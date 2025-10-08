X!

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

Eesti
Aegna saarel asub Eesti ainus budistlik klooster.
Aegna saarel asub Eesti ainus budistlik klooster. Autor/allikas: ERR
Eesti

Aegna saarel asub ainus budistlik klooster Eestis. "Pealtnägija" sai eksklusiivselt võimaluse piiluda kloostri igapäevaellu ning näha, kuidas mungad saarel elavad.

Populaarne suvitussaar Aegna ootab külalisi ka sügisel. Liinilaeva pardal on peamiselt seenelised ja klassiekskursioonid. Saarel elab Auväärne, kodanikunimega Andrus Kahn, kes tutvustas "Pealtnägijale" Aegnale rajatud theravaada sangha kloostrit. 

"Minule võib öelda lihtsalt Andrus või Auväärne või Thitanano – kuidas iganes sobib, aga Auväärne Thitanano on kõige õigem," lausus Kahn.

Aegna saarel, endises Johann Laidoneri suvilas, asub ainus budistlik klooster Eestis. Maja saamise lugu algas üldse Taist.

"Ma olin ühel Tai sangha koosolekul ja seal tuli minu juurde rääkima Tai kloostri peamunk ja ütles: "Ma tean sind küll. Sa oled see Eesti esimene theravaada munk. Kui sa lähed Eestisse, et millises templis sa ööbid?". Ma ütlesin, et meil Eestis ei ole templeid ja ütlesin, et tavaliselt ma ööbin hotellis või sõprade juures. Tema ütles: "Väga hea! Ma kohe annetan Eesti theravaada sanghale maja ja meditatsioonikeskuse"," meenutas Kahn.

Kui alguses pakkus Andrus annetajale välja sobivaid hooneid Tallinna vanalinnas, siis nende hindades leidus pühamehe jaoks – vaatamata tema lahkusele -  ikkagi liiga palju nulle. Hoone Aegnal – 1936. aastal ehitatud ohvitseride elumaja - sobis aga suurepäraselt.

"Praegu on nii, et üleval on klooster ja tempel, kus elavad mungad ning all on meditatsioonikeskus, mis on nendele inimestele, kes tulevad meditatsiooni retriitidele. Meil on ka noortelaagrid," ütles Kahn.

Lisaks Eesti esimestele theravaada munkadele Thitananole ja Thitamedhole on kloostri üheksa tegutsemisaasta jooksul seal elanud mitmetest rahvusest pühamehi. Praegu on Aegna templis elanikke kokku viis: koos Andruse ja Maarekiga veel munk Taimaalt ja samuti munga staatuses endine näitleja Marcus Groth Soomest. Kõik nad kannavad päevast päeva sarnaseid oranže mungarüüsid ning koos moodustavad mehed sangha, mis tähendab tõlkes kogukonda, kes eksisteerib harmooniliselt üheskoos. Lisaks aitab munkadel maja remontida ja süüa valmistada Bandaara, vabatahtlik Sri Lankalt. 

Buda mungad ei söö midagi peale taimede ning nende elus on mitmeid kasinusele kutsuvaid reegleid, alustades ülivarasest ärkamisest, pikkadest palve- ning mõtlustundidest ja võimalikult vähesest tarbimisest. Nad austavad kõike elavat, ei tapa pisematki putukat ning ei tohi tunda seksuaalset ega materiaalset iha. 

54-aastane tartlane Andrus Kahn ei teadnud kuni neljakümnenda eluaastani Buddha õpetusest suurt midagi. Ta lõpetas Tartu Tervishoiu kõrgkooli ja seejärel Tartu Ülikooli psühholoogina, oli abielus ja kasvatas poega. Täiendas ennast neurolingvistilise programmeerimise alal, õppis välismaal hüpnoteraapiat ning temast sai edukas suhtlemis- ja motivatsioonitreener.

"Ma koolitasin hästi palju stressijuhtimist ja olin ise lõpuks nii stressis, et ma mõtlesin, et aitab küll ja nüüd oleks vaja muutust ellu. Ma müüsin ära firma, müüsin kõik vara, mis mul oli, panin selle Tartu hoiu-laenuühistusse intresse koguma ja hakkasin reisima. Reisin kogu Aasia läbi ja elasin väga paljudes erinevates Aasia riikides. Läksin siis Sri Lankale – ma olin siis üsna rikas – rentisin endale suure maja, kuue magamistoaga, suure basseiniga ja ühel hetkel ma sain aru, et see jutt, et oled seal basseinis, kokteil käes ja päike paistab, et see on ülimalt hea elu, et see on tegelikult suur pettus," ütles Kahn.

"See on lihtsalt illusioon. Pärast seda sain kokku ühe buda mungaga ja see toimus Sri Lankal. Minu üllatuseks kogesin ma midagi, mida ma kunagi varem ei olnud kogenud. Ta alustas juttu budismist, et meil on neli aarja tõde ja samal ajal hakkas rääkima peas minuga hoopis teist juttu. See oli nagu kahel tasandil jutt. Ma olen ise õppinud psühholoogiat - hääled peas - ja ka psühhoteraapiat ning on lihtne diagnoose panna. Minu jaoks oli see üks selline suur nihkumine maise poolt vaimse poole," sõnas Kahn.

2012. aastal astus Andrus Bangkokis asuvasse Mahachulalongkornrajavidyalaya ülikooli õppima budoloogiat, milles tal on nii magistri- kui ka doktorikraad. Filosoofiadoktor Kahn on töötanud õppejõuna, avaldanud kümneid teadusartikleid, kirjutanud ja tõlkinud erialaseid raamatuid, kuniks ta 2014. aastal  asutas Eesti theravaada sangha keskuse ja kaks aastat hiljem ka rahvusvahelise mõtlus- ja meditatsioonikeskuse Aegnale. Tänaseks on theravaada sangha retriidid nii populaarsed, et näiteks septembris oli ootejärjekorras üle saja inimese, kes ei pääsenudki äravalitute sekka.

Kuigi meditatsioonikeskus Aegnal muutub maailmas järjest populaarsemaks ja mungad võiksid oma laagritega korralikult teenida, ei tohi nad Buddha õpetuse järgi üldse raha vastu võtta. Toidu ja majutuse tuleb muidugi maksta, aga muu on südametunnistuse asi.

Aegna saarel on aeg peatunud. Televiisorit mungad ei vaata, küll aga jalutavad palju ja käivad lume tulekuni seenel. 

"Meil on väga tore koostöö saarevanemaga, kes alati aitab inimesed sealtpoolt kaldalt siiapoole kaldale, et me saaksime toiduasjad üle tuua ja vahel ka ise, kui meil on vaja linnas käia. Mungad käivad ka arsti juures," sõnas Kahn.

"Ma loodan seda, et meie tempel püsib veel kaua. Buddha kuju, mis on püstitatud, on kauniks majakaks neile, kes soovivad Buddha õpetust õppida. Buddha õpetus on lihtne: lõpeta kurja tegemine, tee ainult seda, mis on oskuslik ja puhasta oma meel. See ongi kõikide budade õpetus," ütles Kahn.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Pealnägija"

kõik rehkendama!

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:46

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

20:33

USA võimud vahistasid Los Angelese hiigelpõlengu süütamises kahtlustatava

20:28

Väiksemate piirkondade korteriomanikud maksavad tihti röögatut hinda kütte eest

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

20:05

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

19:33

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

19:18

FBI eksjuht ei tunnistanud end Trumpi survel algatatud kohtuasjas süüdi

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:05

Krõvõi Rihis ja Tšerkassõs toimusid plahvatused Uuendatud

11:30

Kohus saatis piirijärjekordi manipuleerinud kolm õde vangi

07.10

Kohus tunnistas kaitseliidu liikme süüdi riigivastases kuriteos

12:15

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata Uuendatud

07.10

Leedu autojuhid eelistavad kütuse võtmiseks Eesti tanklaid

07.10

Sõja 1322. päev: Ukraina püstitas Tjumeni naftakäitist rünnates uue kaugusrekordi Uuendatud

09:14

Hispaania Baleaaride saarestik seisab silmitsi tõsise rändekriisiga

05:00

Ministeerium: gümnaasium ei või vastuvõtureegleid omatahtsi painutada

07.10

Koalitsioon tahab juba tänavu kaks automaksuga seotud muudatust ellu viia

05:04

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:38

TalTech avas Põhja-Euroopa liigas võiduarve

20:17

Eesti malenaised mängisid Inglismaaga viiki

19:33

Läti väravavaht tegi NHL-is uue klubi eest suurepärase debüüdi

19:13

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

loe: kultuur

18:50

ERSO esmaesitleb Evelin Seppari uudisteost

18:50

Märt Avandi lahkub Endla teatrist

18:45

Puuluup USA-s: paar inimest on endale juba hiiu kandle tellinud

16:22

Näitekirjanik Esko Salervo: miks mitte olla oma elu superstaar?

loe: eeter

20:46

"Pealtnägija" piilus Eesti ainsa budistliku kloostri seinte vahele

16:39

"Pealtnägija" ajas GRU pakipommide operatsiooni jälgi Eestis

15:10

Ansambel Häääl vabaimprovisatsioonist: iga kord sünnib laval uus lugu

11:35

Uuring: tuulikute infraheli asemel häirib kohalikke kuuldav tuulikumüra

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (08.10.2025 18:00:00)

15:40

Ryanair jätab talvegraafikus Tallinnast viis liini taasavamata

15:25

Riik tahab taas hakata toetama omavalitsuste vabatahtlikke liitumisi

15:25

Raadiouudised (08.10.2025 15:00:00)

12:20

Raadiouudised (08.10.2025 12:00:00)

10:25

Rakveres läheb valimistele favoriidina vastu Isamaa

10:20

Eesti maksu-ja tolliamet pooldab Hiina postipakkide tulva piiramist

09:55

Euroopa Liit kaalub teraseimpordi vähendamist ja terasetollide suurendamist

09:50

Tallinn hakkab kesklinnas ettevõtetele äripindu välja üürima

09:25

Raadiouudised (08.10.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo