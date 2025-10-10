Leedu meretuulepargi arendamise hange kukkus läbi

Leedu energiajärelevalveamet (NERC) teatas, et riigi teise avameretuulepargi arendamise hange kukkus läbi, kuna laekus vaid üks pakkumine. Hange oleks õnnestunud, kui oleks tulnud vähemalt kaks pakkumist.

Hanke eesmärk oli rajada Läänemerre tuulepark võimsusega 700 megavatti. Projekt ei läinud aga käima, kuna hankel osales vaid üks pakkuja.

Leedu seaduste kohaselt loetakse pakkumine kehtetuks, kui avalduse esitab vähem kui kaks osalejat. Taotlusi võeti vastu 9. juunist 8. septembrini. Riik peatas hanke ja jätkas sellega 6. oktoobril, taotlusi võeti vastu kuni 7. oktoobrini

Ainus pakkuja oli Leedu energiaettevõte Ignitis. Sama firma võitis 2023. aastal esimese avameretuulepargi arendamise hanke. NERC teatas, et uue hanke korraldamise üle otsustab valitsus.