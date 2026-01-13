Moldova presidendi sõnul toetaks ta Rumeeniaga ühinemist

Moldova president Maia Sandu ütles, et hääletaks oma riigi ühinemise poolt Euroopa Liidu ja NATO liikme Rumeeniaga, kui peaks toimuma sellekohane referendum. Sandu sõnul aitaks see kaitsta Moldova habrast demokraatiat Venemaa surve eest.

"Kui meil oleks referendum, hääletaksin Rumeeniaga ühinemise poolt," ütles ta pühapäeval eetris olnud Briti taskuhäälingusaatele "The Rest is Politics" antud intervjuus. "Vaadake, mis maailmas toimub. Väikesel riigil nagu Moldova on üha raskem ellu jääda demokraatia, suveräänse riigina ja Venemaale vastu seista."

Sandu, kelle Euroopa Liitu toetav partei sai eelmise aasta septembris toimunud valimistel uue mandaadi, on korduvalt süüdistanud Venemaad sekkumises Moldova sisepoliitikasse.

Moldova 2,4 miljonist elanikust umbes 1,5 miljonil on ka Rumeenia kodakondsus, kuid hiljutised küsitlused on näidanud, et vaid umbes kolmandik toetab taasühinemist Bukarestiga. Sandu ütles, et ta tunnistab, et enamik moldovlasi ei toeta tema seisukohta, lisades, et EL-iga integreerumine on realistlikum eesmärk.

Tema valitsus on seadnud sihiks Euroopa Liiduga liitumise 2030. aastaks, kuid peab selleks samaaegselt Venemaa vastutegevusega ellu viima keerulisi reforme. Moldova venemeelsed sotsialistid olid riigis võimul veel 2020. aastal.

Endine Nõukogude Liidu vabariik Moldova, mis paikneb Ukraina ja Rumeenia vahel, oli sõdadevahelisel perioodil osa Rumeeniast, kuid Teise maailmasõja ajal annekteeris Nõukogude Liit selle. Riik, kus on rumeeniakeelne enamus ja venekeelne vähemus, saavutas iseseisvuse 1991. aastal, kui Nõukogude Liit lagunes.