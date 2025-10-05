Gruusia kohalikud valimised võitis enamikes omavalitsustes venemeelne võimupartei Gruusia Unistus. Politsei ajas Thbilisis parlamendi ette kogunenud meeleavaldajaid laiali veekahurite ja pisargaasiga ning vahistas viis meeleavalduse juhti, keda ähvardab kuni üheksa-aastane vanglakaristus.

Opositsioon kutsus valimiste ajal inimesi meeleavaldusele, nimetades seda viimaseks võimaluseks päästa demokraatia. Peaminister Irakli Kobahhidze süüdistas protestide korraldajaid juba ennetavalt radikalismi propageerimisel ja lubas vägivalla ilmnemisel karme vastumeetmeid.

Valimiskomisjon teatas öösel, et võimuerakond Gruusia Unistus võitis enamuse kõigis riigi kohalikes omavalitsustes ning saavutas ülekaaluka võidu ka linnapeade valimistel.

Hiljem teatas riigi siseministeerium, et on alustanud uurimist üleskutsete kohta "muuta vägivaldselt Gruusia põhiseaduslikku korda või kukutada valitsus".

Ministeeriumi teatel on viis meeleavalduse juhti vahistatud. Neid ähvardab kuni üheksa aastat vangistust, ütles asesiseminister Aleksandre Darahvelidze ajakirjanikele.

Gruusia Unistus on riigis võimul olnud alates 2012. aastast, kuid viimastel aastatel on valitsus peatanud riigi lähenemise Euroopa Liidule ja vangistanud mitmed opositsiooni esindajad, kaldudes aina enam Moskva poole. Parteid juhib selle asutaja, miljardär ja endine peaminister Bidzina Ivanišvili.

Välisrahastuse toel tegutsevad organisatsioonid on Gruusia valitsus kuulutanud välisagentideks, Euroopa Liit on omalt poolt Gruusia liitumisprotsessi peatanud ning kehtestanud sanktsioonid mitmele erakonna ametnikule varasemate meeleavalduste mahasurumise eest.

EL hoiatas, et võib peatada grusiinide õiguse viisavabalt EL-i reisida, kui valitsus ei paranda õigusriigi olukorda ega kaitse põhiõigusi.

Vangistatud reformimeelne ekspresident Mihheil Saakašvili kutsus toetajaid valimispäeval protestima, nimetades seda "viimaseks võimaluseks" Gruusia demokraatia päästa.

"Kui midagi ette ei võeta, vahistatakse veel palju inimesi ja ülejäänud kihutatakse minema," hoiatas ta. "Võimust võtab täielik lootusetus ja Lääs loobub meist lõpuks."

Inimõigusorganisatsioonide sõnul on viimase aasta jooksul vangistatud umbes 60 inimest, nende seas olulisi opositsioonitegelasi, ajakirjanikke ja aktiviste.

Amnesty International teatas, et valimised "toimuvad keset karme poliitilisi repressioone opositsioonitegelaste ja kodanikuühiskonna vastu".

Gruusia Unistus väidab, et nad kaitsevad nelja miljoni elanikuga riigis "stabiilsust", samal ajal kui lääne "süvariik" püüab opositsiooniparteide abiga Gruusiat Ukraina sõtta kiskuda.

Sotsiaaluuringute ja Analüüsi Instituudi hiljutine uuring näitas, et partei toetus on umbes 36 protsenti, opositsioonirühmi pooldab aga 54 protsenti.