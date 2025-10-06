Oleg Ossinovski eelarvedefitsiidist: riik kustutab tulekahju bensiiniga

Ettevõtja Oleg Ossinovski kritiseeris rahandusministeeriumi defitsiidis riigieelarve pärast ja võrdles seda bensiiniga tulekahju kustutamisega. Samuti leiab Ossinovski, et Rail Balticu ehitamine tuleks külmutada.

Ossinovski rääkis ETV+ saates "Kohv+", et Eesti riigi peamine probleem on hüperinflatsioon, hinnatõus on suurem kui teistes Euroopa riikides. Selle asemel, et üritada tegeleda kõigi probleemide lahendamisega, tuleks tema sõnul see probleem käsile võtta.

"Maksude tõstmine tekitab palgasurvet. Kui aga palgad tõusevad, kerkivad automaatselt hinnad ja tekib inflatsioon. See on probleem. Palga ja hindade võidujooks käib kogu aeg, see on nõiaring, aga hinnad jõuavad alati esimesena finišisse," tõdes Ossinovski.

Ossinovski sõnul on Eesti kõrge inflatsiooni põhjuseks rahandusministeeriumi ebamõistlik poliitika.

"Varem pidasin [rahandusminister] Jürgen Ligit targaks ja võimekaks juhiks, ta tõestas end 2007.–2008. aasta kriisi ajal. Aga ilmselt mõjutab vanus kõiki ühtmoodi," lausus Ossinovski. "See, mida rahandusministeerium täna teeb, on täiesti häbiväärne. Nad teevad defitsiidis eelarve, mis tähendab, et me võtame laene ja süstime neid inflatsioonilisse majandusse. Me kustutame sisuliselt bensiiniga tuld. Inflatsioon aina suureneb, sest me süstime [majandusse] uut raha."

Ettevõtja märkis, et majandusest tuleks raha välja võtta, et inflatsiooni pidurdada. Eelarve tuleks kokku panna selliselt, et see oleks ülejäägis või vähemalt tasakaalus, mitte defitsiidis.

"Täna võtame laene investeeringuteks, mille pealt kanname topeltkulusid. Näitena võin tuua Narva raudtee elektrifitseerimise, mis tõstab piletihinda märkimisväärselt. Me peame seda kõike aga ülal pidama ja riik maksab iga reisija eest juba niigi lisaks. Meil on massiliselt ebaefektiivseid investeeringuid, mida riik ei peaks tegema," sõnas Ossinovski.

Tema sõnul pole rahandust kuigi keerukas hallata, ta võrdles seda pere-eelarvega, mille puhul tuleb lihtsalt aru saada, et kui raha ei jätku, tuleb millestki loobuda.

"Ometi ehitame me mingil põhjusel Rail Balticu trassi, mida pole tegelikult kellelegi vaja. Kõige kasulikum otsus oleks see projekt külmutada," ütles ta. "Me säästaksime selle pealt sadu miljoneid eurosid ja pärast säästaksime sadu miljoneid ehitatu hoolduskulude pealt. Peres me nii teemegi: tegime vea, kirjutasime selle investeeringu maha ja mis parata, läheme edasi ja sulgeme selle peatüki."

Ettevõtja hinnangul on peamine probleem, millega Eesti ettevõtjad silmitsi seisavad, palgatõus.

"Ettevõtetele käib nii suur palgatõus – alates 2022. aastast on palgad kasvanud keskmiselt 40 protsenti – muidugi üle jõu. Iga uue tõusuga kaob ettevõtteid. Me ei saa oma tooteid eksportida, sest meie tootmiskulud on liiga kõrged," tõdes Ossinovski.