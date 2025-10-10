PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

PPA otsustas reede, 10. oktoobri õhtul sulgeda Saatse saapa läbisõidu, sest piirivalvurid märkasid Vene Föderatsiooni territooriumil liikumas tavapärasest suuremat üksust. Saatse saapa sulgemine on vajalik, et tagada Eesti inimeste ohutus ja ära hoida võimalikke vahejuhtumeid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedoski sõnul täheldas piirivalve reedel Venemaa tavapärasest suuremat kohalolu territooriumil.

"Vene piirivalvurid on Saatse saapas regulaarselt patrullimas, sest tegemist on nende territooriumiga. Täna oli seal märgata tavapärasest suuremat liikumist. Otsustasime tee sulgeda, et ära hoida võimalikke provokatsioone ja vahejuhtumeid, sest meie eesmärk on veenduda Eesti inimeste turvalisuses," selgitas Pedosk.

"Algselt paigutasime mõlemale poole tee otsa patrullid, kes seal liikuvate autojuhtidega suhtlesid ja selgitasid, et soovitame praegu piirkonda vältida seoses Venemaa üksuse suurema kohaloluga. Soovitusele vaatamata leidus neid, kes soovisid siiski oma teekonda sealt kaudu jätkata. Kuna tee viib läbi Venemaa territooriumi, siis arvestades julgeolekuolukorda tuleb Saatse saabast läbides olla igal juhul tähelepanelik, kuid praeguses olukorras on PPA hinnangul läbisõit tavapärasest suurema riskiga. Otsustasime eskalatsiooni vältimiseks läbisõidu ajutiselt sulgeda," ütles Pedosk.

PPA on praegu piirkonnas suurendatud ressursiga.

Saatse saapa läbisõit on ajutiselt suletud PPA peadirektori otsusel.

Ümbersõit on korraldatud Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu ning politsei palub inimestel järgida ajutisi liiklusmärke.