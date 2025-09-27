ÜRO julgeolekunõukogu ei soostunud Iraani sanktsioonide leevendust pikendama

Hiina ja Venemaa esitasid resolutsiooniprojekti, millega oleks leevendust pikendatud kuueks kuuks. Ettepanekut toetasid lisaks ka Pakistan ja Alžeeria.

Üheksa julgeolekunõukogu liiget hääletas pikendamise vastu ja sanktsioonid hakkavad laupäevast uuesti täies mahus kehtima.

Sanktsioone toetavate riikide sõnul on Iraan oma tuumaprogrammi laiendanud ega ole suutnud tõestada selle rahumeelsust.