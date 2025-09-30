Köögiviljakasvatajad veel öökülmade pärast ei muretse

Esimene tõsisem öökülm pani aiapidajad muretsema, et millal on õige aeg köögiviljad üles võtta. Köögiviljakasvatajad aga öökülmade pärast ei muretse ning selgitasid, et külmad ilmad annavad viljadele hoopis mahlasust juurde.

Keskkonnaagentuur mõõtis täna hommikul kell 7 Jõgeval külma 3 kraadi, Kuusikul ja Türil aga miinus kaks kraadi.

Kirna lähistel tegutsevas Jõeääre talus alustati saagikoristist septembri keskel. Köögiviljakasvatajad Urmas ja Laivi Laks võtsid kartulit vihmaga võideldes tavapärase paari päeva asemel koguni kaks nädalat. Tänaseks on Lakside põllult ja aiast üle käinud juba kolm öökülma.

"Öö oli piisavalt külm. Kolm kraadi näitas aga lehed on ilusti peal. Nii et ma arvan, et ta ei kahjustanud midagi, saame saagi edukalt kätte. Lubab veel nädala lõpuni ilusat ilma, sellised õrnemad kultuurid saame kätte kõik," lausus köögiviljakasvataja Urmas Laks.

"Saak raisus ei ole, vaid järjest paremaks läheb - kõik vitamiinid ja mahlad alles kogunevad. Ei ole hullu midagi. Porgand ja kapsas tahavad veel seda külma saada. Kui külm läbi käib, siis lähevad mahlasemaks. Järgmisena tuleb kõik lilled kokku korjata, et ilus oleks ja muidugi peedikoristus on nüüd järgmine," ütles köögiviljakasvataja Laivi Laks.

Need, kellel vurab koduaias mururobot, siis hoolimata sellest, et masin kattub hommikuks härmatisega, on aiatehnika müügiga tegeleva Krister Kallase sõnul selle talvekorterisse viimisega veel pisut aega.

"See öökülm nüüd mururobotile otseselt midagi ei tee. Robot ise peaks ära tundma selle, et on öökülm ja ta välja ei lähegi üldse. Traktoriga samamoodi, et mõned ikkagi tahavad veel viimast niitmist teha siin oktoobriski. Kui ikkagi külmaks läheb, siis murutraktorilt võiks aku pealt ära võtta ja sooja tuppa viia," lausus Mehka Paide kaupluse müügijuht Krister Kallas.

Kui mururobot aga aianurka unustatakse, siis ei pruugi ta enam lihtsalt käivituda.

"Seal on väga palju elektroonikat ja see saab liiga palju niiskust sellel talvel. Kui kõik elektroonika välja vahetada, siis see põhimõtteliselt on uue roboti hind," lisas Kallas.