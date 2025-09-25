X!

Opositsioonierakonnad on riigieelarve suhtes kriitilised

Riigikogu opositsioon.
Riigikogu opositsioon. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Opositsioonierakonnad heidavad valitsusele ette, et riigieelarve kasvatab võlakoormust ja lubadused jäetakse täitmata.

Isamaa erakond paneb valitsusele pahaks, et riigieelarve ei tegele inflatsiooni pidurdamisega. Seepärast plaanivad nad ka tänavu esitada oma alternatiivse riigieelarve, mille olulisem eesmärk oleks valitsemiskulude vähendamine.

"Mulle näib, et see eelarve ongi, et pärast mind tulgu või veeuputus peaministri vaates. Eestis kasvab kõigi aegade suurim võlakoormus ja me näeme seda, et valitsus kavatseb kõik siseriiklikud eelarve reeglid tühistada. Tegelikkuses on ette nähtud selle võlakoormuse jätkuv kiirenev kasv," sõnas Isamaa esimees Urmas Reinsalu.

Kuna kasvab ebavõrdsus kõrge- ja madalapalgaliste vahel, plaanivad oma eelarvega välja tulla ka sotsiaaldemokraadid. Nende eelarve lõpetaks sotsiaaltoetused rikastele.

"Praegune riigieelarve põletab meie tulevikku. See tähendab seda, et võetakse laenu, et 114 miljonit eurot suunata kõige rikkamatele inimestele, kümnele protsendile kõige rikkamatest inimestest. See on nagu õlemajakene, mida Nif Nif ehitas, mis ühel hetkel kokku kukub, selleks, et korraks lükatakse majandusse raha. Eesti Pank on hoiatanud, et paari aasta pärast on ikka riigieelarve auk vaja ära katta, mis täna väga suureks tekitatakse. See tähendab järgnevaid maksutõuse või see tähendab väga suurt kärpimist," lausus SDE esimees Lauri Läänemets.

Keskerakond kritiseeris valitsuse meelemuutust ja lubatud maksumuudatuste ärajätmist.

"Toiduainete käibemaks peaks olema üheksale protsendile viidud ja selle kohta on olemas ka arvutus, et see läheb riigile maksma 390 miljonit. Ma lihtsalt toon näite, et maksuküüru kaotamine läheb maksma meile pool miljardit ja kindlasti me näeme, et kogu selles olukorras peaks panustama endiselt ka pangad," ütles Keskerakonna riigikogu fraktsiooni juht Lauri Laats.

EKRE plaaniks laenu võtmise asemel peatada Rail Balticu ja tuulikute arendused. Samuti vähendaks Ukraina toetust.

"Valimistel lubati ja valitsuskoalitsiooni kirjutati tasakaalus eelarve. Eelarve läheb igal aastal sügavamasse miinusesse, laenukoormus suureneb, laenusummad igal aastal suurenevad, laenu tagasimaksed igal aastal suurenevad. Meile räägitakse midagi kärpest, aga see on puhas luiskelugu, sest kuigi mingisuguseid kulutusi jäetakse tegemata, siis üldkulutused suurenevad," lausus EKRE esimees Martin Helme.

Opositsioonipoliitikud ligi 900 leheküljelist riigieelarvet läbi lugenud pole. Kõige täpsemini väljendus Reinsalu: lugesin nagu pildi-, mitte nagu juturaamatut.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

