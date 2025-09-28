NATO suurendab Taani drooniintsidentide järel kohalolekut Läänemerel

NATO teatas laupäeval, et täiendab vastuseks drooniintsidentidele Taanis oma relvajõudude kohalolekut Läänemerel, saates sinna ühe õhukaitse fregati ja muid relvasüsteeme.

Taani relvajõud teatasid laupäeval, et öösel nähti riigi sõjaväeobjektide lähedal tundmatuid droone, mis järgnesid mitmele juhtumile eelnevatel päevadel, kus droonid lendasid lennujaamade ja kriitilise tähtsusega taristuobjektide ümbruses.

Kopenhaageni lennujaam, mis Põhjamaade kõige tihedama liiklusega lennujaam, suleti esmaspäeva õhtul mitmeks tunniks, kuna selle õhuruumis nähti mitut suurt drooni. Järgnevatel päevadel suleti ajutiselt ka viis väiksemat Taani lennujaama, mis teenindavad nii tsiviil- kui ka sõjalennukeid.

Vastuseks sellele tõstab NATO Läänemere piirkonnas veelgi oma valvsust saates sinna täiendavaid vahendeid erinevate võimetega, öeldi Reutersile saadetud e-kirjas.

Allianss teatas, et uute vahendite hulka kuuluvad luure-, seire- ja tuvastusplatvormid ning vähemalt üks õhukaitsefregatt. NATO pressiesindaja ütles, et nad ei avalda üksikasju selle kohta, millised riigid lisavahendeid panustavad.

Täiendavad jõud tugevdavad NATO missiooni Baltic Sentry (e.k. Läänemere vahimees), mis käivitati jaanuaris vastusena reatele intsidentidele, kus Läänemere põhjas on kahjustatud elektrikaableid, telekommunikatsiooniühendusi ja gaasijuhtmeid.

NATO riigid on missiooni raames saatnud lähetusse fregatte, patrull-lennukeid ja mereväe droone, et aidata kaitsta kriitilist infrastruktuuri.

Allianss käivitas sel kuul ka missiooni Eastern Sentry (e.k. Ida vahimees), et tugevdada Euroopa idatiiva kaitset vastusena Venemaa droonide sissetungidele Poola õhuruumi.

Teisipäeval hoiatas see Venemaad, et kasutab enda kaitsmiseks kõiki vajalikke sõjalisi ja mittesõjalisi vahendeid pärast seda, kui Eesti teatas eelmisel reedel, et kolm Vene hävitajat MiG-31 rikkusid tema õhuruumi 12 minuti jooksul, misjärel NATO õhuturbe missiooni raames seal paiknevad Itaalia hävitajad nad välja eskortisid.

Venemaa on vaidlustanud väite, et Vene hävitajad rikkusid Eesti õhuruumi, ja öelnud, et tema droonid ei plaaninud Poolas sihtmärke rünnata.

Saksamaa siseminister Alexander Dobrindt ütles laupäeval, et droonide oht on suur ja et riik võtab enda kaitsmiseks meetmeid. Venemaa välisminister Sergei Lavrov hoiatas laupäeval NATO-t ja Euroopa Liitu, et igasugune agressioon tema riigi vastu saab otsustava vastuse.