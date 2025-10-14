X!

Transpordiamet: sügiseks võib Saatse saapa ümbersõit valmis olla

Eesti
Saatse saapa ümbersõit
Saatse saapa ümbersõit Autor/allikas: Leevi Lillemäe/ERR
Eesti

Saatse saabaste ümbersõiduteid on kaks. Väiksema ümberehituseprojekt on valmis ning hange kuulutatakse välja novembri lõpus. Suurema saapa ümbersõidutee valmib sõltuvalt valitsuse otsusest, kas kiirendatud korras tuleva aasta sügiseks või siis aasta hiljem.

Selle aasta algul alustas transpordiamet Saatse saabaste ümbersõiduteede projekteerimist. Kokku tuleb rajada kaks ümbersõitu, millest väiksema pikkus on kolm kuni nelisada meetrit.

"Seal on võimalik novembri lõpus meil hankesse jõuda, täna hange välja kuulutada. See võtab jämedalt kaks kuud aega ja peale seda saab siis vaadata, mis ilmastik on," sõnas transpordiameti lõuna osakonna juhataja Janar Taal.

Selle ümbersõidu rajamise muudab keeruliseks maastik, kus ühel pool on Venemaa piiripost, teisal järsk oruserv, mille põhjas lookleb Mustoja. Väljakutseks on tee ära mahutamine.

"See tulebki järsu nõlva ja piirivahelisse alasse. Tehniline lahendus on täna olemas - kindlustab nõlvad ära ja paigaldab põrkepiirded ohutuse tagamiseks ja nii edasi," lisas Taal.

Pikem ümbersõidutee kulgeb läbi Mustoja mõhnastiku, mis on Natura 2000 ala.

"Seadus ütleb väga selgelt, et kui Natura alale ja looduskaitsealale ehitada, siis ehitajal on vaja seal teha keskkonnamõju hindamine kui just valitsus ei otsusta, et tegemist on riigikaitselise objektiga," lausus keskkonnaameti juht Rainer Vakra.

Keskkonnamõjude hindamine on pooleli. Leitud on kaitsealuseid liike ning tehtud ka juba põhimõtteline otsus, et neid on võimalik ümberistutada. Muuhulgas pidi keskkonnamõjude hindamine andma vastuse, millist trassi valida – kas läbi metsa või üle soo. Praeguseks valminud uuringute põhjal on otsustatud, et tee ehitatakse läbi metsa.

"Täna me tahame ehitushanke veebruaris välja kuulutada ja siis kevadel ehitada, kui me oleme need keskkonnateemad suutnud selleks hetkeks ära lahendada. Me teeme teeprojekti valmis sõltumata keskkonnateemadest," ütles Taal.

Tavapärase planeerimismenetluse järgi saaks Saatse ümbersõidutee valmis kahe aasta pärast. Siseminister Igor Taro sõnul ei saa sellega aga nii pikalt oodata ning viib antud teema valitsusse sooviga protsessi kiirendada.

"Siin me näeme sellist tõsist julgeoleku ja turvariski. Me ei saa rakendada selles olukorras tavapärast lähenemist, vaid me peame selle olukorra kiiremini lahendama. Piltlikult öeldes olen siin öelnud, et see teerull on vajalik võimalikult ruttu liikuma panna ja mulle on antud ka kolleegide poolt tagasiside, et teerull on käivitatud ja mees on juba peal," lausus Taro.

"Kui me saame hanke veebruaris tehtud, siis sügiseks on see tee kindlasti olemas," sõnas Taal.

Saatse ümbersõiduteede rajamiseks on valitsus juba eraldanud 2,7 miljonit eurot ja see puudutab 15 eramaaomanikku.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

