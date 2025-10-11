Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

Politsei- ja piirvalveamet jagas meediale ka videot, kus on näha seitset relvastatud meest tee peal seismas. Politsei sõnul on eesmärk hoida ära võimalikke provokatsioone ja vahejuhtumeid ning tagada Eesti inimeste turvalisus.

"Reedel täheldasid meie patrullid terve päeva jooksul, et Saatse piirkonnas on Venemaa poolel oluliselt aktiivsemad tegevused kui tavaliselt, nägime erinevaid relvastatud gruppide liikumist piiril ja piiri vahetus läheduses. Vormi järgi ei olnud tegemist kindlasti piirivalvuritega," lausus PPA Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

Saarepuu sõnul tuvastasid patrullid alates kella kolmest reede pärastlõunal, et grupid liikusid Saatse saabast läbivale maanteele.

"Kui alguses nad liikusid maantee ääres, siis mingi moment nad rivistusid maantee peale risti. Meie jaoks see oli selgeks ohuolukorraks. Me alustasime mõlemal pool Saatse saabast sõidukite peatamist ja selgitasime neile olukorda, hoiatasime neid alas olevate patrullide eest, enamus sõidukijuhte jätkas siiski teed, mõned keerasid ka tagasi. Piirivalve küsis Vene poole pealt informatsiooni, mis neil alas toimub. Vene poole vastus oli, et neil ei toimu seal midagi, tegemist on täiesti tavapäraste toimingutega. See oli meie jaoks ohuolukorraks, kus me pidime vastu võtma otsuse, et paneme ajutiselt Saatse saabast läbiv maantee kinni," rääkis Saarepuu.

Saatse saabas on Võrumaal asuv maanurk, kus Venemaa territoorium lõikub pikalt Eesti ala sisse. Seda läbib ligi kilomeetri pikkune sõidutee lõik, mida kasutatakse ümbersõidu vältimiseks.

Ümbersõit on praegu korraldatud Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu ning politsei palub inimestel järgida ajutisi liiklusmärke.