Kohalikel valimistel on suuremates linnades fookus üleriigilistel teemadel

Kohalike valimisteni on jäänud kolm nädalat ja erakondade valimiskampaaniad on täies hoos. Kui ka väiksemates kohtades domineerivad kohalikud teemad, kipub suuremates linnades minema fookus üleriigilistele probleemidele.

Kohalikele on valimistel olulised teemad, mis neid otseselt puudutavad, kuid poliitikute fookus kipub minema pigem üleriigilistele teemadele, vastanduses kas valitsusele või õigustades oma seni tehtud häid otsuseid – valijad saavad sellest väga hästi aru.

"Ma arvan, et neid probleeme on lihtsalt võib-olla liiga palju, et nad ei suuda neid kõike korraga lahendada. Need kõikvõimalikud maksutõusud ja kõik need asjad, need on nii keerulised probleemid, et ilmselt neil ei ole nii head ühistööd, et neid asju lahendada," ütles valija Urve.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald märkis, et KOV-valimised ja parlamendivalimised ongi üksteisega seotud. "Selle kohta on öelnud kõik Eesti politoloogid, et meie valimised ongi juba niimoodi üles ehitatud, et parlamendivalimiste soojendusbänd on kohalikud valimised ja need on omavahel seotud," sõnas ta.

Väiksemates kohtades on esil siiski kohalikud teemad, märkis politoloog Tõnis Leht. Riiklikud küsimused tõusevad rohkem tähelepanu alla suuremates linnades ja kõige suurem probleem on sellega Tallinnas.

"Tallinn ja selle poliitika on nii tihedalt seotud üleriigilise poliitikaga ehk neid üksteisest kuidagi lahutada ei õnnestu. See tähendab, et Tallinnas tõepoolest on need üleriigilised teemad, olgu see umbusalduse näitamine tänase riigi valitsuse suhtes, kõikvõimalike maksude tõrjumine, uute maksutõusude ideede tõrjumine või ka mingid üleriigilised toimetuleku teemad – need on domineerimas," rääkis Leht.

Opositsioonierakondade sõnumid on pannud ka Reformierakonda rohkem tähelepanu pöörama enda võitudele valitsuses, näiteks tulumaksuga seotud muudatused. Soonvald aga rääkis, et suurima populaarsusega Isamaa ei pruugigi panna praegu kõiki panuseid kohalikele valimistele.

"Isamaal on väga hea seis ja ma arvan, et nad mängivad kahte mängu korraga, ka pikka mängu ja muuhulgas on nad kindlasti nõus lõivu maksma kohalike valimiste tulemustega, et saavutada võit parlamendivalimistel," sõnas Soonvald.