Talihoolduse teenuspakkuja heidab Tallinna linnale ette töötingimusi

Foto: Ken Mürk/ERR
Teisipäeval kukkus Tallinnal tähtaeg, kui peavad olema sõlmitud lepingud linnatänavate talihoolduse teenusepakkujaga. Hankemenetlus on aga peatatud, sest teenusepakkujal on etteheiteid nii töötingimuste kui töö sobivuse osas.

Tänases sügissoojas, kui muru on veel roheline, võib ju olla kummaline muretseda lumekoristuse pärast, ent 1. oktoober tähistab tänavahoolduses ametlikult talvehooaja algust ja linnal peavad olema teehooldajaga lepingud sõlmitud. Hankemenetlus on aga peatatud, sest üks suuremaid teenusepakkujaid on kõik hanked vaidlustanud. Praegu saab vabalt hingata vaid üks linnaosa.

"Hetkeseisuga on sõlmitud neist esimene, milleks on Mustamäe linnaosa täiendav hooldusleping. Rõõmustavalt võib öelda, et n-ö ruutmeetri puhastamise hinnad tulid märkimisväärselt odavamad kui prognoosisime," sõnas Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Talvise teehoolduse eelarve on tänavu umbes 11 miljonit eurot, sest alates sellest hooajast on kõik teed linna puhastada. Ainuüksi Põhja-Tallinnaga kaasneb mahtu juurde 127 000 ruutmeetrit, kuhu kulub umbes neli miljonit. Hankes on etteheiteid nii tehniliste tingimuste kui töö sobivuse osas.

"Lisaks sellele, et töömaht on väga suur, on meie tänavad ja kõnniteed on küllalt kitsad, on vanades asumites, kus on nendele kõnniteedele ära mahutatud ka liiklusmärgid, tänavavalgustuspostid, trepid, mis viivad üles-alla, lillepotid – väga palju ka käsitöömahtu. On heidetud ette ka, et ettevalmistusaeg on pakkujatale liiga lühike. Vaidlustused on pikad, mahukad, et tegelemegi nendele vastamisega praegu," lausus Põhja-Tallinna linnaosa vanem Külli Tammur (Eesti 200).

Vaidlustusmenetlusega minnakse praegu siiski edasi ning lepingud loodetakse sõlmitud saada tuleva nädala lõpuks. Vahepealseks ajaks proovitakse omakorda lahendus leida.

"On küll 1. oktoober, aga keegi ei ütle, et 5. oktoobril lumi maha ei võiks tulla. Me otsime praegu võimalusi läbi rääkida oma olemasolevate lepingupartneritega, kes tavapäraselt on näiteks Stroomi ranna kõrvalteid hooldanud," ütles Tammur.

Tallinna linnapeakandidaadi Mihhail Kõlvarti (KE) sõnul ei ole kogu talihooldus linna õlgadel tehtav. Varasemate väiksemate mahtude puhul on juba nähtud, kuidas teenusepakkujad hädas olid.

"Talveks nad vajalikku ressurssi ei leia ja kahjuks on linna poolt loodud illusioon, et saab kõik tänavad ja jalakäijateed puhtaks teha. Seda ei tule. See ei ole füüsiliselt võimalik, aga tõenäoliselt praegune linnavalitsus ei vastuta enam selle eest," lausus Kõlvart.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

