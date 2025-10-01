Allikad: EL kavatseb tõsta terase tollimaksu
Uudisteagentuur Bloomberg kirjutab, et Euroopa terasetööstust mõjutavad nii Aasia ületootmine kui ka USA kaubandustõkked. Euroopa Liit plaanib seetõttu piirata terase importi Euroopa turule ning tõsta tollimaksu välismaa terasele.
Euroopa Komisjon teeb järgmisel nädalal ettepaneku vähendada terase impordikvoote peaaegu poole võrra. Samuti soovitakse tõsta tollimakse, mis peegeldaks teiste riikide, sealhulgas USA, kaubanduspoliitikat, vahendas Bloomberg.
Need meetmed on osa uuest terasesektori paketist, mis avalikustatakse ametlikult 7. oktoobril.
Brüssel teeb teatavaks uued meetmed terasesektori kaitseks, mis vahetavad välja järgmisel aastal aeguva kaitseklausli, ütles kolmapäeval Euroopa Komisjoni tööstusvolinik Stéphane Séjourné.
Viimastel aastatel on EL-i terasetööstus sattunud kriisi, mida süvendab Aasiast pärineva odava terase sissevool. USA president Donald Trump on samas kehtestanud 50-protsendise tollimaksu riiki imporditavale terasele
Toimetaja: Karl Kivil
Allikas: Bloomberg, Reuters