Erakondade varasemad esinumbrid Saaremaal on tänavu oma positsioonidest loobunud

Foto: Margus Muld/ERR
Saaremaal on seekordsetel valimistel erakondade varasemad esinumbrid loovutanud oma esinumbri positsioonid. Esinumbriks olemine tähendab aga ka ambitsioonikalt vallavanema kandidaadiks olemist, vähemalt nii valijatele lubatakse.

Keskerakond on nendel valimistel teinud olulise vangerduse. Aastaid Saaremaal Keskerakonda vedanud ja ka valimiste esinumber olnud Mihkel Undrest loobus oma positsioonist ja usaldas selle noorele tulijale Laura Heinsaarele.

"Ma olen olnud 24 aastat kohalikel valimistel esinumber. 24 aastat elust. Mingil ajal tuleb teha otsus ja tuleb tähele panna nooremaid," selgitas Undrest.

Sama põhjuse toob esile ka Reformierakond. Praegune volikogu esimees Jaanus Tamkivi ütles, et mingil hetkel tuli see risk võtta. Nende esinumbriks on praegune abivallavanem Koit Voojärv

"Reformierakonnal saab ju asutamisaastast 31 aastat juba. Mina ise olen ka asutajaliige päris algusest ja lõpuks on ikkagi selline lugu, et põlvkondade vahetus on ikkagi vajalik. Eks vanad kalad on küll rohkem tuntud ja nendega oleks seda riski vähem, aga noortega on see lugu, et kui sa ei proovi, siis sa ei saagi," sõnas Tamkivi.

Isamaal on aga oma esinumbri vahetuse kohta hoopis teine põhjus. Eelmistel valimistel oli esinumbriks praegune riigikogu liige Mart Maastik, kes aga nüüd sellel positsioonil enam pole ja kaheksa-aastasest opositsioonist väljumiseks on nad leidnud erakonnale uue esinumbri.

"Saaremaa õnneks, ma arvan, vabaneb just politseist 15-aastase juhtimise kohalt meil Rainer Antsaar, kes on oma loomult väga meeldiv inimene ja ka väga pädev inimene juhtima Saaremaa valda," lausus Maastik.

Riigikogu liige ja kahel korral Saaremaa kohalikud valimised võitnud Madis Kallas pole ka tänavu enam esinumber valimisliidus Terve Saaremaa. Ka praegune vallavanem Mikk Tuisk seda positsiooni enam ei soovi. Valimisliidul on esinumbriks hoopis praegune abivallavanem Liis Lepik. Samas ei ütle aga Madis Kallas, et on püssi põõsasse visanud.

"Kui Terve Saaremaa valimisliit, seekord siis Liis Lepiku juhtimisel, peaks valimised võitma ja ka Madis Kallas saab samas suurusjärgus hääli kui eelmine kord, siis olen valmis ka mina vajadusel riigikogust ära tulema ja võtma mistahes vastutuse ka vallavalitsemise juures," ütles Kallas.

Ainult EKRE on näidanud stabiilsust eelmiste valimistega võrreldes. Nende esinumber oli siis ja on ka seekord jätkuvalt Kristjan Moora.

Seekordsetel valimistel osaleb Saaremaal ka viis üksikkandidaati, uus valimisliit Saarlased oma nimekirjaga ja ka Parempoolsed on esindatud kolme kandidaadiga.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

