on edendanud Hiina e-kaubandusplatvormid nagu Temu ja Shein, mis laienesid Euroopas kiiresti pärast seda, kui USA president Donald Trump piiras nende juurdepääsu Ameerika turule, kaotades väikeste pakkide saadetiste maksuvabastuse.

Esmaspäeval ütles Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko Minskit külastavale Hiina kõrgele ametnikule Li Xile, et Poola piiri sulgemine oli "ebasõbralik samm Hiina vastu", teatas Valgevene riiklik uudisteagentuur Belta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Financial Times, AFP-BNS

