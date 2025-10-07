Selgusid Pärnumaa kaitsetööstusparki tulevad ettevõtted

Pärnumaale Ermistusse rajatavasse kaitsetööstusparki saavad esimeses järgus oma tehased rajada neli ettevõtet – Nitrotol OÜ, Thor Industries Ltd, Frankenburg Technologies OÜ ja Infinitum Strike OÜ.

Kuna Eestil on huvi ka suurekaliibrilise lahingumoona tootmise arendamise vastu, jätkuvad läbirääkimised võimaliku investoriga Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki tootmise rajamiseks.

Valikpakkumise tulemusel annab riik kuni 70 aastaks ettevõtete kasutusse ala Pärnu maakonnas Ermistusse rajatavas kaitsetööstuspargis. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus ehitab pargi baastaristu ning välja valitud ettevõtted rajavad tootmiseks vajalikud hooned.

Valikukomisjon hindas ettevõtete esitatud tegevuskavasid ja investeeringuplaanide realistlikkust. Valituks osutus neli ettevõtet, kellega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus alustab lepingute sõlmimise protsessiga. Esitatud äriplaanide kohaselt hakkab Nitrotol OÜ tootma miine ja laenguid, Thor Industries Ltd hakkab tootma plastilist lõhkeainet, Frankenburg Technologies OÜ rajab tehasekompleksi lühimaa-õhutõrjerakettide tootmiseks ning Infinitum Strike OÜ hakkab valmistama lahingumoona komponente.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse peadirektori asetäitja Asko Kivinuki sõnul on Pärnumaa kaitsetööstuspark oluline samm Eesti kaitsetööstusvõimekuse kasvatamisel. "Samal ajal soovime, et Eestis oleks ka suurekaliibrilise lahingumoona tehas, mistõttu jätkame läbirääkimisi tootja tulekuks Põhja-Kiviõli kaitsetööstusparki," ütles Kivinuk.

Lisaks neljale valikpakkumise kaudu selgunud ettevõttele võib Ermistu tööstuspark mahutada tõenäoliselt veel kuni kahe ettevõtte tootmised.