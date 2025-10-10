X!

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

Eesti
Saatse saabas.
Saatse saabas. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

PPA otsustas reede, 10. oktoobri õhtul sulgeda Saatse saapa läbisõidu, sest piirivalvurid märkasid Vene Föderatsiooni territooriumil liikumas tavapärasest suuremat üksust. Saatse saapa sulgemine on vajalik, et tagada Eesti inimeste ohutus ja ära hoida võimalikke vahejuhtumeid.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Künter Pedoski sõnul täheldas piirivalve reedel Venemaa tavapärasest suuremat kohalolu territooriumil.

"Vene piirivalvurid on Saatse saapas regulaarselt patrullimas, sest tegemist on nende territooriumiga. Täna oli seal märgata tavapärasest suuremat liikumist. Otsustasime tee sulgeda, et ära hoida võimalikke provokatsioone ja vahejuhtumeid, sest meie eesmärk on veenduda Eesti inimeste turvalisuses," selgitas Pedosk.

"Algselt paigutasime mõlemale poole tee otsa patrullid, kes seal liikuvate autojuhtidega suhtlesid ja selgitasid, et soovitame praegu piirkonda vältida seoses Venemaa üksuse suurema kohaloluga. Soovitusele vaatamata leidus neid, kes soovisid siiski oma teekonda sealt kaudu jätkata. Kuna tee viib läbi Venemaa territooriumi, siis arvestades julgeolekuolukorda tuleb Saatse saabast läbides olla igal juhul tähelepanelik, kuid praeguses olukorras on PPA hinnangul läbisõit tavapärasest suurema riskiga. Otsustasime eskalatsiooni vältimiseks läbisõidu ajutiselt sulgeda," ütles Pedosk.

PPA on praegu piirkonnas suurendatud ressursiga.

Saatse saapa läbisõit on ajutiselt suletud PPA peadirektori otsusel.

Ümbersõit on korraldatud Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu ning politsei palub inimestel järgida ajutisi liiklusmärke.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:37

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

23:16

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

22:53

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

22:52

USA lõhkeainetehase plahvatuses hukkus mitu inimest Uuendatud

22:28

ETV spordisaade, 10. oktoober

22:22

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

22:05

Käit Itaalia mängu eel: olen enesekindel, et suudame parema esituse teha

22:04

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:53

Gazas jõustus relvarahu Uuendatud

21:41

Neljanda võidu võtnud Tartu jätkab Eesti-Läti liigas puhaste paberitega

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:27

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

10:23

Trump soovitab kaaluda Hispaania väljaviskamist NATO-st

19:22

Vene õhurünnak jättis suure osa Kiievist elektrita Uuendatud

14:53

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

09.10

Zelenski: Ukrainal on plaanid kaugmaarünnakuteks Venemaa vastu

15:34

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

09.10

Tartumaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

09:23

FT: NATO kaalub jõulisemat vastust Vene hübriidsõjale

12:35

Nobeli rahupreemia sai Venezuela demokraatiaaktivist María Machado Uuendatud

09.10

"Aktuaalse kaamera" kauaaegne diktor Ivi Kreen tähistas 90. sünnipäeva

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

23:37

Barrus paneb end liigamängude järel rahvusvahelises seltskonnas proovile

23:16

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

22:53

Saaremaa rallil näitas avapäeval parimat kiirust Enok

22:28

ETV spordisaade, 10. oktoober

loe: kultuur

18:55

Indrek Sammul: soojus on uues majas alles

18:50

"AK": Tallinna Linnateater läbi aegade

18:45

Merike Estna isikunäitus tabab õhkõrna momenti surma ja elu vahel

17:00

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

loe: eeter

13:37

Muusik Monika Erdman: tundsin end nii halvasti, et suutsin vaid karjuda

11:46

Uku Uusberg: linnateater on üksteist toetava ansambliõhustikuga teater

11:42

Lavastaja Diana Leesalu: uuenenud õuealal saab luua erilist teatrimaagiat

10:59

Gert Raudsep: kultuuriasutustes jääb rõõmu järjest vähemaks

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

15:50

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

15:40

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

15:35

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

15:35

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

15:20

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

12:50

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

12:20

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

09:55

Tasuta ühistransport jääb Tallinnas ilmselt alles ka pärast valimisi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo