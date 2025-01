USA-s Los Angelese lähedal levib kiiresti maastikupõleng

Los Angelese võimude teatel on ohus ligi 13 000 hoonet ja umbes 30 000 inimest on evakueeritud.

Los Angelese tuletõrje andis jõuka Pacific Palisades'i elanikele korralduse piirkonnast lahkuda. Kuberner Gavin Newsom ütles, et paljud ehitised on hävinud. Teateid vigastatute kohta pole tulnud.

Erakorralise seisukorra välja kuulutanud kuberner kutsus inimesi üles järgima evakueerimise korraldusi.

Los Angelese tuletõrje juht Kristin Crowley ütles, et tugev tuul ja piirkonna maastik muudavad põlengu kustutamise keerulisemaks. Kohalike elanike sõnul on tekkinud suured ummikud, mõned inimesed jätsid autod maha ning põgenesid sündmuskohalt jalgsi, vahendas The Wall Street Journal.

Palisades'i elanik Mark Suster meenutas, et sai teisipäeval tulekahju kohta hoiatussõnumi. Tema naine vaatas siis aknast välja ning nägi, kuidas leegid liiguvad nende maja suunas.

Susterite perekond korjas siis oma asjad kokku ning põgenes. Samal ajal liikus tuli kiiresti nende maja suunas. Perekond jõudis teisipäeva õhtul Santa Monicas asuvasse hotelli.

"Ma arvan, et on täitsa võimalik, et mul pole enam kodu," ütles Mark Suster.

Võimud hoiatasid samas, et tuul võib minna tugevamaks ning olukord võib minna seetõttu veelgi hullemaks.