Kaju: Venemaa edenemine Ukrainas muutub sügisel veel keerulisemaks

Foto: Priit Mürk/ERR
Kuigi juba praegu toimub Vene vägede edasi liikumine Ukrainas äärmiselt aeglases tempos, siis sügise saabudes muutub see ilmselt veel aeglasemaks, ütles kaitsevalmiduse osakonna juhataja Gert Kaju.

Kaju rääkis, et viimaste nädalate jooksul domineerib strateegilisel tasandil Venemaa järjest sõjakamaks muutunud retoorika Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu suunal. "Süüdistatakse Euroopa Liitu ja Ameerika Ühendriike Venemaa ähvardamises läbi selle, et nad toetavad Ukrainat. Sealjuures unustatakse ära see, et kogu sellise olukorra ongi tekitanud Venemaa ise läbi oma agressiivse käitumise ning oma sõjalise agressiooni Ukraina suunas," rääkis Kaju.

Kaju lisas, et Venemaa jätkab oma pressingut Ukrainas, kaotades suures koguses isikkoosseisu ja tehnikat, aga samas edenedes siiski vähehaaval Ukraina territooriumil.

Ta märkis, et põhipingutuseks on Venemaa jaoks endiselt Donbassi piirkond, mille ca 200 kilomeetrisele rindelõigule on koondatud umbes 400 000 sõjaväelast.

Kaju lisas, et kogu rindejoone pikkus on ca 1000 kilomeetrit ja kogu Venemaa Ukraina vastane sõjaline kontingent on umbes 900 000 sõdurit.

"Nüüd Donbassis on peamiseks suunaks venelaste jaoks endiselt Pokrovski suund. Pokrovski hõivamisega alustati eelmise aasta detsembris ja see operatsioon endiselt kestab. Nii et põhimõtteliselt me saame öelda, et Pokrovsk on justkui uus Bahmut. Ukraina on seal väga hästi oma kaitse üles ehitanud ja venelaste edenemine on aeglane," lausus Kaju.

Kaju ütles, et venelased üritavad peale pressida ka Kupjanski ja Lõmani suunas.
On oluline silmas pidada, et ka nii Kupjanski kui ka Lümani suunda.

"Seal venelaste pressing Oskili jõe ületuskohtadele hakkab ohtu seadma Ukraina üksuste varustamist Oskili jõe paremal kaldal. Seni on Ukraina suutnud täiendavate jõudude juurde toomisega seda olukorda oma kontrolli all hoida. Aga see surve Venemaa poolt endiselt jätkub," ütles Kaju.

Zaporižžja, Harkivi ja Hersoni suunas on Kaju sõnul olukord pigem staatiline. "Zaporižžja suunal me näeme mõningat intensiivsuse tõusu Venemaa poole pealt, aga võrreldes Pokrovskiga on see olukord seal siiski suhteliselt staatiline," sõnas ta.

Kaju rõhutas, et rindejoonest kui sellisest rääkides, tuleb välja tuua, et selle näol on tegemist kuni paarikümne kilomeetrine halli alaga, kus mõlema poole väikesed üksused püüavad oma ülesannet täita, aga mida domineerivad droonid.

"Ehk siis me rindejoone puhul ei räägi mingist peenikesest joonest maastikul, vaid pigem on ta laiem ala," selgitas Kaju.

Kaju ütles kokkuvõtteks, et hoolimata Venemaa jätkuvast pressingust on nende edasiliikumine äärmiselt aeglane, kuid see siiski toimub. "Venemaa kannab väga suuri kaotusi. Aga see, nagu me näeme, ei ole nende jaoks seni olnud mingi argument," ütles Kaju.

"Nüüd, arvestades seda, et sügis süveneb ja looduslikud olud muutuvad kehvemaks - lehtede langemine jne. Ehk varjevõimalused maastikul muutuvad sõdurite jaoks halvemaks. Nii et me prognoosime seda, et venelaste edasi liikumine muutub veel keerulisemaks, aga me ei saa välistada, et see edasiliikumine ei jätkuks," lausus Kaju.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

