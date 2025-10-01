X!

Allikad: EL kavatseb tõsta terase tollimaksu

Välismaa
Terasetööstus Saksamaal
Terasetööstus Saksamaal Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Philipp von Ditfurth
Välismaa

Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Euroopa terasetööstust mõjutavad nii Aasia ületootmine kui ka USA kaubandustõkked. Euroopa Liit plaanib seetõttu piirata terase importi Euroopa turule ning tõsta tollimaksu välismaa terasele.

Euroopa Komisjon teeb järgmisel nädalal ettepaneku vähendada terase  impordikvoote peaaegu poole võrra. Samuti soovitakse tõsta tollimakse, mis peegeldaks teiste riikide, sealhulgas USA, kaubanduspoliitikat, vahendas Bloomberg. 

Need meetmed on osa uuest terasesektori paketist, mis avalikustatakse ametlikult 7. oktoobril.

Brüssel teeb teatavaks uued meetmed terasesektori kaitseks, mis vahetavad välja järgmisel aastal aeguva kaitseklausli, ütles kolmapäeval Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné. 

Viimastel aastatel on EL-i terasetööstus sattunud kriisi, mida süvendab Aasiast pärineva odava terase sissevool. USA president Donald Trump on samas kehtestanud 50-protsendise tollimaksu riiki imporditavale terasele

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Bloomberg, Reuters

mõtle kaasa

valimised 2025

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:11

Oidsalu: Euroopa on droonitõrjes Ukrainast kaks kuni kolm aastat maas

15:10

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

15:03

Allikad: EL kavatseb tõsta terase tollimaksu

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

14:47

Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

14:44

Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

14:44

Parempoolsed kadusid ajutiselt valimisteenistuse Tallinna nimekirjadest Uuendatud

14:38

Lukase idee panna ühte ministeeriumisse haridus ja kultuur tekitas elevust

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

14:11

Kaks riigilt suurtoetust saavat ettevõtet rajavad oma plaanid rohevesinikule

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

30.09

Politsei pidas seksuaalkuriteos kahtlustatuna kinni staažika õpetaja

12:55

Venemaal süttis järjekordne naftatöötlustehas Uuendatud

07:03

Prantsuse võimud pidasid kinni Vene varilaevastiku tankeri

30.09

Sõja 1315. päev: Venemaa ründas päevasel ajal droonidega Dnipro linna Uuendatud

30.09

Hegseth nõudis USA kindralitelt sõdalasvaimu taaselustamist

30.09

Kevadel muutuv põhikooli lõpetamise kord tekitab koolides segadust

30.09

Eksperdid: noorte ja tööandjate hoiakute lõhe kasvatab tööpuudust

30.09

Orban: Ungari tulistaks alla riigi õhuruumi rikkuvad Vene droonid

30.09

Repsi kohtuasi: ministri nõunik tõi liiva liivakasti ning toitu vuttidele

30.09

Eesti elektriturg läheb kolmapäeval üle 15-minutilistele hindadele Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:47

Itaalia jalgpallinoored kurvastasid Eesti eakaaslasi lausa kaheksa korda

14:19

Falkenberg: kõige suurem tõenäosus on, et Venemaa lippu ei lehvi Milano Cortinas

13:15

Indoneesia võimleja suri treeningul saadud vigastustesse

12:43

Karol Mets naaseb koondisesse, koosseisus ka potentsiaalsed debütandid

loe: kultuur

15:10

PÖFF-i avatseremoonial astub üles katalaani muusik Maria Arnal

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

14:44

Tartu Uue Teatri suvelavastust "Tapty1985. Laskumine orgu" mängitakse ka järgmisel aastal

13:59

Daniel Ek astub Spotify juhi kohalt tagasi

loe: eeter

14:51

Galerii: Klassikaraadio tähistas raadiomaja fuajees muusikapäeva

13:35

Traktorifestivali looja: eriliste masinate näitamiseks polnud seni kohta

12:02

Nooremteadur: vorsti ja juustu võiks asendada tervislikumate valikutega

10:29

Ringhäälingute liidu uueks juhiks sai Rein Lang

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (01.10.2025 12:00:00)

11:00

Euroopa Liit tunneb muret Bulgaaria õigusriigi pärast

10:40

Taaraautomaatide sidumine pangakontodega eeldab osapoolte kokkulepet ja vastavat rakendust

10:05

Grupp koalitsioonisaadikuid loodab Eestist teha kaughasartmängu paradiisi

09:50

Riik lõpetab angerja asustamise toetamise Saadjärve, Kaiavere, Kuremaa ja Vagula järve

09:30

Raadiouudised (01.10.2025 09:00:00)

30.09

Päevakaja (30.09.2025 18:00:00)

30.09

Eksperdid: USA Gaza rahuplaan jätab mitmed teemad lahtiseks

30.09

Automaksu võlgnevuste tõttu on arestitud üle 2700 pangakonto

30.09

Haapsalu valimisliidu Hari konkurendid tahavad võimuvahetust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo