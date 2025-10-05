X!

Gruusia kohalikud valimised võitis võimupartei, politsei vastas protestile veekahuritega

Välismaa
Gruusia politsei vastas protestidele pisargaasi ja veekahuritega.
Gruusia politsei vastas protestidele pisargaasi ja veekahuritega. Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DAVID MDZINARISHVILI
Välismaa

Gruusia kohalikud valimised võitis enamikes omavalitsustes venemeelne võimupartei Gruusia Unistus. Politsei ajas Thbilisis parlamendi ette kogunenud meeleavaldajaid laiali veekahurite ja pisargaasiga ning vahistas viis meeleavalduse juhti, keda ähvardab kuni üheksa-aastane vanglakaristus.

Opositsioon kutsus valimiste ajal inimesi meeleavaldusele, nimetades seda viimaseks võimaluseks päästa demokraatia. Peaminister Irakli Kobahhidze süüdistas protestide korraldajaid juba ennetavalt radikalismi propageerimisel ja lubas vägivalla ilmnemisel karme vastumeetmeid.

Valimiskomisjon teatas öösel, et võimuerakond Gruusia Unistus võitis enamuse kõigis riigi kohalikes omavalitsustes ning saavutas ülekaaluka võidu ka linnapeade valimistel.

Hiljem teatas riigi siseministeerium, et on alustanud uurimist üleskutsete kohta "muuta vägivaldselt Gruusia põhiseaduslikku korda või kukutada valitsus".

Ministeeriumi teatel on viis meeleavalduse juhti vahistatud. Neid ähvardab kuni üheksa aastat vangistust, ütles asesiseminister Aleksandre Darahvelidze ajakirjanikele.

Gruusia Unistus on riigis võimul olnud alates 2012. aastast, kuid viimastel aastatel on valitsus peatanud riigi lähenemise Euroopa Liidule ja vangistanud mitmed opositsiooni esindajad, kaldudes aina enam Moskva poole. Parteid juhib selle asutaja, miljardär ja endine peaminister Bidzina Ivanišvili.

Välisrahastuse toel tegutsevad organisatsioonid on Gruusia valitsus kuulutanud välisagentideks, Euroopa Liit on omalt poolt Gruusia liitumisprotsessi peatanud ning kehtestanud sanktsioonid mitmele erakonna ametnikule varasemate meeleavalduste mahasurumise eest.

EL hoiatas, et võib peatada grusiinide õiguse viisavabalt EL-i reisida, kui valitsus ei paranda õigusriigi olukorda ega kaitse põhiõigusi.

Vangistatud reformimeelne ekspresident Mihheil Saakašvili kutsus toetajaid valimispäeval protestima, nimetades seda "viimaseks võimaluseks" Gruusia demokraatia päästa.

"Kui midagi ette ei võeta, vahistatakse veel palju inimesi ja ülejäänud kihutatakse minema," hoiatas ta. "Võimust võtab täielik lootusetus ja Lääs loobub meist lõpuks."

Inimõigusorganisatsioonide sõnul on viimase aasta jooksul vangistatud umbes 60 inimest, nende seas olulisi opositsioonitegelasi, ajakirjanikke ja aktiviste.

Amnesty International teatas, et valimised "toimuvad keset karme poliitilisi repressioone opositsioonitegelaste ja kodanikuühiskonna vastu".

Gruusia Unistus väidab, et nad kaitsevad nelja miljoni elanikuga riigis "stabiilsust", samal ajal kui lääne "süvariik" püüab opositsiooniparteide abiga Gruusiat Ukraina sõtta kiskuda.

Sotsiaaluuringute ja Analüüsi Instituudi hiljutine uuring näitas, et partei toetus on umbes 36 protsenti, opositsioonirühmi pooldab aga 54 protsenti.

Toimetaja: Barbara Oja

Allikas: BNS, Reuters

Samal teemal

kõik rehkendama!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:19

TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi?

09:07

Johanna Eenma: elu peatas I Wear* Experimenti hoo, aga nüüd oleme tagasi

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

08:58

TÄNA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte?

08:32

Gruusia kohalikud valimised võitis võimupartei, politsei vastas protestile veekahuritega

08:17

Liverpool kaotas juba kolmandat korda järjest

07:56

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

06:43

Vilniuse lennujaam peatas öösel kuumaõhupallide tõttu ajutiselt liikluse

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

04.10

Eesti võrkpallikoondis kohtub EM-il ka Cretu juhendatava Serbiaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

04.10

Ukraina tabas Peterburi regioonis Vene naftakäitist ja raketilaeva Uuendatud

04.10

Tšehhi valimised võitis populistist ekspeaministri Babiši partei Uuendatud

04.10

Hamas nõustus vabastama pantvangid, Iisrael vähendas sõjategevust Gazas Uuendatud

04.10

Arst: soolevähki saab varakult avastada, kuid inimesed ei lähe uuringutele

04.10

EL valmistub kinni pidama 16 Vene varilaevastiku tankerit

07:56

Venemaa korraldas Ukrainale õhurünnaku, Poola tõstis õhku hävitajad Uuendatud

04.10

Kohus mõistis USA muusikaprodutsent Sean Combsile nelja aasta pikkuse vangistuse

04.10

Gert Tiivas: kas oleme heaoluriigi ehitamisega liiga hoogu läinud?

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

03.10

Norras Venemaa piiri lähedal kadunud sõdurid leiti tervena üles

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

09:19

TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas takistussõidu MK-etapi?

08:58

TÄNA OTSE | Kas Levadia saab Tammekalt kolm punkti kätte?

08:17

Liverpool kaotas juba kolmandat korda järjest

04.10

Serviti võitis käsipalli Balti liigas Soome klubi üle noatera

loe: kultuur

09:00

Henrik Kalmet: rahajagamisel ei peaks määravaks saama, kes kõige nukramat nägu teeb

04.10

Kunstnik Maria Kapajeva näitus räägib oma keha aktsepteerimisest

04.10

Hedvig Hanson: vahel vajutan igatsuse pedaali täitsa põhja

04.10

Loomingu Raamatukogus ilmus tagurpidi pööratud detektiivromaan

loe: eeter

09:07

Johanna Eenma: elu peatas I Wear* Experimenti hoo, aga nüüd oleme tagasi

04.10

Ajaloolane: kaks Vana Toomast on pensionile jäänud ja üks peab tornis vahti

04.10

Karl-Erik Taukar: kalli eelarvega muusikavideo ei taga alati edu

04.10

Lasteaed tähistas mootorratta sünnipäeva tsiklifännide külaskäiguga

Raadiouudised

04.10

Sillamäel eeldatakse taas Keskerakonna kindlat võitu

04.10

Pokumaa tegevuse arendamine jääb edaspidi Antsla vallale

04.10

Päevakaja (04.10.2025 18:00:00)

03.10

Päevakaja (03.10.2025 18:00:00)

03.10

Valga valla koolivõrk lähiaastatel ei muutu

03.10

Tuuleparkide planeerimine jätkub 22 omavalitsuses

03.10

Kaitsevägi soovib saada lisaõigusi oma julgeolekuala kaitseks

03.10

Tartu põhjapoolse ümbersõidu rajamine läheb uude teehoiukavva

03.10

Raadiouudised (03.10.2025 15:00:00)

03.10

Ministeerium lubaks koolidel arvestada õpilaskandidaadi koolieelistust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo