X!

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

Eesti
Foto: PPA
Eesti

Politsei- ja piirivalveamet sulges reede õhtul ajutiselt Saatse saapa läbisõidu Eesti idapiiril, kui piirivalvurid märkasid Venemaa poolel tavalisest suurema üksuse liikumist.

Politsei- ja piirvalveamet jagas meediale ka videot, kus on näha seitset relvastatud meest tee peal seismas. Politsei sõnul on eesmärk hoida ära võimalikke provokatsioone ja vahejuhtumeid ning tagada Eesti inimeste turvalisus.

"Reedel täheldasid meie patrullid terve päeva jooksul, et Saatse piirkonnas on Venemaa poolel oluliselt aktiivsemad tegevused kui tavaliselt, nägime erinevaid relvastatud gruppide liikumist piiril ja piiri vahetus läheduses. Vormi järgi ei olnud tegemist kindlasti piirivalvuritega," lausus PPA Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

Saarepuu sõnul tuvastasid patrullid alates kella kolmest reede pärastlõunal, et grupid liikusid Saatse saabast läbivale maanteele.

"Kui alguses nad liikusid maantee ääres, siis mingi moment nad rivistusid maantee peale risti. Meie jaoks see oli selgeks ohuolukorraks. Me alustasime mõlemal pool Saatse saabast sõidukite peatamist ja selgitasime neile olukorda, hoiatasime neid alas olevate patrullide eest, enamus sõidukijuhte jätkas siiski teed, mõned keerasid ka tagasi. Piirivalve küsis Vene poole pealt informatsiooni, mis neil alas toimub. Vene poole vastus oli, et neil ei toimu seal midagi, tegemist on täiesti tavapäraste toimingutega. See oli meie jaoks ohuolukorraks, kus me pidime vastu võtma otsuse, et paneme ajutiselt Saatse saabast läbiv maantee kinni," rääkis Saarepuu.

Saatse saabas on Võrumaal asuv maanurk, kus Venemaa territoorium lõikub pikalt Eesti ala sisse. Seda läbib ligi kilomeetri pikkune sõidutee lõik, mida kasutatakse ümbersõidu vältimiseks.

Ümbersõit on praegu korraldatud Värska, Treski, Matsuri ja Sesniki kaudu ning politsei palub inimestel järgida ajutisi liiklusmärke.

Toimetaja: Marko Tooming

Samal teemal

harivad vestlused

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:33

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:51

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

18:45

Erakonnad teevad viimaseid pingutusi valijate võitmiseks

18:45

Tuhanded inimesed naasevad varemetes Gazasse

18:42

Piirivalve juht: Saatse saapa juures liikusid relvastatud grupid

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

18:35

Päevakaja (11.10.2025 18:00:00)

18:32

Brittide lennukid tegid 12-tunnise patrull-lennu Venemaa piiri ääres

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10.10

PPA sulges ajutiselt Saatse saapa läbisõidu

10.10

Eestis on rõivaste ja jalatsite juurdehindlus pea 80 protsenti

16:45

Ukraina ründas rindest 1400 kilomeetri kaugusel asuvat naftatehast Uuendatud

10.10

Kaja Kallas vastuseks Merkelile: meie oleme kindlasti ajaloo õigel poolel

07:48

Simson: pealtvaatajana poliitikat jälgides ärritab kõige enam lauslollus

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele Uuendatud

06:27

ERSO ja Eesti Kontserdi juhid peavad Allikmaa juttu liitmisest intrigeerimiseks

10.10

Galerii: uuenenud Tallinna Linnateater avas uksed Uuendatud

10.10

Neljapäeval rikkus väike objekt Eesti õhuruumi Uuendatud

12:32

Putin ja Trump vahetasid Ukraina pommitamise päeval meelitusi

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

19:33

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

19:06

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

18:51

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

18:41

Pogacar võitis oma tuntud viisil ka Lombardias

loe: kultuur

14:31

Intervjuu. Olev Subbi endast oma sõnadega

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

11:18

Kultuuriportaal soovitab: Martin Scorsese "Kasiino" Jupiteris

10:43

Intervjuu kinojuhtidega. Kuhu on teel Eesti väärtfilmikinod?

loe: eeter

15:54

Sander Õigus: viimase 15 aastaga on stand-up saanud Eesti kultuuri osaks

14:18

Mesilaste viljastamata munadest arenev haue sobib hästi ka toiduks

12:42

Ivo Uukkivi 60. sünnipäeva puhul valmis portreesaade "Ilmsi või unes"

10:05

"Klassikatähtedes" keeratakse klassikahittidele vint peale

Raadiouudised

18:25

Lääne-Virumaale rajati Eesti sügavaim soojuspuurauk

10.10

Päevakaja (10.10.2025 18:00:00)

10.10

Jäälõhkujate ehitamine USA-le loob Soomes tuhandeid töökohti

10.10

USA senat kiitis heaks julgeolekuabi Balti riikidele

10.10

Narva-Jõesuu kaitsemuuli ehitus on jõudnud poole peale

10.10

Riik teeb ettevalmistusi Eesti Posti erastamiseks

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 15:00:00)

10.10

Poliitreklaami uued reeglid tekitavad ohtralt küsimusi

10.10

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

10.10

Raadiouudised (10.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo