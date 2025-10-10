X!

Trump ähvardas muldmetallide tüli tõttu Hiinat uute tollidega

Välismaa
Donald Trump
Donald Trump Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Andrew Leyden
Välismaa

Peking kehtestas haruldaste muldmetallide ekspordipiirangud ning USA president Donald Trump ähvardas reedel tõsta Hiina importkaupade tollimakse.

Hiina kiitis hiljuti heaks muldmetallide ekspordipiirangud, mille raames peavad välismaised firmad saama Pekingilt loa toodete eksportimiseks, mis sisaldavad Hiinast pärit haruldasi muldmetalle. See otsus võib mõjutada haruldaste muldmetallide globaalset tarneahelat. 

Hiinas töödeldakse ligi 90 protsenti maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest. Lisaks haruldastele muldmetallidele domineerib Hiina ka mitmete teiste strateegiliselt oluliste toorainete tootmises.

Hiina uued piirangud vihastasid nüüd Trumpi ning ta ähvardas Pekingit uute tollimaksudega. Trump teatas veel, et ei kavatse sel kuul Lõuna-Koreas toimuval tippkohtumisel kohtuda Xi Jinpiniga.

"See oli tõeline üllatus mitte ainult mulle, vaid kõikidele vaba maailma juhtidele. Pidin kahe nädala pärast Lõuna-Koreas APEC-i (Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorum – toim) tippkohtumisel kohtuma president Xi-ga ,aga paistab, et selleks pole mingit põhjust," teatas Trump. 

Investorid muretsevad nüüd, et Hiina ja USA vahel puhkeb uus kaubandustüli ning Trumpi teadaande järel lendas Wall Street punasesse. Laiapõhjaline S&P 500 langes 1,7 protsenti, tehnoloogiaindeks Nasdaq kukkus 2,5 protsenti, vahendas Financial Times

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: FT

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:42

Teade relvarahust Lähis-Idas saatis nafta hinna langusesse

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

20:10

Trump ähvardas muldmetallide tüli tõttu Hiinat uute tollidega

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

19:29

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

19:19

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

09.10

Putin tunnistas Venemaa rolli Aserbaidžaani reisilennuki allakukkumises

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

09.10

Sõja 1324. päev: Ukraina droonid ründasid Lukoili gaasitehast Uuendatud

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

20:29

Lajal püüab Stockholmis ATP turniiril pääsu põhitabelisse

20:02

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

19:29

Tribuntsov alustas MK-etappi Eesti rekordiga

19:19

Noormeeste U-19 jalgpallikoondis võitis Leedut

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo