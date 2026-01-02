X!

Tusk pöördumises Euroopale: olge nagu Poola!

Välismaa
Poola peaminister Donald Tusk riigi idapiiril.
Poola peaminister Donald Tusk riigi idapiiril. Autor/allikas: SCANPIX / PAP / ARTUR RESZKO
Välismaa

Poola peaminister Donald Tusk nimetas neljapäeval edastatud uusaastapöördumises eurooplastele kümme saavutust eelmisel aastal, mille üle tema riik saab uhkust tunda ning kutsus Euroopat sellest eeskuju võtma.

Tusk nimetas sotsiaalmeediaplatvormil X postitatud ingliskeelses pöördumises kõige esimesena Poola idapiiri kindlustamist ja tugevdamist, samuti vastutustundlikku ja karmi asüülipoliitikat, mis tõi kaasa ebaseaduslike piiriületuste vähenemise 90 protsendi võrra.

Teisena tõstis Tusk esile Euroopa Liidu kõige suuremate ja kaasaegsemate relvajõudude loomise, et Poola ja Euroopa oleksid kaitstud ida eest.

Kolmandana nimetas Poola peaminister tõhusat võitlust kuritegevuse, seal hulgas Venemaalt saadetud sabotööride vastu.

Neljandana tõstis Tusk esile fakti, et ajakiri Forbes nimetas Varssavi kõige atraktiivsemaks Euroopa linnaks, mida 2026. aastal külastada.

Viies saavutus oli peaministri sõnul rohkem kui 8000 lapse sündimine Poolas kunstliku viljastamise programmi abil.

Kuuenda saavutusena tõstis Tusk esile Poola keskmise palga ligi 10-protsendise tõusu eelmisel aastal.

Seitsmendaks saavutuseks oli Poola sisemajanduse kogutoodangu (SKT) tõusmine üle ühe triljoni dollari künnise. Poola majanduskasv on üks EL-i suurimaid ja inflatsioon on kiires languses.

Kaheksandana nimetas Tusk solidaarust, mida on pakutud kahele miljonile ukrainlasele, kes on saabunud Poolasse pärast seda, kui Venemaa Ukrainat ründas.

Üheksandana tõstis peaminister esile fakti, et Poola on Euroopat ühendav dünaamiline logistikakeskus, kus arendatakse kiiresti maantee- ja raudteetaristut.

Kümnes saavutus on Tuski sõnul energiarevolutsioon, eriti rohelise energia osakaalu kõige märkimisväärsem kasv Euroopa riikide seas.

"Jah, mul on igati põhjust olla uhke Poola üle. Minu parimad uusaastaõnnitlused Euroopale ja soov eurooplastele: olge nagu Poola - ärgas, julge ja turvaline," lisas ta.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: BNS

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:57

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

16:51

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused Uuendatud

16:34

Suri Arno Talit kehastanud näitleja Arno Liiver

16:28

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma!

16:21

Tusk pöördumises Euroopale: olge nagu Poola!

16:15

Luureekspert lõhutud kaablitest: hoiatasin enne pühi, et Venemaa võib nii teha Uuendatud

15:53

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

15:51

Detsembri elektrihind tõi tarbijatele leevendust Uuendatud

15:43

Zelenski määras oma kabinetiülemaks sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanovi Uuendatud

15:43

Tallinna Kunstihoone avaliku kunstiteose konkursi võitis Dénes Farkas

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

01.01

Šveitsi suusakuurordi baari tulekahjus hukkus ligi 40 inimest Uuendatud

01.01

Eesti uurib kahe sidekaabli kahjustusi kriminaalmenetluses Uuendatud

10:55

Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

05:09

Delfi Meedia sulgeb Eesti Päevalehe kaubamärgi

01.01

Sõja 1408. päev:Ukraina droonid tabasid sihtmärke kolmes Venemaa piirkonnas Uuendatud

16:51

Meedia: Venemaal Samara oblastis toimusid võimsad plahvatused Uuendatud

06:34

Euroopa Komisjoni plaan paneks inimesed rotte ja hiiri eristama

01.01

Veekatkestuse Tallinnas põhjustas haruldane loodusnähtus

01.01

Saaremaad tabas tuisk ja lumesadu Uuendatud

01.01

Eesti ja Soome tegid kaablite lõhkumises kahtlustatava laeva kinnipidamisel koostööd

ilmateade

loe: sport

16:57

Rae Spordikool võib nädalavahetusega tippu tõusta

16:28

Palts: tuleb moment ja pead ühe puutega ära lööma!

15:53

Jaanimaa: korra käis peast läbi mõte koondisekarjäärile joon alla tõmmata

15:27

Sakkari ja Tsitsipas tõid Kreekale võidu Jaapani üle

loe: kultuur

16:34

Suri Arno Talit kehastanud näitleja Arno Liiver

15:43

Tallinna Kunstihoone avaliku kunstiteose konkursi võitis Dénes Farkas

15:28

Uue muusika reede: Jill Scott, Hijacked, Doechii, Joost Klein jt

15:16

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

loe: eeter

15:16

Koit Raudsepp: üks noores eas nähtud telesaade võib muuta su elu jäädavalt

13:19

Teleaasta algab uute sarjadega

10:04

Ott Sepp: soomlaste huumor vajab Eesti publiku jaoks natuke timmimist

08:33

Koomik Ann Vaida: publik on süüdi, kui lollid naljad töötavad

Raadiouudised

15:20

Narva võimuliidul ei jätkunud volikogus hääli linnavalitsuse kinnitamiseks

15:15

Raadiouudised (02.01.2026 15:00:00)

12:35

EL-i eesistujana alustanud Küprose peateemadeks saavad julgeolek ja ränne

12:20

Riigikohus jättis endiste politseijuhtide õigeksmõistmise jõusse

12:20

Laupäeval sajab mitmel pool lund ja lörtsi

12:20

Raadiouudised (02.01.2026 12:00:00)

09:40

Ettevõtjad hoiatavad looduse taastamiskava suurte kulude eest

09:35

Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab

09:15

Raadiouudised (02.01.2026 09:00:00)

01.01

Päevakaja (01.01.2026 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo