X!

Riigikohus: valimisõiguse piiramine polnud põhiseadusega vastuolus

Eesti
Põhiseadus.
Põhiseadus. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikohus otsustas, et kohalikel valimistel hääleõiguse piiramine ei rikkunud omavalitsuste enesekorraldusõigust. Samas tuletas kohus meelde, et valimiseelsel aastal tuleks valimisreeglite muutmist üldjuhul vältida.

Riigikogu kiitis 26. märtsil 93 poolt- ja seitsme vastuhäälega heaks põhiseaduse muudatuse, mille tulemusena ei saa Euroopa Liitu mitte kuuluvate riikide kodanikud tänavustel kohalikel valimistel enam hääletada ning järgmisest aastast kaotavad valimisõiguse ka kodakondsuseta inimesed.

Kohtla-Järve linnavolikogu taotles riigikohtult muudatuse põhiseadusevastaseks tunnistamist, kuna see riivas nende hinnangul kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigust. Taotluses toodi välja, et hääleõiguse piiramise tõttu jääb valimistest kõrvale ligi pool Kohtla-Järve elanikest. See kahjustab usaldust avaliku võimu vastu ning lõhub omavalitsuse ja elanikkonna sideme.

Linnavolikogu arvates pole proportsionaalne hääleõiguse äravõtmine püsielanikelt, kes on saanud seni valimistel osaleda ning kel on seaduslik ja pikaajaline side kohaliku kogukonnaga. Taotluses juhiti tähelepanu ka sellele, et rahvusvaheliste põhimõtete järgi ei tohi üldjuhul olulisi valimisnorme muuta vähem kui aasta enne valimisi.

Riigikohus jättis reedel avaldatud otsusega taotluse rahuldamata. Kohus märkis, et menetlusnõudeid järgides võib põhiseaduses omavalitsusi puudutavaid norme ümber kujundada. Seega sai muudatuse vastuolu põhiseadusega seisneda eelkõige menetluskorra rikkumises.

Põhiseadus ei sätesta otsest keeldu teha valimisreeglites muudatusi vahetult enne valimisi. Riigikohus on aga varem korduvalt selgitanud, et olulist muudatust kavandav seadus peaks jõustuma aegsasti enne valimisi. Selle nõude eesmärk on kaitsta õiguskindlust ja usaldust valimiste suhtes ning hoida ära ebademokraatlikke mõjutusi valimistulemustele. Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni valimiste hea tava järgi ei tohiks teha valimisseaduses olulisi muudatusi üldjuhul vähem kui aasta enne valimisi.

Riigikohtu hinnangul polnud vaidlusalune muudatus siiski põhiseadusega vastuolus. Oluline on arvesse võtta, et valimisõigust piirati põhiseaduse, mitte lihtalt seadusega. Põhiseaduse muutmiseks ette nähtud range menetluskord eeldab riigikogus laia poliitilist toetust. See aitab tagada, et valimisreeglite muutmisel on ulatuslik ühiskondlik poolehoid ja seda ei tehta mõne üksiku poliitilise jõu huvides. Praegusel juhul sai põhiseaduse muutmine riigikogu liikmete ülekaaluka toetuse ning seadus võeti vastu ka ligi seitse kuud enne valimisi, mitte vahetult enne nende toimumist.

Riigikohus märkis, et vähem kui aasta enne valimisi tehtava muudatuse võimalikku negatiivset mõju avalikkuse usaldusele aitab leevendada ka avatud ja laialdane ühiskondlik debatt.

Kokkuvõttes leidis riigikohus, et põhiseadust muudeti korrakohaselt ja sellega ei rikutud kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigust. Valimisõiguse andmine üksnes EL-i kodanikele pole vastuolus põhiseaduses sätestatud demokraatia põhimõttega. Valimisõigus on poliitiline põhiõigus ning Eestil ei ole ka rahvusvahelisest õigusest tulenevat kohustust anda hääleõigust mittekodanikele.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

11:19

EL hakkab uurima Ungari väidetavat luuretegevust Brüsselis

11:18

Kliimaministeerium plaanib lihtsustada keskkonnamõjude hindamist

11:08

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:50

Uue hipodroomi juht: rada on kiirem ja traavlite jaoks rohkem ruumi

10:45

Pikaaegne Linnateatri saaliadministraator Juta Olesk: popkorniga veel saali ei tulda

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Plaanitav seadusemuudatus tõotab lihtsustada elamule kasutusloa taotlemist

08:14

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

09.10

Kalle Rovanperä jätab autoralliga hüvasti

09.10

Peeter Helme kaotas Eesti riigi vastu Euroopa inimõiguste kohtus

09.10

Kunter Tätte: värske uuring paljastas, et kormoran on kasulik lind

05:50

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

11:31

Reedel stardib naiste meistriliiga hooaja viimane ring

10:59

Alžeeria jalgpallikoondis kindlustas pileti MM-finaalturniirile

10:26

Arand Zhengzhou GP eel: paadid on võistluseks valmis

09:53

Kender ja Parijõgi võitsid U-18 MM-il alagrupi täiseduga

loe: kultuur

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

11:08

Elisabet Reinsalu: Laia tänava majja tagasitulek tekitas taas perekonna- ja kodutunnet

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

loe: eeter

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

10:50

Uue hipodroomi juht: rada on kiirem ja traavlite jaoks rohkem ruumi

Raadiouudised

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

09:55

Trump ja Stubb sõlmisid jäämurdjate ehitamise kokkuleppe

09:50

Vihmasadu eemaldub pärastlõunaks Ida-Eestisse

09:20

Raadiouudised (10.10.2025 09:00:00)

09.10

USA nõuab Euroopa Liidult rohereeglite lõdvendamist

09.10

Nobeli kirjanduspreemia sai Laszlo Krasznahorkai

09.10

Päevakaja (09.10.2025 18:00:00)

09.10

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

09.10

Prognooside järgi algab gripiviiruse levik tänavu varem

09.10

Raadiouudised (09.10.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo