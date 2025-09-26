X!

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

Välismaa
Vapiga Poola riiglipp, mida kasutatakse välisesindustes
Vapiga Poola riiglipp, mida kasutatakse välisesindustes Autor/allikas: Birgit Püve/Vabariigi Presidendi Kantselei
Välismaa

Poola valitsus soovitas oma kodanikel hoiduda Valgevenesse reisimisest ja kutsus seal juba viibivaid poolakaid üles riigist viivitamatult lahkuma, viidates regioonis kasvavatele pingetele.

"Julgeolekuolukorra järsu halvenemise, piiride sulgemise või muude ettenägematute asjaolude korral võib evakueerimine muutuda oluliselt raskemaks või isegi võimatuks," märkis Poola välisministeerium valitsuse veebisaidil tehtud avalduses. Ministeerium viitas ka Poola kodanike korduvatele meelevaldsetele vahistamistele Valgevenes.

Poola valitsuse üleskutse tuleb ainult päev pärast seda, kui riik teatas, et taasavab Vene-Valgevene ühisõppuste ajal suletud piiri Valgevenega.

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et hoiatus avaldati NATO ja Venemaa vaheliste pingete kasvu ajal, mis on tingitud Venemaa-poolsetest õhuruumi rikkumistest regioonis, kus viimase kuu jooksul on Venemaa droonid sisenenud Poola, Rumeenia ja võimalik, et ka Taani õhuruumi ning Vene sõjalennukid lennanud Eesti territooriumi kohal.

USA äriuudiste kanal Bloomberg teatas neljapäeval, et Euroopa diplomaadid Moskvas hoiatasid sel nädalal Venemaad, et NATO on valmis reageerima edasistele õhuruumi rikkumistele jõuga, sealhulgas Venemaa lennukeid alla tulistama.

Väljaanne EurActiv.com teatas aga neljapäeval Poola valitsuse plaanist hakata ilma NATO ja Euroopa Liidu heakskiitu ära ootamata alla tulistama ka Ukraina kohal lendavaid objekte, mis võivad Poolat ohustada.

Kavandatava seadusemuudatusega saab sõjavägi rohelise tule Venemaa droonide allatulistamiseks ka Ukraina kohal, taastades sellega 2022. aasta seadusega kaotatud kiirreageerimisvolitused. Kaitseministeeriumi poolt juunis esitatud eelnõu peaks Gazeta Wyborcza teatel läbima parlamendis kiirmenetluse, märkis EurActiv.

Algselt lubas seadus presidendil valitsuse taotlusel lubada vägede paigutamist välismaale sellistel juhtudel nagu relvastatud konflikt, rahuvalve, terrorismivastane võitlus või evakueerimine. Kuid 2022. aastal – päev enne Venemaa täiemahulist sissetungi – muutis toonane Õiguse ja Õigluse partei (PiS) valitsus seda, et see nõuaks NATO, EL-i ja välisriigi heakskiitu, kus Poola väed tegutseksid. Venemaa mõju uurimise komisjon kritiseeris hiljem muudatust, öeldes, et see võttis Varssavilt õiguse iseseisvalt tegutseda Ukrainast või Valgevenest saabuvate droonide vastu.

Praegune valitsev koalitsioon plaanib need piirangud kaotada põhimõttel "kõigepealt tulista, seejärel küsi", andes sõjaväele ohtudele reageerimiseks rohkem paindlikkust. Gazeta Wyborcza andmetel peaks parlament menetlema kaitseministeeriumi juunis esitatud muudatusettepaneku eelnõu kiirendatud korras.

Mäletatavasti ütles ka Poola välisminister Radek Sikorski sel nädalal ÜRO Julgeolekunõukogus, et Venemaa ei peaks hädaldama, kui nüüd tema teiste riikide õhuruumi sattuvaid lennuvahendeid hakatakse alla tulistama.

Poola tulistas septembri alguses alla mitu arvatavat Vene drooni, mis sisenesid tema õhuruumi. See on esimene kord, kui NATO liige on Ukraina sõja ajal Venemaa sõjavahendeid tulistanud.

