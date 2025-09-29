X!

ERR Moldovas: riik suutis kindlalt vastu seista välismaistele mõjutajatele

Välismaa
Foto: SCANPIX/SIPA/PAUL DZA
Välismaa

Moldova parlamendivalimised võitis Euroopa-meelne PAS partei rohkem kui 50-protsendilise toetusega, mis tähendab valitsuse moodustamiseks vajalikku enamust parlamendis. Venemeelse opositsioonijõu Patriootlik blokk hinnangul on tegu aga valimispettusega.

Moldovat Euroopa Liidu suunas tüüriva PAS partei poliitikud tulid esmaspäeva hommikul ajakirjanike ette. Moldovlased olid neile ja Euroopale pühapäevastel parlamendivalimistel taas oma usalduse andnud.

PAS partei kuulutas võitu ja võit kujunes lõpuks nii suureks, et nad saavad valitsuse moodustada ilma partnereid otsimata.

"Peamine fookus on tulemusteni jõuda ja inimestega rääkida ning selgitada, mida me teeme ja kuidas see neile kasu toob. Euroopa tähendab põhiväärtusi, mis teevad kogu Euroopa Liidu rahulikuks, turvaliseks ja jõukaks," vastas Moldova peaminister Dorin Recean PAS parteist küsimusele, kuidas kavatsetakse oma võimu nüüdsest kasutada.

"Kui me räägime sellest valikust, siis see oli tehtud selle suure võitluse raames ida ja lääne ning venemeelsete ja euroopameelsete vaadete vahel ja ma arvan, et see oli väga hea ja pragmaatiline. Muidugi see paneb PAS parteile suur vastutuse. Meil on olnud erinevaid hinnanguid nende eelmisele ametiajale ja on olnud võib-olla teatud pettumust ühiskonnas," sõnas Moldova välispoliitika ühingu tegevjuht Natalia Stercul.

Suurim opositsioonijõud venemeelne Patriootlik blokk sai üle 24 protsendi häältest ja korraldas protesti, heites ette rikkumisi valimistel.

"Valimiskomisjon peab need üle vaatama, pärast kohtud ja seejärel konstitutsioonikohus," lausus Patriootliku bloki juht Igor Dodon.

"Need ei olnud ausad valimised, need on võltsitud nagu tavaliselt," lausus moldovlane Ljudmilla.

Rahvusvahelised vaatlejad OSCE-st ja Euroopa Parlamendist leidsid, et valijatel oli selge valikuvõimalus, aga valimisi varjutas välismaine sekkumine, millele Moldova suutis vastu seista. Kriitiliste momentidena toodi välja viimase hetke seadusemuudatusi ja parteide valimistelt kõrvaldamist.

"Valimised olid kindlasti piisavalt õiglased. Need, kes praegu protestivad, on minu arvates osa probleemist, vähemalt mõned, need, keda survestati teiselt poolt, Venemaa poolt," sõnas Euroopa parlamendi delegatsiooni juht Michael Gahler.

Venemaa mõistis hukka süüdistused katses mõjutada Moldova valimisi

Venemaa eitas esmaspäeval süüdistusi katses sekkuda eelmisel päeval toimunud Moldova parlamendivalimistesse, mis lõppesid võimuloleva Euroopa-meelse erakonna otsustava enamusega.

"Riigivõimud süüdistasid küüniliselt Moldova poliitilistesse protsessidesse sekkumises Venemaad ja mitte Euroopa Liitu, millega õhutasid kartusi olematust Vene ohust," ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova avalduses.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera", AFP-BNS

