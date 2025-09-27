Valitsusel on plaanis noortele töötamisega seotud vabadusi juurde anda

Eesti töölepinguseaduses on 15-17-aastaste koolinoorte õigus töötada koolinädala sees ainult kuni kaks tundi päevas või kuni 12 tundi nädalas kehtinud juba aastast 2017. Selle baasiks on omakorda Euroopa Liidu direktiiv 1994.aastast.

"Need tööpiirangud – on need siis vanuselised, ajalised, millist tööd võib teha – tulenevad rohkem kui 30 aastat vanast Euroopa Liidu direktiivist ja ma olen teinud ettepaneku, et me Eesti riigina teeksime ettepaneku seda direktiivi tänapäevastada," sõnas majandusminister Erkki Keldo.

Haridusminister Kristina Kallas peab siiski piirangut mõistlikuks.

"Õpetajad on kurtnud selle üle, et on mõned noored, kes käivad tööl väga palju, ei ilmu hommikul tundi, neil on väga palju puudumisi ja ärajäämisi. Need õpetajad, kellega mina rääkinud olen, pooldavad seda, et oleksid piirangud koolikohustusliku noore puhul töötamiseks," lausus haridusminister Kristina Kallas.

Riigikogu liige Lauri Laats ütles, et tegemist on ülereguleerimisega. Kui noored tahavad teenida endale taskuraha või aidata kitsikuses perekonda, siis jaksavad nad seda ka kooli kõrvalt teha.

"On ta siis 15-aastane või 17-aastane, ma arvan, seal tuleb mingisugused koefitsiendid vahele panna, aga ma arvan, et neli tundi päevas teha on täiesti normaalne, arvestades, et kui veel nädalavahetused tulevad ka mängu ja suvised ajad – miks mitte? See kahe tunni piirang, mis praegu on, pärsib väga palju ka noorte arengut, pärsib nende sissetulekut, pärsib perede sissetulekut ja seab piiranguid ja see ei ole õige," sõnas keskerakondlasest riigikogu liige Lauri Laats.

Haridusminister leiab, et probleem pole mitte kahes töötunnis, vaid teistes piirangutes, mis ei luba noortel mitmeid töid teha.

Nii näiteks ei tohi alaealisi tööle võtta enne koolipäeva algust ega ka õhtul pärast kella 8. Ka rohkem kui poole igast koolivaheajast ei tohi noor töötada.

"Tahaksime leevendada neid piiranguid. Kellaajad, millal noor tohib tööd teha või ei tohi, mina arvan, et need piirangud võiks maha võtta. Ma tõin näite, et hommikul kell 5 enne koolipäeva algust ei tohi noor täna seaduse järgi posti laiali viia, aga tegelikult võiks ta seda teha," selgitas Kallas.

Keldo pooldab, et noored varakult esimese töökogemuse saaksid ja mõistab ka tööandjate kimbatust. Seetõttu alustas ta kevadel sel teemal konsultatsioone ning varsti jõuavad ettepanekud valitsuse lauale.

"Me olemegi leevendamas seda, kuidas käib aruandlus tööinspektsioonile. Samamoodi oleme paindlikumaks muutmas seda, et vaheaegadel saaks pikemalt töötada ja ei peaks täiendavalt luba küsima tööandja tööinspektsiooni käest, vaid noor hakkaks tööle," ütles Keldo.