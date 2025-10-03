X!

Briti valitsus nimetas inglise kiriku uueks juhiks esmakordselt naise

uudised
Tulevane Canterbury peapiiskop Sarah Mullally.
Tulevane Canterbury peapiiskop Sarah Mullally. Autor/allikas: SCANPIX / AP
uudised

Ühendkuningriigi valitsus nimetas reedel Canterbury uueks peapiiskopiks Sarah Mullally, kellest saab sellega esimene naine Inglismaal tegutseva riigikiriku eesotsas selle ameti 1400-aastase ajaloo jooksul.

Mullallyst (63) saab ka umbes 85 miljoni anglikaani kiriku tseremoniaalne juht kogu maailmas, kes on jagunenud konservatiivseteks kristlasteks, eriti Aafrikas, kus homoseksuaalsus on mõnes riigis keelatud, ja nende üldiselt liberaalsemateks kolleegideks lääneriikides.

Konservatiivsete anglikaani kirikute ühendus (GAFCON) Aafrikas ja Aasias kritiseeris kohe Mullally ametisse nimetamist, öeldes, et see näitab, et kiriku Inglismaa haru on "loobunud oma juhtimisõigusest".

Mullally on esinenud liberaalsete seisukohtadega

Mullally, kes on Londoni piiskop alates 2018. aastast, on varem kirikus toetanud mitmeid liberaalseid seisukohti, sealhulgas samasoolistele paaridele õnnistuse lubamist registreeritud kooselus ja abielus.

11 aastat tagasi ellu viidud reformid võimaldasid naisel seda ametit pidada ning Canterbury 106. peapiiskopiks nimetamisega saab Mullallyst naisjuht ühes viimastest Briti avaliku elu valdkondadest, mida on juhtinud ainult mehed.

Mullally ütles reedel, pärast ametisse nimetamist, et tahab inimesi kokku tuua, et leida lootust ja tervenemist.

"Ma tahan väga lihtsalt julgustada kirikut enesekindluses jätkuvalt kasvama," ütles ta oma esimeses avalduses peapiiskopina.

"Ootan põnevusega selle usuteekonna jagamist miljonite inimestega, kes teenivad Jumalat ja oma kogukondi kogudustes üle kogu riigi ja kogu globaalses anglikaani osaduses," lisas ta.

Mullally tegutses vähihaigete põetajana

Mullally on endine vähihaigete õde, kes töötas 2000. aastate alguses Inglismaa peaõendusjuhina. Ta on propageerinud kirikutes avatud ja läbipaistva kultuuri loomist, mis võimaldab erinevusi ja lahkarvamusi.

"Õendusel ja preestriks olemisel on palju ühist. Kõik keerleb inimeste ümber ja nende kõrval olemise ümber nende elu kõige raskematel aegadel," ütles ta kord ühes intervjuus.

Ta ordineeriti preestriks 2002. aastal ja temast sai üks esimesi naisi, kes pühitseti 2015. aastal Inglismaa kiriku piiskopiks.

Mullally kuulub Suurbritannia parlamendi ülemkotta, Lordide kotta, ning on seal kõnelenud sellistel teemadel nagu elukalliduse kriis, tervishoid ja sotsiaalne õiglus.

Valitsuse teatel seatakse Mullally ametisse 2026. aasta märtsis Canterbury katedraalis toimuval tseremoonial.

Starmer soovis edu

Peegeldades anglikaani kiriku staatust Inglismaa riigikirikuna, teatas peaminister Keir Starmeri büroo Mullally ametisse nimetamisest reedel kuningas Charlesi ametlikul nõusolekul.

"Canterbury peapiiskop mängib meie rahvuslikus elus võtmerolli. Soovin talle edu ja ootan koostööd," ütles Starmer avalduses.

Ühendkuningriigi monarhina on kuningas Charles III Inglismaa kiriku kõrgeim juht (Supreme Governor of the Church of England) – roll, mis loodi 16. sajandil, kui kuningas Henry VIII katoliku kirikust lahkus.

Anglikaani kirik on olnud ilma juhita alates eelmise aasta novembrist, kui Justin Welby astus tagasi laste väärkohtlemise varjamise skandaali tõttu.

Sarah Mullally on abielus Eamonn Mullallyga ja tal on kaks täiskasvanud last.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoosi ilma apelsinita

14:05

Raul Rebane: võitlus mineviku eest ehk Eesti valimiste suurimad isikumüüdid

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

13:21

Briti valitsus nimetas inglise kiriku uueks juhiks esmakordselt naise

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

13:00

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:41

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles Uuendatud

02.10

"Ringvaade" külastas salatehast, kus töötajad nautisid luksust elu hinnaga

02.10

Sõja 1317. päev: meedia teatel hakkab USA andma Ukrainale infot süvalöökideks Venemaale Uuendatud

12:31

Uuralites asuvas keemiatehases toimusid plahvatused Uuendatud

02.10

Prantsusmaa vahistas Vene varilaevastiku tankeri kapteni Uuendatud

02.10

Rõivatööstus Baltika läheb pankrotti Uuendatud

02.10

Fox News: Michal ja Rutte vaidlesid NATO artikkel nelja käivitamise üle

10:13

Läti peatas kahe surnuga mopeediõnnetuse järel Ride Mobility renditegevuse

07:21

Vene varilaevastiku tankeri teekond ühtis drooniintsidentide toimumispaikadega

02.10

Põhikoolilõpetajad saavad senisest varem teada, kuhu kooli nad pääsevad

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

14:20

Markus Mölder jõudis Monastiri turniiril veerandfinaali

13:57

Eesti videokohtunikud tegid Konverentsiliigas ajaloolise etteaste

13:16

HC Panter kohtub Balti liigas kahel korral valitseva meistriga

12:33

Bellingham ja Foden jäid Inglismaa koondisest välja

loe: kultuur

13:51

Filharmoonia kammerkoor tähistab Pärdi sünnipäeva Glasgow's, Londonis ja Hamburgis

13:34

Uue muusika reede: Taylor Swift, Fred Again, Säm, Miguel jpt

12:26

Ideejazzi peaesineja on Ameerika trompetist Jeremy Pelt

12:08

Tallinnas esineb briti produtsent ja helilooja Jon Hopkins

loe: eeter

14:17

"Terevisiooni" nädala hoidis: Katrini apelsinimoosi ilma apelsinita

13:34

Kunstimuuseumi kogusse lisandus haruldane Faehlmanni portree

12:17

P-komando sulelised hävitavad Harku vallas edukalt hispaania teetigusid

12:17

Flötist Tuule-Helin Krigul: vahel vajan väga ka diskot ja räppi

Raadiouudised

12:55

Kantar Emor: Keskerakonda toetab 45 protsenti Tallinna valijaist

12:45

Soome kohus ei saa tankeri Eagle S meeskonna üle õigust mõista

12:45

Laupäeval tuul tugevneb ja Lääne-Eestis sajab veidi vihma

12:25

Raadiouudised (03.10.2025 12:00:00)

10:20

Toila ja Jõhvi ühinemise vastased kardavad eestluse vähenemist

10:10

USA valitsusasutuste tööseisaku lõpetaks kokkulepe senatis

09:50

Utilitas elektrifitseerib oma kaugküttevõrku

09:45

Ilm püsib päikesepaisteline ja sajuta

09:20

Raadiouudised (03.10.2025 09:00:00)

02.10

Peeter Simmi filmi "Ideaalmaastik" digiteeritud versioon taas-esilinastub Prantsusmaal

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo