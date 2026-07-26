Ossinovski: linnavalitsus mängis Tallinna olümpiaujula rajamise ühele ettevõttele

Tallinna linnavõim teatas sel nädalal, et hakkab viimaks ehitama kauaoodatud täismõõtmetes olümpiaujulat. Endine linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) leiab aga, et maksumaksja rahastatud projekti ehitamine mängitakse ühe eraettevõtte kätte.

Lasnamäele Tondiraba jäähalli kõrvale on ujulat kavandatud juba alates 2019. aastast. Mitmeotstarbelisse spordikeskusse tulevad spordisaalid ja spaa, selle kõige olulisem osa on aga olümpiastandarditele vastav ujula.

"See on projekt, mille me esimesena välja töötasime, kus on 50-meetrine ja 25-meetrine ujula koos treeningsaalidega," ütles keskerakondlasest Lasnamäe linnaosa vanem Miroslav Berezovski (Keskerakond).

Ujujad on ujumiskoondise peatreener Toni Meijeli sõnul pikka basseini oodanud pikisilmi.

"Me oleme aastaid või aastakümneid püüdnud rinda pista riikidega, kus ujulaid on kindlasti rohkem kui meil, nii et treeningtingimused ei ole võrreldavad. Pikas basseinis treenimise võimalust ja kogemust on väga vähe. Meil on palju lapsi, kes oma esimese pika raja võistluse kogemuse saavadki Eesti meistrivõistlustel," selgitas Meijel.

Endine linnapea Jevgeni Ossinovski kritiseerib aga, et tema võimu ajal peatatud projekt mängitakse nüüd taas ühe konkreetse ettevõtte kätte ja avalik huvi ei pruugi seejuures olla tagatud.

"Vanad head keskerakondlikud ajad on tagasi. Iga kord kui vähegi kaalukam otsus tehakse, lõhnab kriminaalasja järele. Tegemist on selgelt ühe ettevõtja kätte ligi 20 miljoni euro maksumaksja raha mängimisega," lausus Ossinovski.

Berezovski sõnul toetab linn projekti 20 miljoni euroga kontsessioonilepingu kaudu, millega linn annab ette tingimused ujula kvaliteedile ja avalikule kasutusele.

"Linn ei ole ju operaator. Kui on spaa osa, siis on see erasektori käes. Nendele langeb siis ka kohustus samamoodi tegeleda ja opereerida ujulaga," sõnas Berezovski.

Ossinovski polnud sellega nõus, sest tema hinnangul on suur erinevus eraäri spaa ja sporditaristu vahel, viimase ülevalpidamine ongi omavalitsuse kohustus.

"Kuidas on kaitstud linna huvi siis selles kontekstis, et see ujula oleks siiski ligipääsetav nii meie elanikele, koolilastele, aga lisaks sellele loomulikult ka profisportlastele nii harjutamiseks kui ka võistlusteks," küsis Ossinovski.

"Kuna linn tuleb väga suure summaga projekti sisse, siis on arvestatud ka, et on tagatud ligipääs koolidele," vastas Berezovski.

Riigihanke tähtaeg on 1. oktoober ja hoone peaks valmis saama 2029. aasta lõpuks.