Keldo tegi ettepaneku noorte tööaja piirang tagasi pöörata

Majandus
Viljandi kutseõppekeskuse õppurid müüriladumist harjutamas
Viljandi kutseõppekeskuse õppurid müüriladumist harjutamas Autor/allikas: Olev Kenk/ERR
Majandus

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond) tegi riigikogule ettepaneku pöörata tagasi õppimiskohustuse ea tõstmisega kaasnenud noorte tööaja piirang.

Tänavu 1. septembril jõustus haridusseaduse muudatus, millega tõsteti õppimiskohustuse iga 18. eluaastani. Seetõttu hakkas ka 15–17-aastastele põhikooli lõpetanud alaealistele automaatselt kehtima tööaja piirang, mis lubab neil teha tööd kaks kuni kolm tundi päevas ja 12 tundi nädalas.

Minister Erkki Keldo tegi nüüd riigikogule ettepaneku avalikkuses palju vastukaja saanud muudatus tagasi pöörata ehk lubada põhikooli lõpetanutel edaspidi käia kooli kõrvalt tööl rohkem, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

"Viimastel nädalatel on avalikkuses tekkinud debatt selle üle, kas piirang on mõistlik ja kui palju peaksid või tohiksid alaealised koolis käimise kõrvalt tööl käia. Seadusemuudatus võimaldab meil selles küsimuses tulla vastu noorte, ettevõtjate ja huvirühmade soovidele," selgitas Keldo ettepaneku tagamaid.

Koolikohustuslikule töötajale on alati kehtinud seadusest tulenev töötamise aja piirang – maksimaalselt kaks kuni kolm tundi päevas ja 12 tundi nädalas õppeveerandi kestel. Seoses tänavu 1. septembril jõustunud õppimiskohustuse ea tõstmisega 18. eluaastani hakkas sama piirang kehtima ka 15–17-aastastele.

Nüüd tegi majandus- ja tööstusminister ettepaneku varasem olukord 15–17-aastaste töötajate puhul taastada. Muudatuse tulemusel võiksid põhikooli lõpetanud alaealised soovi korral ja seadusliku esindaja nõusolekul töötada kooli kõrvalt rohkem ehk kuni täistööajaga.

Keldo sõnul ei saa kvaliteetne hariduse omandamine käia käsikäes täistööajaga töötamisega, ent paindlikum seadusandlus jätaks noortele valikuvabaduse. 

Täiendav muudatusettepanek lisatakse riigikogus teisel lugemisel oleva töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise eelnõule (602 SE), millega luuakse tööandjale ja töötajale võimalus sõlmida paindliku tööaja kokkuleppeid.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

