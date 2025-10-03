Briti valitsus nimetas inglise kiriku uueks juhiks esmakordselt naise

Mullallyst (63) saab ka umbes 85 miljoni anglikaani kiriku tseremoniaalne juht kogu maailmas, kes on jagunenud konservatiivseteks kristlasteks, eriti Aafrikas, kus homoseksuaalsus on mõnes riigis keelatud, ja nende üldiselt liberaalsemateks kolleegideks lääneriikides.

Konservatiivsete anglikaani kirikute ühendus (GAFCON) Aafrikas ja Aasias kritiseeris kohe Mullally ametisse nimetamist, öeldes, et see näitab, et kiriku Inglismaa haru on "loobunud oma juhtimisõigusest".

Mullally on esinenud liberaalsete seisukohtadega

Mullally, kes on Londoni piiskop alates 2018. aastast, on varem kirikus toetanud mitmeid liberaalseid seisukohti, sealhulgas samasoolistele paaridele õnnistuse lubamist registreeritud kooselus ja abielus.

11 aastat tagasi ellu viidud reformid võimaldasid naisel seda ametit pidada ning Canterbury 106. peapiiskopiks nimetamisega saab Mullallyst naisjuht ühes viimastest Briti avaliku elu valdkondadest, mida on juhtinud ainult mehed.

Mullally ütles reedel, pärast ametisse nimetamist, et tahab inimesi kokku tuua, et leida lootust ja tervenemist.

"Ma tahan väga lihtsalt julgustada kirikut enesekindluses jätkuvalt kasvama," ütles ta oma esimeses avalduses peapiiskopina.

"Ootan põnevusega selle usuteekonna jagamist miljonite inimestega, kes teenivad Jumalat ja oma kogukondi kogudustes üle kogu riigi ja kogu globaalses anglikaani osaduses," lisas ta.

Mullally tegutses vähihaigete põetajana

Mullally on endine vähihaigete õde, kes töötas 2000. aastate alguses Inglismaa peaõendusjuhina. Ta on propageerinud kirikutes avatud ja läbipaistva kultuuri loomist, mis võimaldab erinevusi ja lahkarvamusi.

"Õendusel ja preestriks olemisel on palju ühist. Kõik keerleb inimeste ümber ja nende kõrval olemise ümber nende elu kõige raskematel aegadel," ütles ta kord ühes intervjuus.

Ta ordineeriti preestriks 2002. aastal ja temast sai üks esimesi naisi, kes pühitseti 2015. aastal Inglismaa kiriku piiskopiks.

Mullally kuulub Suurbritannia parlamendi ülemkotta, Lordide kotta, ning on seal kõnelenud sellistel teemadel nagu elukalliduse kriis, tervishoid ja sotsiaalne õiglus.

Valitsuse teatel seatakse Mullally ametisse 2026. aasta märtsis Canterbury katedraalis toimuval tseremoonial.

Starmer soovis edu

Peegeldades anglikaani kiriku staatust Inglismaa riigikirikuna, teatas peaminister Keir Starmeri büroo Mullally ametisse nimetamisest reedel kuningas Charlesi ametlikul nõusolekul.

"Canterbury peapiiskop mängib meie rahvuslikus elus võtmerolli. Soovin talle edu ja ootan koostööd," ütles Starmer avalduses.

Ühendkuningriigi monarhina on kuningas Charles III Inglismaa kiriku kõrgeim juht (Supreme Governor of the Church of England) – roll, mis loodi 16. sajandil, kui kuningas Henry VIII katoliku kirikust lahkus.

Anglikaani kirik on olnud ilma juhita alates eelmise aasta novembrist, kui Justin Welby astus tagasi laste väärkohtlemise varjamise skandaali tõttu.

Sarah Mullally on abielus Eamonn Mullallyga ja tal on kaks täiskasvanud last.