Kohtla-Järve volikogu esimeheks valiti Sergei Lopin

Volikogu senise aseesimehe Lopini poolt hääletas 25 volikogu liikmest 14. Tema vastaskandidaat, senine linnapea Henri Kaselo (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) sai 11 häält.

Aseesimeheks valiti 13 häält saanud Ivetta Sakkart (Keskerakond). Üks keskerakondlaste häälest läks aseesimehe valimisel "rändama", sest Jaanek Pahka (Restart Kohtla-Järve) sai 12 häält.

Kohtla-Järve volikogu eelmine juht Eduard Odinets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) volikogusse ei pääsenud.

Kohtla-Järvel on võimul valimistel 14 kohta saanud Keskerakond. Opositsioonis on Restart Kohtla-Järve (7), Koos (3) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1).