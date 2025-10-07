X!

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

Ivan Dmitrijev ületamas piiri Venemaa luureteenistuste eest hoiatavate Kapo infotahvlite kõrval.
Ivan Dmitrijev ületamas piiri Venemaa luureteenistuste eest hoiatavate Kapo infotahvlite kõrval. Autor/allikas: PPA
Viru maakohus tunnistas kokkuleppemenetluses süüdi Eesti kodaniku Ivan Dmitrijevi, keda riigiprokuratuur süüdistab Eesti Vabariigi vastu suunatud luuretegevuses ja selle toetamises. Kohus karistas süüdistatavat nelja aasta ja 11 kuu pikkuse reaalse vangistusega.

Süüdistuse kohaselt tegi Ivan Dmitrijev 2025. aasta märtsist maini koostööd FSB piirivalve operatiivosakonna ohvitser Aleksandr Bobkoviga, kelle ülesandel edastas ta FSB-le teavet. Muuhulgas huvitas FSB-d info kaitseliidu liikmete ning Narva kohaliku elu kohta nagu poliitiline olukord, Narva kindluse muuseum ja linnas liikuvad kaitseväelased.

Riigiprokurör Triinu Olev-Aasa sõnul oli Ivan Dmitrijev kaitseliidu aktiivne liige mitmekülgsete ülesannetega, mille hulgas oli ka droonide lennutamine ja nendega seonduv. Dmitrijevi edasine tegevus oleks võinud teha Eesti julgeolekule märkimisväärset kahju. Tõendite kohaselt jõudis süüdistatav FSB-ga koostööd teha aga vaid kaks kuud, kuni kaitsepolitsei ta kinni pidas ja edasise koostöö ära hoidis.

"Venemaa peab oluliseks mitmesugust infot, mida neil Eesti kohta koguda õnnestub. Riigivastaste kuritegude kiire tõkestamine ja Venemaa luureasutuste värvatud inimeste kohtu alla andmine on eriti tänases olukorras osa riigikaitsest," ütles riigiprokurör Triinu Olev-Aas.

"Pidasime Dmitrijevi kinni esimesel võimalusel, kui ta kaitseväe õppusel osalemise järgselt kavandas agendijuhiga kohtumiseks Venemaale minekut," kinnitas kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Taavi Narits.

"Dmitrijevi värbamine oli FSB ajutine edulugu, millele kapo ja prokuratuur kiire lõpu tegid. Suutsime varajases faasis sekkumisega märkimisväärse kahju riigi julgeolekule ära hoida. Kaitsepolitseiameti üks ülesanne on vastuluure kaitseväes ja kaitseliidus ning see juhtum on selle töö üheks tulemuseks," lisas Narits.

Naritsa kinnitusel on Venemaal käivad Eesti jõustruktuuridega seotud isikud ja nende lähedased Venemaa eriteenistuste kõrgendatud värbamissihtmärgid.

"Huvipakkuva informatsiooni saamiseks ja salajasele koostööle värbamiseks kasutatakse kõikvõimalikke meetmeid, sealhulgas meelitamist, survestamist ja hirmutamist. Vene eriteenistustega koostööle asumine on nagu vesiliiva astumine, kust välja saab vaid kahte moodi – kapo abiga või vangla kaudu kohtu poolt määratud aja möödudes. Ivan Dmitrijev valis kahjuks viimase tee," sõnas Narits.

Eesti kaitseväe ja kaitseliidu õppused on alati olnud Venemaa luure huviorbiidis ning Venemaa alustatud sõja algusest Ukrainas on see huvi oluliselt kasvanud. Kõigil õppuste ja riigikaitsega seotud inimestel soovitatakse rangelt vältida Venemaal käimist ning teavitada kaitsepolitseid kontaktist Vene luureteenistuse või tema kasuks töötava inimesega.

Kriminaalasja uuris kaitsepolitseiamet, kohtueelset uurimist juhtis riigiprokuratuur.

Toimetaja: Johanna Alvin

