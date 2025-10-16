X!

Stoicescu: piirilepingule preambuli lisamine ei olnud tark tegu

Eesti
Kalev Stoicescu
Kalev Stoicescu Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu 2005. aasta otsus lisada Venemaaga sõlmitud piirilepingu ratifitseerimise seadusele preambul, milles meenutati Tartu rahulepingut, kuid mis andis ka Venemaale aluse lepingust taganeda, ei olnud tulemuslik, ega vajalik, tõdes riigikogu liige Kalev Stoicescu (E200), kes oli piirilepingu läbirääkimistel Eesti poole üks juhtivaid diplomaate.

"Kas preambuli lisamine piirilepingule oli vajalik ja tulemuslik? Tulemuslik ta kindlasti ei olnud, kuid minu meelest ka mitte vajalik," kirjutas Stoicescu sotsiaalmeedias. "Preambuli lisamine 2005. aastal ei olnud tark tegu," lisas ta samas.

"Süüdistagu mind fundamentalistid riigireetmises vms, ma olen Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse kaitsja, kuid ka tema tuleviku – mitte ainult mineviku – kaitsja," rõhutas Stoicescu.

ERR-iga rääkinud tollased riigikogu liikmed Marko Mihkelson (Reformierakond, 2005. aastal ResPublica) ja Sven Mikser (SDE) hoidusid preambuli lisamise otsust kritiseerimast, leides, et sellest hoidumine poleks kuidagi muutnud Venemaa tulevast käitumist. Tollane välisminister Urmas Paet (Reformierakond) ei olnud siiski nii ühemõtteline, viidates sisepoliitilisele survele, mis sundis ka Reformierakonda preambuli lisamist toetama.

"Jah, ma muidugi mõistan tolle aja konteksti. Eesti oli juba liitunud Euroopa Liidu ja NATO-ga (2004) ning Venemaa saatmine … kohta tundus turvaline ja hea / õigustatud. Kuid nüüd, 20 aastat hiljem, oleme siiski targemad. Ma loodan," jätkas Stoicescu. "Preambuli pooldajatel, vähemalt algatajatel, pidi olema täiesti selge, et see ei muuda mitte midagi Venemaa ametlikus positsioonis. See ei saanud muuta ka mitte piirilepingut. Mida siis sooviti sellega saavutada? Mulle jääb täiesti arusaamatuks, peale sisepoliitiliste plusspunktide kogumise," märkis ta.

Stoicescu kirjeldas, kuidas ta oli aastatel 1995-1996 Eesti ja Venemaa vaheliste piiriläbirääkimiste delegatsiooni liige, 1996. aasta teises pooles sisuliselt volitatud delegatsiooni juht, kuna delegatsiooni ametlik juht Raul Mälk määrati Eesti suursaadikuks Ühendkuningriiki.

"Ma kirjutasin oma initsiaalid Eesti-Vene maismaa piirilepingu eelnõule (ka merepiirilepingule, mida vormistati eraldi) Vabariigi Valitsuselt saadud volituste alusel. See piirijoon on, nagu ta oli toona kahes piirilepinguprojektis, Eesti-Läti-Vene kolmikpunktist maismaal (Pedetsi jõel) kuni Eesti-Soome-Vene kolmikpunktini (Soome lahes), sama, mis ka praegu reaalselt toimib," meenutas Stoicescu.

"Ma kinnitan, et me tegime läbirääkimistel kõik selleks, et piirilepingus oleks kajastatud Eesti õiguslik järjepidevus Tartu rahulepingu alusel. Toona, 1990. aastatel, mis oli Eesti jaoks ajalooline võimaluste aken liitumaks Euroopa Liidu ja NATO-ga – mis meil ka õnnestus – seisis ees karm valik: püüda Venemaaga riigipiir paika panna, loobudes okupeeritud ja annekteeritud aladest Petserimaal ja Narva-tagustel aladel, mille tagasi saamise tõenäosus oli sisuliselt null, rääkimata vaesunud piirkondade liitmisest ja kümnete tuhandete Venemaa kodanike "impordist", nagu neid Eestis vähe oleks, kuid kindlustades endale euroopaliku tuleviku, või ajada oma õiguspärast ja eestlaslikku jonni. Pragmaatiline või õiguspärane valik?" kirjutas ta.

Teatavasti on Eesti ja Vene välisminister allkirjastanud piirilepingu kahel korral – 2005. ja 2014. aastal, kusjuures esimesel korral lisas riigikogu erakonna Isamaa eestvõttel lepingu ratifitseerimise seadusele preambuli, milles rõhutas Eesti riiklikku järjepidevust ja Tartu rahu rolli selles. Sellele ei olnud küll juriidilist jõudu piirilepingu üle, kuna ei olnud selle osa ega muutnud seda, kuid ometi andis Venemaale suurepärase võimaluse riigiduumas piirilepingu ratifitseerimisest keelduda, märkis Stoicescu.

"Teine võimalus tekkis 2014. aasta alguses, kui piirileping täiendati klausliga vastastikuste territoriaalsete nõudmiste puudumisest ning sai uuesti allkirjad, kuid Venemaa kallaletung Ukrainale pani asjale kriipsu peale," meenutas Stoicescu.

Ta rõhutas, et selline ekskursioon ajalukku selgitab kümnenditetaguste otsuste mõju tänastele sündmustele. "Tollal (2005) lähtuti poliitilisest konjunktuurist ja parasjagu valitsenud parimast äranägemisest, kuid ajad muutuvad ning lõpuni lahendamata probleemid tulevad uuesti esile," märkis Stoicescu.

"Eesti piirileping Venemaaga ühest küljest ei tähenda tänapäeva ja lähituleviku tingimustes väga palju, sest Moskoovia rikub nagunii jõhkralt rahvusvahelist õigust. Teisest küljest, Eesti-Vene riigipiir on ainus NATO ja Euroopa Liidu piir Venemaaga, mis ei ole kahepoolselt juriidiliselt jõustatud," tõdes Stoicescu. "Nüüd on nii. Piirilepinguid Venemaaga pole. Saatse saabas (ka "väike saabas") on Venemaa territoorium. Me peame uusi teid nende ümber ehitama. Me muidugi teeme seda, kiirendatud korras, kuigi oleks pidanud ammu tegema. Elu läheb edasi," kirjutas ta, lisades, et kui piirileping kehtiks, ei pruugiks praegu Saatse saapa probleemi enam olla.

Setomaal, Eesti territooriumisse lõikuval, aga praegu Venemaale kuuluval mõneruutkilomeetrisel Saatse saapa maasiilul kulgeb umbes 800 meetri pikkuselt Värska-Saatse maantee, mis lühendab ümberkaudsete elanike liikumisvaeva. Maanteel liikumise kord sätestati 2003. aastal Eesti ja Venemaa piiriesindajate kokkuleppega ning see võimaldab Eesti sõidukitel saapast läbi sõita, kuid ei luba seal peatuda ega seal jala käia. Saatse saapast ümber minnes pikeneb teekond sellest teisele poole jäävate küladeni paarikümne kilomeetri võrra.

Saatse saapa teema tõusis teravalt päevakorda reedel, kui piirivalve märkas sealsel maanteel eraldusmärkideta, aga relvastatud Vene sõjaväelasi ning sulges provokatsioonide ärahoidmiseks tee. Samas on teada, et nii politsei- ja piirivalve, aga ka muud Eesti riigiametnikud väldivad juba ammu selle teelõigu läbimist, kuna sellel sõites sisenetakse Venemaa territooriumile ning sellega sisuliselt ka tema võimu ja voli alla.

"Peaasi, et me ei erutuks arutult iga kord, kui Venemaa territooriumil, riigipiiri läheduses, ilmub seitse või kümme "rohelist mehikest", keda nimetatakse "üksuslasteks". See ongi Venemaa psühholoogilise sõja eesmärk, et me oleksime Eestis ja laiemalt läänemaailmas pidevalt leilis," lõpetas Stoicescu oma seisukohavõtu.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

"PEALTNÄGIJA" DOKK

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:05

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

14:01

Austria endine kõrge ametnik sai süüdistuse Novitšoki-dokumendi lekitamises

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

13:46

Amazon avas Eestis oma kontori

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:44

Prantsusmaa valitsus jäi ellu

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:29

Harri Tiido: ajalugu tuleviku tarbeks

13:29

Kaubanduskoda: Eestis võiks puhkuse pikkus olla 20 tööpäeva

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14:05

Trump: Ukraina soovib pealetungile asuda Uuendatud

15.10

Sõja 1330. päev: Ukraina ründas taas Ufaas asuvat rafineerimistehast Uuendatud

15.10

Piirilepingu kehtimisel oleks Saatse saabas Eesti oma

15.10

Eesti keelas neljal Läti parlamendi liikmel valimisteni riiki sisenemise

15.10

David Vseviov: Gaza pärast muretsejad võiksid kirjutada kirja Hamasi vastu

15.10

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

15.10

Yle: Soome hävitajad võivad peagi ka Eesti õhuruumis lendama hakata

04:55

Ehituskaupade poode lisandub vaatamata niigi tihedale konkurentsile veelgi

08:34

Arendaja tahab hiidkahepereelamu büroohooneks kuulutada

15.10

Raport: semaglutiid on tõhus, aga Eesti tervishoiule liiga kallis

ilmateade

tule tööle!

loe: sport

13:45

Prantsusmaad üllatanud Maroko mängib MM-tiitli nimel Argentinaga

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:47

Sinner ja Fritz jõudis Saudi Araabia rahaturniiril poolfinaali

12:15

Tänak oli Kesk-Euroopa ralli testikatsel neljas

loe: kultuur

13:58

Eesti keeles ilmus Asako Yuzuki romaan "Või"

12:17

Tallinna Uue Muusika Ansambel on maineka Enzembe Prize 2026 laureaat

12:16

Tallinnas esinev prantsuse pianist Lucas Debargue: usun, et parim aeg on alati kuskil eespool

11:34

Rahvusooper Estonia töötajad: rahvusooperi jätkusuutlikkus on tõsises ohus

loe: eeter

13:39

Ooperilauljast logopeediks: hinges olen ikkagi estoonlane

13:17

Eilat: filmis "Mati Alaver – valgusest varju" on ilusaid hetki ka

12:35

Toitumisterapeut: suhkrurikas hommikusöök tekitab tujukust ja väsimust

12:13

Kaisa Ling viib Klassikaraadio uues saatesarjas Soomet avastama

Raadiouudised

12:35

Arendaja tahab tavatult suure kahepereelamu muuta büroohooneks

12:20

Raadiouudised (16.10.2025 12:00:00)

09:50

Trump survestab Hiinat ja Indiat lõpetama naftaostud Venemaalt

09:50

Neljarajaline maantee Jõhvi ja Narva vahele võib valmida alles kümne aasta pärast

09:20

Raadiouudised (16.10.2025 09:00:00)

15.10

Päevakaja (15.10.2025 18:00:00)

15.10

Võrus usutakse, et valimised praegusi jõujooni ei muuda

15.10

Mulgi vallavolikogu lõpetas tuuleparkide eriplaneeringu

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 15:00:00)

15.10

Raadiouudised (15.10.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo