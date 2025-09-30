Erakapitalifond ostab Eesti Keskkonnateenuste suurosaluse

Tehingu lõpuleviimine on kavandatud 2025. aasta lõpuks, enne peab see saama konkurentsiameti heakskiidu ja täitma muud lepingus sätestatud tingimused.

Praegused aktsionärid ehk juhtkond säilitavad kokku 25-protsendise osaluse, teatas Invalda INVL.

Eesti Keskkonnateenuste juhatusse kuuluvad ja on äriregistri andmetel tegelikud kasusaajad Mihkel Õnnis, Argo Luude ja Bruno Tammaru.

Ettevõtte tegevjuht Luude ütles, et Balti riikide suurima erakapitali fondi osanikuks saamine avab rohkem võimalusi ettevõtte kasvustrateegia edukaks rakendamiseks.

"Kontsern töötab praegu suure ohtlike jäätmete põletamise projekti kallal, mis suurendab olemasolevat võimsust 2000 tonnilt 15 000 tonnile aastas. Näeme ka potentsiaalset võimalust laiendada oma sorteerimis- ja ringlussevõtu võimsust, et anda veelgi olulisem panus Eesti ringmajanduse eesmärkide saavutamisse," lausus Luude.

Argo Luude. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti Keskkonnateenuste kontsern tegeleb jäätmekäitluse ja kommunaalteenustega, sealhulgas olme-, ehitus-, bio- ja ohtlike jäätmete kogumise-töötlemisega ning tänavate korrashoiuga. Kontserni konsolideeritud käive oli 2024. aastal 77 miljonit eurot ja töötajaid oli ligikaudu 800.

INVL Private Equity Fund II juhtiv partner Deimante Korsakaite ütles, et tehing kinnitab fondi üht põhilist strateegiat – investeerimist Balti piirkonna juhtivatesse ettevõtetesse, millel on suur kasvupotentsiaal. "See on meie erakapitali fondide esimene investeering Eestisse. Usume, et ringmajandusse investeerimine ja selle arendamine on oluline kogu Balti piirkonna jätkusuutliku kasvu jaoks," lausus ta.

Invalda INVL märkis pressiteates, et INVL Private Equity Fund II eesmärk on leida üles kasvuvõimalusi Baltimaades, Poolas, Rumeenias ja laiemalt Euroopa Liidus. Fondi strateegia on investeerida 10–60 miljonit eurot erinevate sektori ettevõtetesse, millel on potentsiaal saada oma valdkonna piirkondlikeks liidriteks, keskendudes enamus- või oluliste vähemusosaluste omandamisele.

INVL Private Equity Fund II, mis sulges oma esimese vooru 2025. aasta veebruaris 305 miljoni euroga, on Baltimaade suurim erakapitali fond.

Fondi haldab INVL Asset Management, mis kuulub üle 30-aastase kogemusega Invalda INVL Groupi. Kontserni ettevõtted haldavad või kontrollivad erinevate investeerimisstrateegiate raames kahe miljardi euro väärtuses varasid, muu hulgas erakapitali, metsa- ja põllumajandusmaad, taastuvenergiat, kinnisvara ja eravõlgu. Lisaks pakub kontsern niinimetatud kontoriteenust perevarade haldamiseks Leedus, Lätis ja Eestis, haldab pensionifonde Lätis ja investeerib ülemaailmsetesse kolmandate osapoolte fondidesse.