Kuigi Valgevene ei ole otseselt seotud Venemaa agressioonisõjaga Ukrainas, on riik kogu sõja vältel toetanud Venemaa vägede liikumist. Täismahulise sissetungi alguses lubas Valgevene oma territooriumi kasutada Venemaa baasina Kiievi vallutamiseks pealetungiga põhjast.

Üle-eelmisel nädalal võõrustas riik pingelises keskkonnas Venemaa-Valgevene sõjaväeõppuste Zapad-2025 ajal Venemaa vägesid.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LIGA.net, The Kyiv Independent, Euractiv.com

Samal teemal

säravad tähed

tantsi kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

10:26

Inimesed hoiavad kandideerijate ja valijate elukohal teraselt silma peal

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:11

Night Tapes avaldas debüütalbumi

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:55

Riigigümnaasiumid on hädas ventilatsiooni, sööklajärjekordade ja üldise ruumipuudusega

09:55

Helsingis algavad arutelud droonimüüri rajamiseks Euroopa Liidu idapiirile

09:45

Meetrikonventsioon 150: mis on elekter?

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

09:31

Poola valitsus kutsus oma kodanikke Valgevenest viivitamatult lahkuma

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

25.09

Sõja 1310. päev: Ukraina teatas sõjalennuki Su-34 allatulistamisest Uuendatud

25.09

Venemaa mõistis Narva muuseumi direktori tagaselja 10 aastaks vangi Uuendatud

25.09

Valitsus tahab keelata võõrkeelde dubleeritud filmide näitamise kinos

25.09

Bensiinikriis läheb Venemaal üha hullemaks

04:42

Trump: Venemaa majandus on liikumas põrgusse

05:57

Ukraina õhurünnak tabas järjekordset naftakäitist Venemaal

24.09

Riigikogu esimehe abina asus tööle Desiree Mumm

25.09

EISA koondab asutuse õhemaks kärpimise käigus turismijuhi ametikoha

06:41

USA kaitseminister kutsus ootamatult kokku sajad kindralid ja admiralid

25.09

Uimastite üledoosi tõttu surevad Eestis nii teismelised kui ka 90-aastased

ilmateade

loe: sport

10:23

Kushteyn saavutas MM-i D-finaalis esikoha

10:00

"Spordis ainult tüdrukud" | Kas meestel on naisi keerulisem treenida kui mehi?

09:20

ROK-i president: sportlased ei kontrolli, mida nende valitsused teevad

08:44

Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

loe: kultuur

10:33

Arvustus. "Üks võitlus teise järel" kujutab omanäoliselt paranoiat keset kassi-hiire mängu

10:11

Night Tapes avaldas debüütalbumi

09:33

Theodor Tabor: minust pidi suur jalgpallistaar saama

08:53

Professor: seto keel ja kultuur on maailmas hinnatud vääriskivid

loe: eeter

08:05

Kaheksa küsimust klassikatähele: Isabella Runge

25.09

Patrullpolitseinik: narkokoerale peab meeldima mängida ja süüa

25.09

Taimsete lihaalternatiivide tervislikkus jätab soovida

25.09

Ramo Teder: rajud esinemised on jätnud jälje mu lemmikpillile

Raadiouudised

09:25

Raadiouudised (26.09.2025 09:00:00)

25.09

Päevakaja (25.09.2025 18:00:00)

25.09

Valitsus hakkab eesti keele oskuse üle karmimalt järele valvama

25.09

Opositsioon tegi valitsuse poolt üleantud eelarve eelnõu maatasa

25.09

Kalamaja muuseumis on avatud Piret Tali uus näitus

25.09

Õdede pikad vahetused on terviseoht nii neile kui ka patsientidele

25.09

Tervisekassa puudujääk järgmistel aastatel väheneb

25.09

Taani valitsus valmistab ette drooniseadust

25.09

Raadiouudised (25.09.2025 15:00:00)

25.09

Mesinikud on mures võltsitud mee laia leviku pärast

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo