Rheinmetall rajab Lätti laskemoonavabriku

Kavandatav vabrik hakkab tootma 155 mm suurtükimürske. Vastastikuse mõistmise memorandum sõlmiti Hamburgis. Rheinmetall saab tehases 51-protsendilise osaluse, ülejäänu kuulub Läti riigikaitsekorporatsioonile.

Tehase ehitus peaks algama 2026. aasta kevadel ja tootmine peaks algama umbes aasta hiljem. Läti majandusminister Viktors Valainis ütles Läti televisioonile, et tehase asukoht on juba välja valitud, kuid ei avaldanud, kuhu see rajatakse.

Läti peaminister Evika Siliņa märkis, et memorandumi allkirjastamine on selge samm Läti kaitsetööstuse tugevdamise suunas. Tema sõnul tugevdab selline koostöö nii Läti riigikaitset kui ka Euroopa varustuskindlust.

Rheinmetall rajab praegu ka Leedusse laskemoonavabrikut, seal hakatakse tootma samuti põhiliselt 155 mm suurtükimoona.

Läti kavandatav laskemoonatehas pälvis ka laialdast rahvusvahelist tähelepanu. Neljapäeval kirjutas tehase rajamisest ka USA üks mõjuvõimsamaid väljaandeid The Wall Street Journal.