ERR USA-s: LA põlengud tõstatasid küsimuse võimude valmisolekust katastroofiks

Möödunud nädalal Los Angelese linnastus puhkenud maastikupõlenguid ei ole endiselt õnnestunud kontrolli alla saada. Olukorra teevad tuletõrjujate jaoks keeruliseks orkaanitugevusega tuuled. Ka selle nädala ilmateade ei ennusta piirkonda leevendust.

"Kriitilised ilmastikuolud kestavad kolmapäevani. Los Angelese maakonna tuletõrje on valmis. Need tuuled koos madala õhuniiskuse ja kuiva pinnasega hoiavad tuleohu Los Angelese maakonnas väga kõrge," ütles Los Angelese maakonna päästeameti juht Anthony Marrone.

Maastikupõlengud on Californias iga-aastane nähtus, kuid sellist hävitustööd pole Los Angelese linnastu ajaloos varem nähtud.

Kuigi päästjatel on õnnestunud väiksemad põlengud kas täielikult või osaliselt kustutada, siis kaks kõige ulatuslikumat kollet on jätkuvalt laienemas.

"Selle olukorra juures on ebatavaline, et tavaliselt sajab Californias sel aastaajal üsna palju vihma. See on aasta vihmaseim periood. Kuna me pole seal vihma näinud, siis tõusvad tuuled loovad maastikupõlengute tekkeks ja levimiseks üsna soodsa keskkonna," selgitas Colorado Boulderi ülikooli abiprofessor Andrew Winters.

Tuli on võtnud vähemalt 24 inimelu. Tihedalt asustatud Los Angelese linnastus on hävinud ligi 13 000 majapidamist, evakuatsioonikorralduse on saanud 200 000 elanikku. Tule kiire levik toob iga hetkega kaasa aga täiendavaid evakueerimiskäske.

"Nägime, et suits tuli ja see pilv muutus aina suuremaks ja tuul puhus selles suunas. Tuli liikus kiiresti meie suunas ja meil paluti evakueeruda. Haarasime, mis vähegi sai, viskasime asjad autosse ja lahkusime. Ja nüüd olen tagasi," rääkis Marjan Rajabi.

Californiasse on kokku tulnud päästjaid üle terve riigi. Looduskatastroofiga võitlemisel on abikäe ulatanud ka naabrid Kanada ja Mehhiko. Mõlemad on Californiaase saatnud abiväge tuletõrjujate ning kustutuslennukite näol.

"Sõbrad selleks ongi. Selleks ongi suhted tähtsad. Abivajavad sõbrad on üksteise jaoks olemas. Me tahame Mehhiko jaoks olemas olla, kui nad vajavad kriisis abi. Oleme ülimalt tänulikud, et president saatis appi meeskonna," sõnas California kuberner Gavin Newsom.

Meedias aga arutatakse, kas California võimud olid looduskatastroofiks piisavalt valmistunud. Ühel hetkel nappis töökäsi, teisel hetkel nappis vett.

Järgmisel nädalal Valgesse Majja naasev Donald Trump on korduvalt kritiseerinud California osariigi juhtivametnikke ebapädevuses.

Nõrkadele kohtadele on tähelepanu juhtinud ka Californiast pärit asepresident Kamala Harris, kelle sõnul on maastikupõlengud muutunud aastaringseks ohuks ning nendega võitlemisel tuleb tuletõrjesüsteemid üle vaadata.

"Peame muutuva kliimaga kohanema. Näiteks tuletõrjehüdrandid on suures osas ehitatud üksikute majade tulekahjude kustutamiseks, mitte maastikupõlengute jaoks, mis haarab terveid elurajoone ja kus need samad kodud on tulele kütuseks. Peame suunama rohkem ressursse oma tuletõrjeosakondadesse ja tuletõrjujatesse, samal ajal mõistes, et palume neilt midagi, millega nad tavapäraselt ei pea tegelema," kõneles Harris.

Los Angelese linnapea Karen Bass on pressikonverentsidel vältinud vastamast küsimusele, kas ta on mõelnud tagasiastumisele. Küll aga on ta kutsunud inimesi kriisi ajal ühtsusele.

"Vaatamata leinale ja vihale, vaatamata šokile peame olema keskendunud, kuni see aeg möödub, kuni tulekahjud kustuvad. Praegu peame keskenduma. Kuid ma ütlen teile, kui tulekahjud on kustunud, siis vaatame otsa sellele, mis toimis, ja eriti sellele, mis ei toiminud," rääkis Bass.