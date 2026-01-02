Tusk pöördumises Euroopale: olge nagu Poola!

Tusk nimetas sotsiaalmeediaplatvormil X postitatud ingliskeelses pöördumises kõige esimesena Poola idapiiri kindlustamist ja tugevdamist, samuti vastutustundlikku ja karmi asüülipoliitikat, mis tõi kaasa ebaseaduslike piiriületuste vähenemise 90 protsendi võrra.

Teisena tõstis Tusk esile Euroopa Liidu kõige suuremate ja kaasaegsemate relvajõudude loomise, et Poola ja Euroopa oleksid kaitstud ida eest.

Kolmandana nimetas Poola peaminister tõhusat võitlust kuritegevuse, seal hulgas Venemaalt saadetud sabotööride vastu.

Neljandana tõstis Tusk esile fakti, et ajakiri Forbes nimetas Varssavi kõige atraktiivsemaks Euroopa linnaks, mida 2026. aastal külastada.

Viies saavutus oli peaministri sõnul rohkem kui 8000 lapse sündimine Poolas kunstliku viljastamise programmi abil.

Best wishes for Europe: be like Poland! pic.twitter.com/1lFeOMPEWh — Donald Tusk (@donaldtusk) January 1, 2026

Kuuenda saavutusena tõstis Tusk esile Poola keskmise palga ligi 10-protsendise tõusu eelmisel aastal.

Seitsmendaks saavutuseks oli Poola sisemajanduse kogutoodangu (SKT) tõusmine üle ühe triljoni dollari künnise. Poola majanduskasv on üks EL-i suurimaid ja inflatsioon on kiires languses.

Kaheksandana nimetas Tusk solidaarust, mida on pakutud kahele miljonile ukrainlasele, kes on saabunud Poolasse pärast seda, kui Venemaa Ukrainat ründas.

Üheksandana tõstis peaminister esile fakti, et Poola on Euroopat ühendav dünaamiline logistikakeskus, kus arendatakse kiiresti maantee- ja raudteetaristut.

Kümnes saavutus on Tuski sõnul energiarevolutsioon, eriti rohelise energia osakaalu kõige märkimisväärsem kasv Euroopa riikide seas.

"Jah, mul on igati põhjust olla uhke Poola üle. Minu parimad uusaastaõnnitlused Euroopale ja soov eurooplastele: olge nagu Poola - ärgas, julge ja turvaline," lisas ta.