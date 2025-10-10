Trump ähvardas muldmetallide tüli tõttu Hiinat uute tollidega

Hiina kiitis hiljuti heaks muldmetallide ekspordipiirangud, mille raames peavad välismaised firmad saama Pekingilt loa toodete eksportimiseks, mis sisaldavad Hiinast pärit haruldasi muldmetalle. See otsus võib mõjutada haruldaste muldmetallide globaalset tarneahelat.

Hiinas töödeldakse ligi 90 protsenti maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest. Lisaks haruldastele muldmetallidele domineerib Hiina ka mitmete teiste strateegiliselt oluliste toorainete tootmises.

Hiina uued piirangud vihastasid nüüd Trumpi ning ta ähvardas Pekingit uute tollimaksudega. Trump teatas veel, et ei kavatse sel kuul Lõuna-Koreas toimuval tippkohtumisel kohtuda Xi Jinpiniga.

"See oli tõeline üllatus mitte ainult mulle, vaid kõikidele vaba maailma juhtidele. Pidin kahe nädala pärast Lõuna-Koreas APEC-i (Aasia ja Vaikse ookeani majanduskoostöö foorum – toim) tippkohtumisel kohtuma president Xi-ga ,aga paistab, et selleks pole mingit põhjust," teatas Trump.

Investorid muretsevad nüüd, et Hiina ja USA vahel puhkeb uus kaubandustüli ning Trumpi teadaande järel lendas Wall Street punasesse. Laiapõhjaline S&P 500 langes 1,7 protsenti, tehnoloogiaindeks Nasdaq kukkus 2,5 protsenti, vahendas Financial Times.