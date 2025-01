USA-s asuvat Los Angelest räsib hiigelpõleng

Meedia teatel läheb olukord üha hullemaks. Ajaleht Los Angeles Times tegi tulekahjudest ka kaardi ja seda saab näha siin.

Maastikupõlengud levivad tugeva tuule tõttu kiirelt edasi. Tulekahju laastab jõukat Pacific Palisadesi piirkonda, põlengud on jõudnud ka teistesse Los Angelese piirkondadesse.

Los Angelese linnastu on tihedalt asustatud ning ametnike sõnul raputab piirkonda enneolematu katastroof. Los Angelese linnapea Karen Bass hoiatas, et tugevad tuulehood jätkuvad ning olukord võib minna veelgi hullemaks.

Tulekahju puhkes teisipäeva hommikul ja levis kiiresti. Los Angelese tuletõrjeosakonna juht Kristin Crowley ütles, et Palisadesi piirkonnas on hävinud ligi tuhat hoonet, terved rajoonid on varemetes.

Los Angelese maakonna tuletõrjeülem Anthony Marrone ütles, et Palisadesi piirkonnas on leekides ligi viie ruutkilomeetri suurune ala ja orkaanitugevusega tuule tõttu põlenguala kasvab. Kolmapäeva õhtul puhkes suur tulekahju ka Pasadena piirkonnas.

Los Angelese linnastu piirkonnas on nüüd kokku vähemalt viis suurt tulekahjut. Kontrolli alt väljunud tulekahjud tabasid maailma tuntumaid piirkondi ja leegid söövad rikaste ja kuulsate inimeste häärbereid.

Tulekahjud segavad ka Hollywoodi filmistuudiote tööd, kuna tulekahju on jõudnud Los Angeles lääneosas asuvasse Sunseti piirkonda, mille lähistel asuvad Beverly Hills ja Hollywood. Piirkonna lähistel asub ka Hollywoodi kuulsuste allee, mis kulgeb piki Hollywood Boulevardi ja Vine Streeti.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et tavaliselt turistidest pungil kuulsuste allee on peaaegu inimtühi. Samal ajal lendasid tänava kohal helikopterid.

Kolmapäeval saabus Los Angelese piirkonda ka USA president Joe Biden, kes külastas Santa Monicas asuvat tuletõrjemeeskonda. Biden lubas, et võimud teevad kõik endast oleneva, et saada tulekahjud kontrolli alla.

Firefighters are trying to keep the Palisades Fire from pushing closer to Santa Monica. This hotspot just flared up along the Pacific Coast Highway. The Santa Monica Pier is about 2 miles from here. #PalisadesWildfire #Palisades #PalisadesFire pic.twitter.com/uiOPI47Win