Nädala jooksul tõusid NATO hävitajad Baltimaades Venemaa tõttu viis korda õhku

Balti riikides NATO õhuturbemissiooni teostavad hävitajad tõusid eelmisel nädalal viis korda õhku, et tuvastada ja eskortida lennureegleid rikkunud Venemaa lennukeid, teatas Leedu kaitseministeerium esmaspäeval.

Neljapäeval tõusid hävitajad õhku, et seoses kolme Vene hävitajat MiG-31, ühe Su-30 ja ühe Su-35, mis lendasid rahvusvahelises õhuruumis Kaliningradi oblastist Mandri-Venemaale.

Reedel tõusid NATO hävitajad kolm korda õhku.

Esimesel korral käidi tuvastamas lennukit Su-35, mis väljus Kaliningradi oblastist ja lendas sinna tagasi. Teisel korral tuvastati neli MiG-31 ja kaks Su-30, mis lendasid Venemaa põhiterritooriumilt Kaliningradi oblastisse ning kolmandal korral transpordilennuk An-72, mis lendas Venemaa põhiterritooriumilt välja ja seejärel tagasi.

Laupäeval tõusid NATO hävituslennukid õhku, et tuvastada üks taktikaline luurelennuk Su-24MR ja kaks hävitajat Su-33.

Kõik lennukid lendasid väljalülitatud transponderitega, neil polnud lennuplaane ja enamik neist ei hoidnud raadiosidet piirkondliku lennujuhtimiskeskusega.

NATO õhuturbemissiooni Balti riikides teostatakse Leedust ja Eestist.