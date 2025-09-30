X!

Köögiviljakasvatajad veel öökülmade pärast ei muretse

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Esimene tõsisem öökülm pani aiapidajad muretsema, et millal on õige aeg köögiviljad üles võtta. Köögiviljakasvatajad aga öökülmade pärast ei muretse ning selgitasid, et külmad ilmad annavad viljadele hoopis mahlasust juurde.

Keskkonnaagentuur mõõtis täna hommikul kell 7 Jõgeval külma 3 kraadi, Kuusikul ja Türil aga miinus kaks kraadi.

Kirna lähistel tegutsevas Jõeääre talus alustati saagikoristist septembri keskel. Köögiviljakasvatajad Urmas ja Laivi Laks võtsid kartulit vihmaga võideldes tavapärase paari päeva asemel koguni kaks nädalat. Tänaseks on Lakside põllult ja aiast üle käinud juba kolm öökülma.

"Öö oli piisavalt külm. Kolm kraadi näitas aga lehed on ilusti peal. Nii et ma arvan, et ta ei kahjustanud midagi, saame saagi edukalt kätte. Lubab veel nädala lõpuni ilusat ilma, sellised õrnemad kultuurid saame kätte kõik," lausus köögiviljakasvataja Urmas Laks.

"Saak raisus ei ole, vaid järjest paremaks läheb - kõik vitamiinid ja mahlad alles kogunevad. Ei ole hullu midagi. Porgand ja kapsas tahavad veel seda külma saada. Kui külm läbi käib, siis lähevad mahlasemaks. Järgmisena tuleb kõik lilled kokku korjata, et ilus oleks ja muidugi peedikoristus on nüüd järgmine," ütles köögiviljakasvataja Laivi Laks.

Need, kellel vurab koduaias mururobot, siis hoolimata sellest, et masin kattub hommikuks härmatisega, on aiatehnika müügiga tegeleva Krister Kallase sõnul selle talvekorterisse viimisega veel pisut aega.

"See öökülm nüüd mururobotile otseselt midagi ei tee. Robot ise peaks ära tundma selle, et on öökülm ja ta välja ei lähegi üldse. Traktoriga samamoodi, et mõned ikkagi tahavad veel viimast niitmist teha siin oktoobriski. Kui ikkagi külmaks läheb, siis murutraktorilt võiks aku pealt ära võtta ja sooja tuppa viia," lausus Mehka Paide kaupluse müügijuht Krister Kallas.

Kui mururobot aga aianurka unustatakse, siis ei pruugi ta enam lihtsalt käivituda.

"Seal on väga palju elektroonikat ja see saab liiga palju niiskust sellel talvel. Kui kõik elektroonika välja vahetada, siis see põhimõtteliselt on uue roboti hind," lisas Kallas.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

valimised 2025

mõtle kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:07

ETV spordisaade, 30. september

22:07

"Valimisstuudios" lahati kui tugevatel jalgadel seisab Pärnu linna majandus

21:56

Koolikohustuse pikendamine paneb omavalitsused keerulisse olukorda

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:33

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

21:25

Mäetagusel vaidlesid kohalikud ja riigiesindajad Alutaguse rahvuspargi üle

21:07

Köögiviljakasvatajad veel öökülmade pärast ei muretse

21:06

Talihoolduse teenuspakkuja heidab Tallinna linnale ette töötingimusi

20:54

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

19:40

Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna Uuendatud

16:32

Eesti elektriturg läheb kolmapäeval üle 15-minutilistele hindadele Uuendatud

16:38

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

13:33

Kevadel muutuv põhikooli lõpetamise kord tekitab koolides segadust

29.09

Valge Maja avaldas Trumpi Gaza rahuplaani Uuendatud

06:59

Piimatooted võivad toiduraiskamise vähendamiseks saada "parim enne" märgistuse

29.09

Mailis Reps jäi kriminaalasjas lõplikult süüdi Uuendatud

29.09

Taanis lennuliiklust häirinud droonidega seostatud laev saabus Soome sadamasse

15:54

Eksperdid: noorte ja tööandjate hoiakute lõhe kasvatab tööpuudust

11:45

Suurinvesteeringu toetust saavad kolm ettevõtet kokku 44 miljonit

ilmateade

loe: sport

22:07

ETV spordisaade, 30. september

21:33

Tamm ja Sepsi asusid juhtima juba avaminutil, ent lagunesid üleajal

20:54

Hästi alustanud Keila KK sai Riia VEF-ilt sugeda

20:10

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

loe: kultuur

18:55

Edvin ja Lembe Hiedeli preemia laureaat: hea toimetaja jääbki nähtamatuks

18:50

August Sanga nimeline luuletõlke preemia pälvis Anna Verschik

18:45

Kinoteater alustab ettearvamatute lühivormide sarjaga

16:56

Lumière'i filmifestivalil linastub Peeter Simmi mängufilm "Ideaalmaastik"

loe: eeter

16:12

Režissöör Heilika Pikkov: Piip ja Tuut õpetasid mind nägema igapäeva ilu

14:08

Hedvig Hanson: nukrus on osa rõõmust, milles on lootust ja helgust

13:22

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad muusikapäeva

12:26

ETV pärjati armastatuima meediabrändi tiitliga, teisel kohal on ERR.ee

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (30.09.2025 18:00:00)

17:45

Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

15:45

Automaksu võlgnevuste tõttu on arestitud üle 2700 pangakonto

15:45

Haapsalu valimisliidu Hari konkurendid tahavad võimuvahetust

15:30

Suursaarte parvlaevade reiside arv tuleval aastal ei kasva

15:20

Raadiouudised (30.09.2025 15:00:00)

12:45

Virtsu poolsaarele kerkib Werderholmi kvartal

12:35

Osa Tööpartei liikmeist tahab Starmeri välja vahetada

12:30

Kolmapäeval sajab veidi Lääne-Eesti saartel

12:25

Raadiouudised (30.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo