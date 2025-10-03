X!

Raul Rebane: võitlus mineviku eest ehk Eesti valimiste suurimad isikumüüdid

Arvamus
Foto: Ken Mürk/ERR
Arvamus

"Rahva isa" positsiooni saavutamine nõuab eritingimusi ehk mingit sotsiaalset anomaaliat. Igas riigis ja igal valmistel kerkib sellele kohale kandidaate. On neid praegu meilgi, aga peale Mihhail Kõlvarti ülejäänud ei kvalifitseeru, nendib Raul Rebane Vikerraadio päevakommentaaris.

Poliitiline liider on alati ühe või teise müüdi osa. Mõnikord juhtub, et poliitik saavutab erakordse mõju sõltumata sellest, mida ta valijatele lubab või mida teeb. See juhtub, kui suured grupid usuvad, et need inimesed aitavad neid välja selle ajahetke just nende suurtest muredest. Eestis on kolm poliitikut on selles teistest üle. Need on Arnold Rüütel, Edgar Savisaar ja Mihhail Kõlvart.

Arnold Rüütel sai 1995. aasta riigikogu valimistel Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse (KMÜ) nimekirjas Lõuna-Eestis väga hea tulemuse, 17 189 häält. Oluliselt suurem oli aga tema kaudne mõju ehk hääletamine temaga seotud inimeste poolt. KMÜ ehk Koonderakond, Maaliit, Maarahva Erakond, Pensionäride ja Perede Liit ning Põllumeeste Kogu sai valimistel 32,2 protsenti häältest ja 41 kohta riigikogus. Need rekordid on siiani ületamata.

Selle võidu taga oligi suuresti Arnold Rüütel. Ta sai hinnanguliselt kokku umbes 100 000 häält, ainult teiste nimede all. Näiteks koonderakondlane Juhan Aare sai 1995. aastal Virumaal ligi 9000 häält, järgmistel valimistel 553. Koonderakond, mille taga 1999. aastal ei olnud enam Arnold Rüütli imagot, sai riigikokku vaid seitse kohta ja hääbus varsti.

Rüütli erakordse populaarsuse põhjus oli selles, et ta kehastas lootust, et äkki annab ära muuta tolleaegset radikaalset põllumajandusreformi. See tähendas olla vastand Mart Laarile ja Lennart Merile. Mõlemad olid siis Eesti põllumajanduse hävitaja imagoga. "Rüütel nii ei teeks," oli rahva hulgas levinud mitteametlik reklaamlause ja see toimis vägevalt.

Kui inimene muutub müüdiks, siis ei loe miski, ei teod ega kuriteodki. Lihtsalt ta saab hääled. Usk neisse on piiritu, ükski skandaal neid ei kõiguta. Sellise inimese näide oli Edgar Savisaar.

Savisaar on Eesti poliitika ajaloo suurim häälekorjaja kohalikel ja riigikogu valimistel. Tema käes on rida rekordeid ja ilmselt need jäävadki püsima. 2013. aasta kohalikel valimistel sai ta Lasnamäel 39 979 häält, neli aastat varem praktiliselt samapalju.

Enamik tema häältest tuli venekeelsetelt valijatelt, kellele ta kehastas vene õiguste või isegi eriõiguste eest võitlejat. See imago ongi tema poliitilise tegevuse viimase paari aastakümne pärand. Ta võitles Euroopa Liidu vastu, pidurdas aastakümneteks eesti keelele ülemineku, hiljem sõdis Venemaa sanktsioonide vastu.

Kui vaadata, millistes riikides sellised "rahva isa" tüüpi kriitikavälised poliitikud kerkivad, siis näeme kolme võimalust. Need on kas nõrga demokraatliku kogemusega üleminekuriigid või riigid, kus aeg-ajalt kerkib esile jõuline tugeva käe ihalus.

Pikaaegsetes demokraatiates selliseid asju eriti ei juhtu. Näiteks Soomes oli viimane selline president Urho Kaleva Kekkonen 60–70 aastat tagasi. Euroopa riikidest on praegu silmatorkavaim Ungari peaminister Viktor Orbán, kes küll alustas konservatiivse müüdina, kuid nüüdseks on juba saavutanud pea ainuvõimu. See on väga hoiatav näide, kuidas selliste isade puhul lakkab demokraatia varsti toimimast. Temast veel samm edasi on totaalriigid igaveste juhtidega nagu Vladimir Lukašenko Valgevenes või Vladimir Putin Venemaal.

Kolmas variant on riigid, kus ajaloolistel või muudel põhjusel elab palju inimesi, kellel on kohaliku rahva identiteediga nõrk side. See on just meie juhtum. Meil on suur venekeelne valijaskond, kes valimistel osaleb suuresti oma grupina. Seda võimalust kasutas ära Savisaar ja praegu toimib samalaadse valimismüüdina Mihhail Kõlvart.

Kui rahvusvahelist pilti vaadata, siis sarnane nähtus toimis just viimatistel Moldova valimistel, kus Gagauusia piirkond valib alati teisiti kui enamik ja valib alati Vene poolt.

Rüütli, Savisaare ja Kõlvartiga on raske konkureerida, sest see nähtus ei allu tavaloogikale. Nende valijat ei huvita, kui tehakse tavalist trikki, pakutakse rohkem hüvesid, jalgrattateid või lasteaiakohti. Nad valivad hoopis midagi muud, näiteks lootust, et keegi aitab tagasi saada vene keele, kooli ja tanki. Reeglina on see võitlus mineviku eest.

Sellise "rahva isa" positsiooni saavutamine nõuab eritingimusi ehk mingit sotsiaalset anomaaliat. See roll on väga ahvatlev. Igas riigis ja igal valmistel kerkib sellele kohale kandidaate. On neid praegu meilgi, aga peale Kõlvarti ülejäänud ei kvalifitseeru. Kõlvart jälle ei kvalifitseeruks teistes oludes.

Loodame, et aeg ja aeg ja igav demokraatia annavad lõpuks õige vastuse. 

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

02.10

Raivo Vare: mõtteid hinnasõjast meie kütuseturul

02.10

Harri Tiido: inimkonna langusest ja võimalikust lõpust

02.10

Marilin Mihkelson: kultuurivaldkonda ei saa enam õhemaks lihvida

02.10

Kaire Sepper: segadus täitmisregistriga ei taha kuidagi lõppeda

10:27

Rein Raud: hõim. Manifest

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

30.09

Edith Sepp: ärme anna oma lugusid käest ehk Euroopa telesarjade konventsioonist

23.09

Kateriin Ambrozevits: kultuuripärand toidab rahvuse jätkuvat enesemääramist

22.09

Pille-Riin Purje: teater on kaasaega või ajatut klassikat interpreteerides olevikuline

VIIMASED UUDISED

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoosi ilma apelsinita

14:05

Raul Rebane: võitlus mineviku eest ehk Eesti valimiste suurimad isikumüüdid

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:21

Briti valitsus nimetas inglise kiriku uueks juhiks esmakordselt naise

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

12:31

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo