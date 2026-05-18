X!

"Välisilm": Xi ja Trumpi kohtumine Taiwanile häid uudiseid ei toonud

Välismaa
Foto: SCANPIX/Reuters
Välismaa

Üheksa-aastase pausi järel külastas USA president Donald Trump Hiinat, kus pigem liiguti võõrustajariigi taktikepi järgi. Peateemaks tõusis Taiwan, kellele kohtumine erilisi häid uudiseid ei toonud.

Trump tahtis Hiinas rääkida mikrokiipidest, Hormuzi väina avamisest, naftamüügist, kaubalepingutest ja veel igasugu asjadest. Eks sellest kõigest Pekingis räägiti ka, aga Hiina president Xi Jinping tegi kohe selgeks, et keskseks teemaks on Taiwan, täpsemalt USA abi sellele.

Xi hirmutas koguni, et kui USA Taiwani iseseisvuse väljakuulutamist toetab, võib see viia Hiina-USA sõjani.

Trump oli kogu visiidi vältel Taiwani teemal sõnakehv. Alles koju jõudes läksid tema keelepaelad lahti.

"Ma ei taha, et keegi iseseisvuse välja kuulutaks. Peame siis reisima 9500 miili, et sõda pidada. Seda mul küll vaja ei ole. Ma tahan, et nad maha rahuneksid. Ma tahan, et Hiina maha rahuneks," ütles Trump.

USA suhtumine Taiwani on alati ebamäärane olnud. Nii siis, kui USA tunnustas ametlikult Hiina vabariiki, kui ka 1979. aastast peale, kui USA tunnustas Hiina rahvavabariiki, kuid jäi selle varjus siiski Taiwani peamiseks toetajaks.

Trumpi positsioon on aga varasemate USA presidentide omast veel tüki ebamäärasem. Detsembris kiitis Trumpi valitsus heaks otsuse müüa Taiwanile 11 miljardi dollari eest relvi. Tegeliku relvamüügini seni jõutud ei ole. Kui relvade tarnimine lähiajal ei alga, on selge, et Hiinal õnnestuski panna Trumpi oma seisukohta muutma.

Õli valab tulle Trumpi avaldus, et Taiwani mikrokiibitootjad võiksid suurema osa tootmisest USA-sse üle tuua ning see oleks parim, mida nad teha saavad. Taiwan toodab praegu üle 90 protsendi maailma mikrokiipidest, mille tähtsus seoses tehisaru arendamisega järjest kasvab.

Taiwani presidendi kantselei püüdis Trumpi avaldusi küll pehmendada, kinnitades, et USA järjekindel poliitika ja seisukoht Taiwani osas pole muutunud. Paljud poliitikavaatlejad, näiteks Northeast Asia mõttekoja vanemanalüütik William Yang, aga leiavad, et Taiwani saatuse viimine turuplatsile oleks saareriigi jaoks õudusstsenaarium. Sedasama leiavad ka Taiwani poliitikud ja ka presidendi kantselei.

"Tahame rõhutada, et Hiina vabariik on suveräänne ja iseseisev demokraatlik riik. Pekingil ei ole õigust mingitele pretensioonidele Taiwani suhtes. Ühtlasi täname president Trumpi jätkuva toetuse eest Taiwani väinale, mis algas juba tema esimesel ametiajal," lausus Taiwani presidendi kantselei pressiesindaja Karen Kuo.

Ainult Taiwani ümber Trumpi Hiina visiidil siiski ei keereldud, aega leiti ka praeguse põletavaima kriisi, Hormuzi väina suletuse jaoks, mis maailmamajanduse ummikusse ähvardab ajada. Hiina, kes ise ostab 90 protsenti riigis tarbitavast naftast Iraanist, lubas USA-d väina avamisel aidata.

Trump eitab kategooriliselt, et ta Hiina käest ses või mingis muuski osas mingeid teeneid palus.

"Ma ei palu mingeid teeneid, sest kui palud teeneid, pead ka vastuteeneid tegema. Meil pole teeneid tarvis. Pühkisime Iraani relvajõud põhimõtteliselt minema. Peame võib-olla tegema veidi puhastustööd, sest meil on väike, kuupikkune relvarahu, kuid meie blokaad on väga tõhus. Seepärast sõlmisime relvarahu, tegime seda eelkõige teiste riikide palvel," lausus Trump.

Trumpil õnnestus ahvatleda Hiinat ostma ka 200 Boeingu reisilennukit ning ilmselt läks reis edukalt ka temaga kaasas olnud väga esindusliku äridelegatsiooni jaoks, kuhu kuulusid näiteks sellised ärihiiglased nagu Tesla ja SpaceX-i tegevjuht Elon Musk ja Apple'i tegevjuht Tim Cook.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:57

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

22:27

Pevkur: Ameerika Ühendriikide väed Eestist lahkuma ei hakka

22:26

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

22:09

Sandu: ootame, et EL avaks lähinädalatel liitumiskõnelused kõigil teemadel

22:04

"Välisilm" tegi ülevaate Läti valitsuskriisist

22:04

"Välisilm": Xi ja Trumpi kohtumine Taiwanile häid uudiseid ei toonud

22:00

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:55

ETV spordisaade, 18. mai

21:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

21:46

"Välisilm": USA otsused on pannud eurooplased võimelünkade pärast muretsema

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

07:28

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

17.05

Sõja 1544. päev: Ukraina korraldas suure õhurünnaku Moskvale Uuendatud

10:42

Galerii: USA avalikustas uue Eesti saatkonnahoone kavandi

13:40

Harrys Puusepp lahkub kaitsepolitseist

20:02

Kunstnike liidult peteti välja ligi 700 000 eurot

15:59

Võru linnavalitsus langes Uuendatud

11:23

USA naftabuum lööb valusalt kodumaiste tarbijate rahakoti pihta

09:53

Uue mudeli kohaselt võib maailma kõige mustem kliimastsenaarium ära jääda

06:55

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

17.05

Kaja Kallas presidendiks kandideerimisest: mulle tundub, et mina kindlasti pole see inimene

ilmateade

loe: sport

22:57

Yamal jätab Hispaania esimese mängu vahele, Fermin Lopez läheb noa alla

22:26

Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

21:55

ETV spordisaade, 18. mai

21:51

Petrõkina saab tippude abiga kaks uut kava: eksperiment on juba õnnestunud! Uuendatud

loe: kultuur

18:33

Galerii: Vallo Toomla "Beatrice" võtted jõudsid Hundipea sadamasse

18:28

Kultuuriministeerium plaanib muuta teatritele riigi raha eraldamise korda

17:44

Kunstimessi Foto Tallinn toob septembris Kaisse 45 kunstniku loomingu

17:33

Georg Jakob Salumäe teos jõudis rostrumi soovitatud teoste hulka

loe: eeter

20:13

Video: "Ringvaate" stuudios kõlas Eurovisiooni võidulugu eesti keeles

15:53

Konservaator: Põldroosi linnahalli gobelään pakub huvi ka väljaspool Eestit

15:04

Andreas Poom: minu laulud on nagu päeviku sissekanded

13:35

Sepo Seeman: mu elu ainult ämbrites kolistamisest koosnebki

Raadiouudised

19:00

Päevakaja (18.05.2026 18:00:00)

16:40

Valitsuserakonnad lähevad parlamendivalimistele vastu vastandumise strateegiaga

15:25

Raadiouudised (18.05.2026 15:00:00)

13:10

Selver sulgeb oma ainsa kaupluse Põlvas

13:10

Võrus vahetub võim

12:30

Raadiouudised (18.05.2026 12:00:00)

09:45

Cambridge keeleeksam muutub järgmise aasta suvest tasuliseks

09:45

Maismaa vesinikutoru asemel võib tulla hoopis toru Läänemerre

09:25

Raadiouudised (18.05.2026 09:00:00)

17.05

Euroopa Liit püüab taimearetust hoogustada täpsete geenikääride abil

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo